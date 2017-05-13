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  • Газон на «Крестовском», Навальный в «Барселоне», Федун и самогон. О чем писали в твиттер на этой неделе

Газон на «Крестовском», Навальный в «Барселоне», Федун и самогон. О чем писали в твиттер на этой неделе

Чемпионство «Спартака» мы уже осветили в отдельной твиттер-подборке. Но не можем не запостить еще и этот твит.

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Новый стадион «Зенита» продолжает плодить мемы просто-таки с аномальной активностью. Тренд этой недели – газон на «Крестовском».

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Хави Гарсия растит картошку. Ну, в общем, понятно, почему футбол в Питере перенесли обратно на «Петровский».

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Навальный съездил на лечение в Барселону. В твиттере сразу же среагировали.

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Луческу может уйти из «Зенита». А кто его вообще позвал?

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Ну, раз так.

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Леонид Федун выпил самогона в эфире «Вечернего Урганта». Все во славу «Спартака».

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Рубрика неизвестные факты: Юрий Семин кладет двушку «Барселоне». Ну вот как не выпить за его здоровье?

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Крутейший перфоманс в Лионе на матче Лиги Европы. Просто крутейший.

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«Челси» – чемпион.

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«Золотой мячик созрел на наших глазах». О чем писали в твиттер на этой неделе

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Челси Хави Гарсия Семин Юрий Конте Антонио Федун Леонид
Комментарии (11)
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dimon2602
1494683543
За этот стадион сажать нужно, позорники правительство!
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батог
1494693444
Кстати, в Питере собираются строить Супер хоккейную арену. По наметкам самую крутую в Европе. Слов нет! Что будет?
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sega77+
1494696648
газон супер
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Vonakh
1494698801
Интересно узнать сколько этот огород стоит и в чей карман денежки упали.
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mihail200606
1494703539
за космодром восточный хоть кого то посадили ,но то объект посерьезнее. а за стадион кого ж посадят...
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TUMS
1494708604
Класс! Вот картофель еще попробовать...
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ssspartak
1494838693
как болельщика спартака у меня нет неприязни к зениту. но это полный позор! позор не команде, а скорее к руководству зенита и правительству РФ. этож какую наглость надо иметь чтоб "осваивать" бюджет стадиона в открытую. при этом даже показательно никого не посадили...и в итоге мы получили бомж-арену (к фк зенит это не относится) где течет крыша, газон отстой, ды еще и подхалтурен.
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vgarakh
1494845511
Честно говоря ничего уже не удивляет!!!
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