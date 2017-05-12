Девушка, на которой женится Месси. Что надо о ней знать?

История любви Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо меньше всех подходит стереотипам о популярном футболисте, но неудивительна для человека, у которого семья всегда на первом месте. Лео и Антонелла знакомы с детства, потому что друг друга хорошо знают их родители. Рокуццо – сестра друга Месси. «Мы выросли рядом», – вспоминал футболист.

Но перед тем как вступить в серьезные отношения с Антонеллой, Лео встречался с двумя девушками. Одну из них не слишком полюбили его родители (оно и понятно, Месси тогда было 19 лет, а его подруге – всего 14, тем более впоследствии она активно снималась в глянцевых журналах), а с другой игроку, видимо, было не слишком интересно, и отношения с моделью Playboy Лусианой Саласар продлились совсем недолго. Лусиану, кстати, это не смутило, и она продолжила крутиться вокруг известных людей, включая Гонсало Игуаина и даже Диего Марадону.

В январе 2009 года на вопрос о нынешней подруге Месси ответил: «Она живет в Аргентине. С ней я чувствую себя счастливым». Довольно быстро стало известно, что же это за девушка. Все попытки раскопать о ней что-либо интересное проваливались – зацепиться было не за что. Антонелла действительно сестра друга Месси, с которым он играл в футбол, когда им еще было по пять-шесть лет, причем сам Лео нередко бегал в дом к семье Антонеллы, только чтобы с ней повидаться. Родилась и выросла она в Росарио, где и Лео. Сам Лионель уже после того, как они начали встречаться, признался, что жалеет о потраченном времени без нее.

В интернете есть несколько фотографий Антонеллы до ее отношений с футбольной звездой.

Еще рассказывают, что до отношений с Месси у Антонеллы уже был жених, но он погиб, попав под мотоцикл. Произошло это в 2007 году, и тогда Лео приехал в Аргентину, чтобы утешить девушку, которую он так давно знал. Похоже, что примерно с тех пор их отношения вышли на новый уровень, но некоторое время умело скрывались. Рокуццо училась на диетолога в аргентинском университете, но после того, как роман с Месси зашел далеко, она стала домохозяйкой. Родив Лионелю двух сыновей, сейчас Антонелла сосредоточилась на их воспитании.

Впрочем, однажды счастливая пара попала в скандал. Месси застукали в объятиях стриптизерши в Лас-Вегасе, а Антонелла пригрозила разорвать с футболистом отношения.

Аргентинец сильно постарался, чтобы сослаться на фотомонтаж, сделанный неприятелями. По-видимому, так оно и было на самом деле.

Скандал замяли, и пара вернулась к обычной жизни. Умно Антонелла повела себя в еще одной ситуации, когда ее возлюбленного утомила своими откровенными фотографиями Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Она заблокировала Кортес вместе с Месси и не стала отвечать на идиотскую реплику обиженной модели: «Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует».

А пока Месси бьет рекорды в «Барселоне», Антонелла воспитывает детей и регулярно показывает их в инстаграме. В соцсетях у нее не бывает каких-либо вызывающих снимков, зато всегда можно оценить, как здорово девушка выглядит, родив дважды.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо запланирована на 30 июня 2017 года. Ранее говорилось о том, что церемония будет проведена 24-го числа, как раз в день рождения Месси. Свадьба состоится в их родном городе – Росарио, и на ней будет присутствовать не менее 600 человек.