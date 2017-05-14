«Я выполнил наивысшую задачу». Будет ли Семин тренировать «Локо» в новом сезоне?

«Я выполнил наивысшую задачу на сезон – попадание в еврокубки, поэтому контракт со мной продлен автоматически. Я точно остаюсь», − у самого Юрия Павловича после недавней победы в Кубке нет сомнений в будущем. Более того, он даже заявил, что хочет выиграть Лигу Европы. Планы амбициозные. Даже слишком, учитывая, что наши клубы в этом турнире дальше 1/4 финала не запрыгивали (Кубок УЕФА − не в счет).

А что говорит руководство? «Вопросы по продлению контрактов с игроками, выкупу Ари и Кверкевелии, а также вопрос с будущим Семина будем решать после 21 мая. Сейчас никаких комментариев по этому поводу». Сезон для «Локо» по сути уже закончен, поэтому в данных словах кажется так: клуб ищет безопасный момент, чтобы с Семиным проститься.

Если отбросить все цитаты и домыслы, то вырисовывается неоднозначная ситуация. С одной стороны 70-летний Семин мог бы празднично уйти с Кубком России в руках, с другой – очень давно он не орал на своих игроков с бровки во время еврокубкового матча и, кажется, хочет вспомнить, каково это. В сезоне Семин принял команду с пятого тура. За это время клуб одержал в чемпионате всего восемь побед – худший результат в российской истории. Так мало очков к 27 туру – 37 – команда тоже никогда не набирала.

При этом: взят Кубок, в состав возвращен один из лучших игроков лиги Фернандеш, прогрессирует Миранчук, часто выходит в основе Баринов, на подходе Галаджан. Как специалист по кубковым разборкам, человек, умеющий работать с молодежью, грамотный психолог, Семин за эти девять месяцев успел себя показать весьма неплохо.

В первой части сезона команду на своей мощной португальской спине тащил Фернандеш, забивая и отдавая чуть ли не в каждом матче. Активно ему помогал Игорь Денисов, неожиданно открывший в себе талант плеймейкера. После зимних сборов лидерские функции в «Локо» были перераспределены. К Фернандешу и Денисову добавились Миранчук и Ари. Треугольник Фернандеш-Миранчук-Ари зачастую выдает эстетские трюки или комбинации, каждая из его частей отлично понимает друг друга. Комбинационная игра у команды просматривается, а в некоторых матчах она просто не выпускает соперника со своей половины поля (игры с «Амкаром» или «Уралом» в финале Кубка)

В то же время, присутствуют и странные парадоксы. На сборах Семин испробовал схему 3-5-2, и с ней вошел в весеннюю часть сезона. Семь матчей с ней получились у «Локо» отлично: всего одно поражение. Но затем тренер почему-то перешел на осеннюю формацию 4-2-3-1 − и практически сразу «Локо» был раскатан ЦСКА.

«Возврат к этой схеме связан с травмой Чорлуки», − объяснял Семин. Хотя в команде и без него присутствуют три центральных защитника: Пейчинович, Михалик и Кверквелия, плюс на сборах на этой позиции наигрывался юный Баринов. Истинная причина тактических метаний, наверняка, так и останется внутри «Локо». Впрочем, в финале Кубка схема с четырьмя защитниками принесла успех.

«Вопросы по продлению контрактов с игроками, выкупу Ари и Кверкевелии, а также вопрос с будущим Семина будем решать после 21 мая. Сейчас никаких комментариев по этому поводу», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Алексей Мещеряков. На оставшиеся два матча в РФПЛ у Семина своя мотивация: не остаться в истории «Локо» тренером, который набрал наименьшее количество очков за сезон. Для этого нужно одерживать еще две победы, и «Локомотиву» это вполне по силам. Впрочем, эти результат вряд ли хоть как-то повлияют на будущее Семина в клубе, которое на 99% уже определено.

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