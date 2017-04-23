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    Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России


    3.3
    Голосов: 15
    23.04.2017 23:45
    Месси сполна отомстил «Реалу» за разбитое лицо, хотя «Мадрид», казалось, отыгрался в меньшинстве. Рассказываем и показываем, каким жгучим на этот раз выдалось Эль Класико.

    Пока в России демонизируют судей, свой скандал зреет и в Испании – на 20-й минуте удар Роналду здорово вытащил Тер Штеген, но на это перестали обращать внимание, увидев в крови Лионеля Месси. Лидеру «Барселоны» досталось от Марсело локтем, бразильцу же не показали даже желтой карточки. Что ж, завтра об этом еще не раз услышим.

    Через девять минут «Реал» и вовсе забил, разыграв комбинацию Рамос-штанга-Каземиро. Впрочем, радовались недолго – всего четыре минуты, а там Месси проскочил в штрафную хозяев, откликнувшись на пас Иньесты, и сравнял счет. Он не забивал 516 минут в Эль Класико. В конце первого тайма аргентинец промахнулся по пустым воротам после розыгрыша углового, Каземиро же чудом не отправился в раздевалку с красной карточкой.

    Почему так долго не менялся счет после перерыва – абсолютно непонятно. Поочередно супермоменты губили Бензема, Алькасер, Пике, Роналду, Суарес и Месси, а вратари были на высоте. Но удар в дальний угол Ракитича из-за пределов штрафной Навасу вытащить было слишком тяжело. До сегодняшнего дня в Эль Класико хорват еще не забивал. 1:2. Беда не пришла одна – через несколько минут за жуткий прыжок в ноги Месси с поля был удален Серхио Рамос. Одной опасностью меньше для «Барселоны» – на 90+4 «Реалу» теперь забить куда сложнее.

    Пропеть «Halamadrid!» всему «Сантьяго Бернабеу» все же удалось – Марсело не без помощи рикошета выложил мяч на ногу Хамесу, за которым не успел Бускетс – 2:2. Голов колумбийца на «Сантьяго Бернабеу» не видели аж целый год – с апреля 2016-го. В оставшееся время «Реал» силами Хамеса чуть было не забил третий гол, правда, из очевидного офсайда, был момент и у Асенсио.

    А потом была последняя минута, кинжальная контратака «Барсы», в которой точку поставил Месси своим 500-м голом в составе клуба во всех турнирах. Невероятная развязка роскошнейшего матча дарит настоящую интригу в чемпонате Испании: «Реал» и «Барселона» сравнялись по очкам, но у мадридского клуба еще есть игра в запасе.

    «К черту этот «Мадрид»!». Главные цитаты Пике о «Реале»

    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 15
    Рекомендуем
    Комментарии16
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 апреля 2017, 15:51

      Я ПОНЯЛ ЧТО РАМОС СКАЗАЛ ПИКЕ ! Он сказал что судья мадридцам не подсуживает !

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 24 апреля 2017, 09:06

      Не могу понять...такой матч!!! Как можно не показывать его?! Байкот?! Даже в новостях спорта ни слова!

      3
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      Рейтинг: +11

      bayko_vip 24 апреля 2017, 08:18

      Халамалайщикам превед:)

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 24 апреля 2017, 08:02

      Барселона лучше!!!Вот вам и Месси!!!КриРо нервно курит в сторонке!!!

      2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 24 апреля 2017, 00:31

      Вот вам за кашшаи ответочка.

      1
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      Рейтинг: +18

      Grimzon 23 апреля 2017, 23:54

      Думаю реал все равно возьмет чемп

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 апреля 2017, 23:54

      хорошее "Эль Классико" получилось, давно такого захватывающего не было, МатчТВ конечно уроды, но все желающие нашли где посмотреть и бесплатно

      а вот по поводу Марсело, правильнее было написать, что лидер Барселоны влетел в локоть Марсело, также как правильно писать Классико с двумя С :)

      4
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      Рейтинг: +177

      miklos > Masteralex 23 апреля 2017, 23:56

      на каком языке его правильно писать с двумя "с"?

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > miklos 24 апреля 2017, 00:05

      на языке русскоязычного интернета :) яндекс к примеру исправляет, "эль класико" на "эль классико", хоть википедия и пишет с одной с

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Masteralex 24 апреля 2017, 00:29

      Там можно только одно сказать точно: Марсело никакого удара локтём не наносил. А вот являлся ли выставленный им локоть опасной игрой или нет - мнения будут разные. Мы привыкли, что опасная игра обычно фиксируется при игре прямой ногой, а это не так. Любые действия, создающие опасность нанести травму сопернику, партнёру или самому игроку, считаются опасной игрой. Лёжа играть нельзя, если рядом кто-то есть, если же рядом нет никого, играй хоть головой, хоть пятой точкой! Если за неспортивное поведение судья "горчичником" не наградит!

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      Рейтинг: +177

      miklos > Masteralex 24 апреля 2017, 00:52

      но мы все-таки стремимся к верному написанию. по-испански, например, с одной.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > cska-62 24 апреля 2017, 03:28

      Может всё-таки "Преступление и наказание"?
      :))) Краткость - сестра таланта? - Нет, не слышал :))))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > la verdad 24 апреля 2017, 03:35

      Не вижу никакой связи между фразой Чехова и романом Достоевского... Увы... Это уже не краткость, а "сумбур вместо музыки" («Правда», 28 января 1936 года) ... :-)))

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > cska-62 24 апреля 2017, 19:44

      До сих пор Правду читаете? А на динозавров Вы не охотились?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > la verdad 24 апреля 2017, 19:59

      Я никогда не читал "Правду", ибо с большевизмом никогда не имел ничего общего, но большевистские источники изучал добросовестно! Врага нужно знать!

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > cska-62 25 апреля 2017, 17:22

      Большевики,так,между делом,страну грамотной сделали...И ни слова больше про политику...

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