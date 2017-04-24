Уткин создает футбольный клуб, Месси забил 500 голов. Дайджест событий дня

После Эль Класико Рамос прошелся по «Барселоне»...

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое удаление в матче 33-го тура Примеры против «Барселоны» (2:3). На 77-й минуте встречи испанец получил прямую красную карточку после нарушения правил в отношении нападающего Лионеля Месси.

«Мы – не «Барселона», которая постоянно жалуется на судей. Мое удаление в сегодняшнем матче спорно, но я уважаю решение арбитра», – цитирует 31-летнего игрока журналист Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери.

...а Пике ему ответил

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал удаление Серхио Рамоса во время Эль Класико в рамках встречи 33-го тура чемпионата Испании.

«Когда Рамос приедет домой, он пожалеет о том, что совершил это нарушение. Красная карточка очевидна – он бросился на Месси ногами вперед в явно голевой ситуации. На «Бернабеу» они привыкли к снисходительному судейству, и когда арбитр проводит хороший матч, все делают из него плохого парня», – сказал 30-летний Пике в эфире RTVE.

Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России

Бекхэм получил награду за заслуги перед футболом

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм был награжден наградой Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании (PFA). Она была вручена экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» за заслуги перед футболом.

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Уткин создаст свой футбольный клуб

Комментатор Василий Уткин принял решение о создании собственного футбольного клуба. Он хочет на практике показать всем, как нужно содержать команду. Уткин утверждает, что ему давно этого хотелось.

«Я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Когда ты молод и юн, ты в футбол играешь. Потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь. Дальше мы, взрослые мужчины, заводим футбольную команду. Именно такое решение я и принял. Мне всегда этого хотелось. Я расскажу о том, как надо содержать футбольную команду на ваших глазах», – рассказал Уткин.

Месси – восьмой футболист, который забил 500 голов за один клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал всего восьмым футболистом в истории футбола, забившим 500 мячей за одну команду. Напомним, в матче против «Реала» (3:2) Месси отметился дублем.

Ранее 500 голов за одну команду забивали форварды Пеле, Герд Мюллер, Фернанду Пейротеу, Йозеф Бицан, Джимми Макгрори, Джимми Джонс и Уве Зеелер.

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Орлов прокомментировал судейство Еськова на матче «Зенит» – «Урал»...

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

«Все эти диванные комментаторы, которые считают, что Еськов ошибся... Оказывается, он не ошибся, раз его судейское руководство поддержало. Значит, он действовал согласно букве правил. Конечно, такой обвал на него, он сам переживает, плохо получилось. Три игрока удалены. Конечно, это плохо. Но судейский комитет дал нам понять, что он судил правильно. Это значит, что те люди, которые считают, что знают правила футбола, должны еще раз их перечитать», – сказал Орлов.

...а Василий Березуцкий – комментаторские способности Орлова

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий негативно высказался о работе телекомментатора Геннадия Орлова на матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).

– Работа Еськова на игре «Зенит» – «Урал» лично вас шокировала?

– Да, я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.

– А чем же?

– Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал... И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно...

И еще один скандальчик: руководство радио «Зенит» уволено после публикации о реконструкции вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург»

Двое сотрудников радио «Зенит» уволены после публикации, согласно которой «Газпром» не устроило качество вип-лож на стадионе «Санкт-Петербург». Руководство «Зенита» позже опровергло эту информацию.

«22 апреля 2017 года редакция радиостанции «Зенит» процитировала опубликованную в ряде СМИ недостоверную информация о якобы имевшем место требовании о сносе и реконструкции вип-трибун на стадионе «Санкт-Петербург». Генеральный директор радиостанции Павел Агафонов и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей», – говорится в сообщении на «ГПМ Радио».

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