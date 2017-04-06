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    «Урал» вышел в финал Кубка. Сборная России рухнула в седьмой десяток рейтинга ФИФА. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    06.04.2017 21:15
    Черчесов не будет уволен из российской сборной. Конте останется в «Челси». «Анжи» перечислил деньги пострадавшим от теракта. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    «Урал» стал вторым финалистом Кубка России

    Во втором полуфинальном матче Кубка России «Урал» на своем поле выиграл у «Рубина» со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами – у хозяев отличился Ильин, а у гостей – Жонатас. Решающий мяч в ворота казанского клуба на 58-й минуте забил Александр Новиков. Таким образом, «Урал» вышел в финал турнира, где встретится с «Локомотивом». Этот матч будет сыгран 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

    Россия – 61-я команда мира в рейтинге ФИФА

    В новом рейтинге сборных по версии ФИФА национальная команда России опустилась на 61-е место, потеряв одну строчку. Этот показатель является рекордно низким. Что касается первой десятки рейтинга, то в ней находятся четыре южноамериканские команды и шесть европейских. Возглавляет список команда Бразилии, далее идет Аргентина, а тройку замыкает Германия.

    Черчесов продолжит работу в сборной России

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову оказана полная поддержка со стороны организации. «Встретились с Черчесовым, подвели итог его работы на данный момент. Нас пока удовлетворяет его подход, работа, движение вперед. То, что он пытается делать и как он планирует работать дальше. Мы будем его поддерживать. В целом у него есть видение и понимание. И он их реализует, двигается вперед», – отметил Мутко.

    «Анжи» перечислил деньги в фонд помощи пострадавшим в метро Санкт-Петербурга

    Генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдуллаев сообщил, что такую инициативу поддержали все сотрудники клуба. «Анжи» перечислил 1 миллион 400 тысяч рублей в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. «Единогласно было принято решение перечислить свой дневной заработок в пользу пострадавших в терактах. Мы всячески осуждаем бесчеловечные действия террористов. «Анжи» выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта», – сказал Абдулаев.

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    «Зенит» сыграет исторический матч против «Анжи»

    Игра 22-го тура чемпионата России против «Анжи» станет последней для «Зенита» на стадионе «Петровский». Следующие матчи санкт-петербургский клуб проведет на своем новом стадионе, расположенном на Крестовском острове. До конца сезона «Зенит» сыграет дома с «Уралом» (в апреле), а также с «Тереком» и «Краснодаром» (в мае). Планируется, что сезон-2017/18 «Зенит» также начнет на стадионе «Санкт-Петербург», который в июне и июле примет матчи Кубка конфедераций.

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    Муса угодил в полицию Лестера

    В ночь с 5 на 6 апреля бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в полицию Лестера по подозрению в нападении на собственную жену. Футболиста «Лестера» допросили в участке, а затем отпустили. Клуб уже получил информацию об инциденте и проведет с игроком профилактическую беседу. Других санкций применять к Мусе не планируется.

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    «МЮ» купит Перишича за полсотни миллионов фунтов

    Скорее всего, полузащитник «Интера» Иван Перишич начнет следующий сезон в «Манчестер Юнайтед». Ранее итальянцы объявили, что не готовы рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро, однако руководство манкунианского клуба намерено выплатить 51 миллион фунтов стерлингов за переход хорватского футболиста – это как раз почти 60 миллионов в переводе на евро. Вероятность данного трансфера оценивается как высокая.

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    Главный тренер «Челси» Антонио Конте не покинет клуб по окончании сезона. Ранее сообщалось, что стороны достигли договоренности о продлении действующего контракта, и сегодня эту информацию подтвердил сам итальянец. «Мы боремся за титул чемпиона Англии и хотим добиться этого. В дальнейшем мы постараемся сделать что-то важное. Значит ли это, что я остаюсь? Да, я останусь в «Челси» на следующий сезон», – сообщил Конте.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Урал», РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 7 апреля 2017, 19:06

      Бразильцы молодцы!

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 7 апреля 2017, 16:33

      Локо выигрывай кубок

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 апреля 2017, 16:12

      Хороший финал сложится.При всей нейтральности,все же за Урал!Удачи!

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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 7 апреля 2017, 11:50

      Безопасная зона,Мои наилучшие пожелания для урала.
      Команда идет быстро для прогресса.
      Хороший сюрприз и почему не с чашкой.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 апреля 2017, 10:18

      молодцы давай кубок

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 7 апреля 2017, 02:41

      Урал молодцы,Красноярск болел за вас!!!А сборная России такими темпами скоро в 8 десятке будет!!(((

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 апреля 2017, 23:39

      Хочу поздравить Урал !!! в вас верил!
      Желаю удачи и безоговорочной победы над паровозами!!!!!
      Обламайте их ! я в вас верю, вы команда с душей!!!!!!

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Cant Stop 6 апреля 2017, 23:44

      и Хочу спросить .... а зачем вообще Бузов играет? кпд дай Бог 10%..... фееричных отборов, перехватов , атак или передач с перводами не видно.... кто его держит в московском клубе ? Бузова ?


      вот В Денисов - да старается -видно.... а Бузов ( Тарасов) ?

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Cant Stop 7 апреля 2017, 02:43

      Он уже не Бузов, может теперь заиграет...

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > арейская 7 апреля 2017, 16:01

      хах) врядли ) возраст

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