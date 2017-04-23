Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России

Пока в России демонизируют судей, свой скандал зреет и в Испании – на 20-й минуте удар Роналду здорово вытащил Тер Штеген, но на это перестали обращать внимание, увидев в крови Лионеля Месси. Лидеру «Барселоны» досталось от Марсело локтем, бразильцу же не показали даже желтой карточки. Что ж, завтра об этом еще не раз услышим.

Через девять минут «Реал» и вовсе забил, разыграв комбинацию Рамос-штанга-Каземиро. Впрочем, радовались недолго – всего четыре минуты, а там Месси проскочил в штрафную хозяев, откликнувшись на пас Иньесты, и сравнял счет. Он не забивал 516 минут в Эль Класико. В конце первого тайма аргентинец промахнулся по пустым воротам после розыгрыша углового, Каземиро же чудом не отправился в раздевалку с красной карточкой.

Почему так долго не менялся счет после перерыва – абсолютно непонятно. Поочередно супермоменты губили Бензема, Алькасер, Пике, Роналду, Суарес и Месси, а вратари были на высоте. Но удар в дальний угол Ракитича из-за пределов штрафной Навасу вытащить было слишком тяжело. До сегодняшнего дня в Эль Класико хорват еще не забивал. 1:2. Беда не пришла одна – через несколько минут за жуткий прыжок в ноги Месси с поля был удален Серхио Рамос. Одной опасностью меньше для «Барселоны» – на 90+4 «Реалу» теперь забить куда сложнее.

Пропеть «Halamadrid!» всему «Сантьяго Бернабеу» все же удалось – Марсело не без помощи рикошета выложил мяч на ногу Хамесу, за которым не успел Бускетс – 2:2. Голов колумбийца на «Сантьяго Бернабеу» не видели аж целый год – с апреля 2016-го. В оставшееся время «Реал» силами Хамеса чуть было не забил третий гол, правда, из очевидного офсайда, был момент и у Асенсио.

А потом была последняя минута, кинжальная контратака «Барсы», в которой точку поставил Месси своим 500-м голом в составе клуба во всех турнирах. Невероятная развязка роскошнейшего матча дарит настоящую интригу в чемпонате Испании: «Реал» и «Барселона» сравнялись по очкам, но у мадридского клуба еще есть игра в запасе.

«К черту этот «Мадрид»!». Главные цитаты Пике о «Реале»

Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

[poll id=1228]