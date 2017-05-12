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    Девушка, на которой женится Месси. Что надо о ней знать?


    3
    Голосов: 9
    12.05.2017 14:50
    Месси наконец-то станет женатым человеком – свадьба с Антонеллой Рокуццо запланирована на лето. Рассказываем, кто это и как она покорила одного из лучших футболистов в истории.

    История любви Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо меньше всех подходит стереотипам о популярном футболисте, но неудивительна для человека, у которого семья всегда на первом месте. Лео и Антонелла знакомы с детства, потому что друг друга хорошо знают их родители. Рокуццо – сестра друга Месси. «Мы выросли рядом», – вспоминал футболист.

    Но перед тем как вступить в серьезные отношения с Антонеллой, Лео встречался с двумя девушками. Одну из них не слишком полюбили его родители (оно и понятно, Месси тогда было 19 лет, а его подруге – всего 14, тем более впоследствии она активно снималась в глянцевых журналах), а с другой игроку, видимо, было не слишком интересно, и отношения с моделью Playboy Лусианой Саласар продлились совсем недолго. Лусиану, кстати, это не смутило, и она продолжила крутиться вокруг известных людей, включая Гонсало Игуаина и даже Диего Марадону.

    В январе 2009 года на вопрос о нынешней подруге Месси ответил: «Она живет в Аргентине. С ней я чувствую себя счастливым». Довольно быстро стало известно, что же это за девушка. Все попытки раскопать о ней что-либо интересное проваливались – зацепиться было не за что. Антонелла действительно сестра друга Месси, с которым он играл в футбол, когда им еще было по пять-шесть лет, причем сам Лео нередко бегал в дом к семье Антонеллы, только чтобы с ней повидаться. Родилась и выросла она в Росарио, где и Лео. Сам Лионель уже после того, как они начали встречаться, признался, что жалеет о потраченном времени без нее.

    В интернете есть несколько фотографий Антонеллы до ее отношений с футбольной звездой.

    Еще рассказывают, что до отношений с Месси у Антонеллы уже был жених, но он погиб, попав под мотоцикл. Произошло это в 2007 году, и тогда Лео приехал в Аргентину, чтобы утешить девушку, которую он так давно знал. Похоже, что примерно с тех пор их отношения вышли на новый уровень, но некоторое время умело скрывались. Рокуццо училась на диетолога в аргентинском университете, но после того, как роман с Месси зашел далеко, она стала домохозяйкой. Родив Лионелю двух сыновей, сейчас Антонелла сосредоточилась на их воспитании.

    Впрочем, однажды счастливая пара попала в скандал. Месси застукали в объятиях стриптизерши в Лас-Вегасе, а Антонелла пригрозила разорвать с футболистом отношения.

    Аргентинец сильно постарался, чтобы сослаться на фотомонтаж, сделанный неприятелями. По-видимому, так оно и было на самом деле.

    Скандал замяли, и пара вернулась к обычной жизни. Умно Антонелла повела себя в еще одной ситуации, когда ее возлюбленного утомила своими откровенными фотографиями Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Она заблокировала Кортес вместе с Месси и не стала отвечать на идиотскую реплику обиженной модели: «Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует».

    А пока Месси бьет рекорды в «Барселоне», Антонелла воспитывает детей и регулярно показывает их в инстаграме. В соцсетях у нее не бывает каких-либо вызывающих снимков, зато всегда можно оценить, как здорово девушка выглядит, родив дважды.

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    Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

    text

    Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

    text

    Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

    text

    Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

    text

    Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

    text

    Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

    Свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо запланирована на 30 июня 2017 года. Ранее говорилось о том, что церемония будет проведена 24-го числа, как раз в день рождения Месси. Свадьба состоится в их родном городе – Росарио, и на ней будет присутствовать не менее 600 человек.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Антонеллы Рокуццо, clarin.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      авпвап 2 июля 2017, 16:08


      вот видеоролик
      https://www.youtube.com/watch?v=URJtJtSQ_2o

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 16 мая 2017, 17:30

      Хорошая история)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 16 мая 2017, 10:58

      Ну что могу сказать Месси ты красавчик повезло лео что на такой женитсья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 мая 2017, 20:56

      да уж, после 2 сыновей можно и жениться)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 12 мая 2017, 20:24

      другое дело) человеческое счастье, а не прошмандель очередная)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 12 мая 2017, 18:47

      Хороши!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 мая 2017, 18:31

      нормальная

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 12 мая 2017, 18:29

      счастливого брака

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 мая 2017, 16:55

      Баба, испытанная временем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 мая 2017, 16:14

      По-хорошему, всем плевать

      -2
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