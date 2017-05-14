«Он бросается деньгами из окна, но по-прежнему скромный». Главный немецкий игрок, который смеется над «Баварией»

«Процент выигранных единоборств затмевает все», – улыбался Марко Ройс игре «Баварии» в матче с «Атлетико». Мадридцы выиграли встречу по счету, но проиграли по всем остальным показателям. Ройсу чуть позже пришлось удалить свое высказывания из-за волны возмущения. Болельщики «Баварии» ненавидят Марко за его преданность собственным идеалам. Сам Ройс недолюбливает «Баварию» за ее политику. Мюнхенский клуб забирал у него друзей, но сам Марко так и не соблазнился на переход в главную команду Германии.

Гетце, Левандовски, Хуммельс – все лидеры «Боруссии» бежали в Мюнхен после первых же звонков. Ройс выступает категорически против таких явлений. «В 2011 году я играл в Менхенгладбахе. «Бавария» выходила со мной на связь, но я выбрал трансфер в родной Дортмунд. Уважаю болельщиков и обещаю, что никогда не окажусь в «Баварии», – говорит Ройс. С подобными заявлениями выходили в мир многие футболисты. Потом они от своих слов отказывались. Ройсу можно верить, ведь с Дортмундом связана его главная жизненная драма.

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«Ливерпуль» и «Алавес» играли в финале Кубка УЕФА-2001. Матч проходил в Дортмунде, а Ройсу и Гросскройтцу выпала удача выйти на поле вместе с игроками. Они оказались маскотами «Ливерпуля» и видели, как англичане уделали сенсационных испанцев со счетом 5:4. В тот момент начинающие игроки окончательно полюбили футбол. Позже оба вылетели из дортмундской «Боруссии» с ужасной формулировкой «бесперспективняк». Гросскройтц оказался в скромном «Рот-Вайссе», куда через пару лет выкинули и Марко. После удачного времени на дне Кевин вернулся в дортмундский клуб, а Ройсу пришлось ехать в Менхенгладбах. Доказательство своей необходимости Дортмунду превратилось в карьерную цель Марко.

Ройс достиг ее еще пять лет назад. Сейчас трансферная стоимость ставшего звездным игрока составляет 40 миллионов евро. «Боруссия» отдала за его трансфер всего 17 миллионов. Даже эти потерянные на собственном воспитаннике деньги можно признать большой неудачей селекции Дортмунда. В Менхенгладбахе Ройса воспитали до лидера, убили в нем дятловые детские замашки (Ройса часто сравнивают с мультяшным дятлом Вуди) и сделали почти совершенным игроком. Дортмундская «Боруссия» получила звезду на долгие годы. Ни один тренер не пожалел о том, что в его команде есть Марко Ройс.

Зато поводы для жалости и сочувствия дает сам Ройс. Его самым удачным футбольным годом в «Боруссии» получился сезон-2013/14. Тогда он сыграл в Бундеслиге 30 матчей, забив 16 голов и отдав 13 голевых передач. Марко Ройс должен был стать звездой сборной Германии на чемпионате мира, но вылетел из команды прямо перед турниром. Причиной оказалась травма. Его футболка праздновала успех на мировом первенстве вместе с немецкой командой. Но с того времени постоянные болячки только усиливаются.

Марко Ройс – главный креативщик немецкого футбола. Он же – главный его неудачник. Всего 61 матч в Бундеслиге сыграл Ройс за последние три сезона. Марко поучаствовал в 37 голах своей команды. Однако в остальное время Ройс лечится. Волшебно проведенных матчей достаточно, чтобы из «ПСЖ» обещали прислать за ним целый самолет. «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал» и даже «Арсенал» – все эти команды при первой же возможности готовы дать Ройсу кучу привилегий. Пока Ройс отказывается от всего.

«Лионель Месси – настоящий пример для подражания. Он регулярно забивает и проводит матчи стабильно. Нужно к этому стремиться», – рассказывает Ройс. «Барселона» ближайшим летом готовит 70 миллионов за трансфер Ройса, но именно Месси выступает против сделки. Каталонцы начинают глобальную перестройку, а «Боруссия» близка к ее завершению. Есть вероятность, что Ройс снова все проиграет. Зато он снова подтвердит верность самому себе.

В «Боруссии» Ройса превозносят выше многих. «Он бросается деньгами из окна, но по-прежнему скромный», – говорит о нем Томас Ройс, отец Марко. В «Боруссии» зарплата Ройса исчисляется десятком миллионов евро. В омолодившейся команде он уже считается ветераном. Сейчас команда Тухеля борется лишь за попадание в Лигу чемпионов. Своими голами Ройс делает все для осуществления целей. Чтобы выйти на уровень с «Баварией», команде нужно усиливать состав. Об этом Марко Ройс просит перед каждым трансферным окном. Уделать мюнхенцев – его новая карьерная мотивация на ближайшие годы.

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