Газон на «Крестовском», Навальный в «Барселоне», Федун и самогон. О чем писали в твиттер на этой неделе

Чемпионство «Спартака» мы уже осветили в отдельной твиттер-подборке. Но не можем не запостить еще и этот твит.

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Новый стадион «Зенита» продолжает плодить мемы просто-таки с аномальной активностью. Тренд этой недели – газон на «Крестовском».

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Хави Гарсия растит картошку. Ну, в общем, понятно, почему футбол в Питере перенесли обратно на «Петровский».

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Навальный съездил на лечение в Барселону. В твиттере сразу же среагировали.

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Луческу может уйти из «Зенита». А кто его вообще позвал?

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Ну, раз так.

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Леонид Федун выпил самогона в эфире «Вечернего Урганта». Все во славу «Спартака».

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Рубрика неизвестные факты: Юрий Семин кладет двушку «Барселоне». Ну вот как не выпить за его здоровье?

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Крутейший перфоманс в Лионе на матче Лиги Европы. Просто крутейший.

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«Челси» – чемпион.

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«Золотой мячик созрел на наших глазах». О чем писали в твиттер на этой неделе