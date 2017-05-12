Девушка, на которой женится Месси. Что надо о ней знать?

История любви Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо меньше всех подходит стереотипам о популярном футболисте, но неудивительна для человека, у которого семья всегда на первом месте. Лео и Антонелла знакомы с детства, потому что друг друга хорошо знают их родители. Рокуццо – сестра друга Месси. «Мы выросли рядом», – вспоминал футболист.
Но перед тем как вступить в серьезные отношения с Антонеллой, Лео встречался с двумя девушками. Одну из них не слишком полюбили его родители (оно и понятно, Месси тогда было 19 лет, а его подруге – всего 14, тем более впоследствии она активно снималась в глянцевых журналах), а с другой игроку, видимо, было не слишком интересно, и отношения с моделью Playboy Лусианой Саласар продлились совсем недолго. Лусиану, кстати, это не смутило, и она продолжила крутиться вокруг известных людей, включая Гонсало Игуаина и даже Диего Марадону.
В январе 2009 года на вопрос о нынешней подруге Месси ответил: «Она живет в Аргентине. С ней я чувствую себя счастливым». Довольно быстро стало известно, что же это за девушка. Все попытки раскопать о ней что-либо интересное проваливались – зацепиться было не за что. Антонелла действительно сестра друга Месси, с которым он играл в футбол, когда им еще было по пять-шесть лет, причем сам Лео нередко бегал в дом к семье Антонеллы, только чтобы с ней повидаться. Родилась и выросла она в Росарио, где и Лео. Сам Лионель уже после того, как они начали встречаться, признался, что жалеет о потраченном времени без нее.
В интернете есть несколько фотографий Антонеллы до ее отношений с футбольной звездой.
Еще рассказывают, что до отношений с Месси у Антонеллы уже был жених, но он погиб, попав под мотоцикл. Произошло это в 2007 году, и тогда Лео приехал в Аргентину, чтобы утешить девушку, которую он так давно знал. Похоже, что примерно с тех пор их отношения вышли на новый уровень, но некоторое время умело скрывались. Рокуццо училась на диетолога в аргентинском университете, но после того, как роман с Месси зашел далеко, она стала домохозяйкой. Родив Лионелю двух сыновей, сейчас Антонелла сосредоточилась на их воспитании.
Впрочем, однажды счастливая пара попала в скандал. Месси застукали в объятиях стриптизерши в Лас-Вегасе, а Антонелла пригрозила разорвать с футболистом отношения.
Аргентинец сильно постарался, чтобы сослаться на фотомонтаж, сделанный неприятелями. По-видимому, так оно и было на самом деле.
Скандал замяли, и пара вернулась к обычной жизни. Умно Антонелла повела себя в еще одной ситуации, когда ее возлюбленного утомила своими откровенными фотографиями Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Она заблокировала Кортес вместе с Месси и не стала отвечать на идиотскую реплику обиженной модели: «Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует».
А пока Месси бьет рекорды в «Барселоне», Антонелла воспитывает детей и регулярно показывает их в инстаграме. В соцсетях у нее не бывает каких-либо вызывающих снимков, зато всегда можно оценить, как здорово девушка выглядит, родив дважды.
Свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо запланирована на 30 июня 2017 года. Ранее говорилось о том, что церемония будет проведена 24-го числа, как раз в день рождения Месси. Свадьба состоится в их родном городе – Росарио, и на ней будет присутствовать не менее 600 человек.