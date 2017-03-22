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    В РФС признали ошибку Вилкова. Балай – одна из целей ЦСКА на лето. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    22.03.2017 21:00
    «Боруссия» нашла замену Тухелю, если тот уйдет в «Арсенал». «Монако» отказался от 110 миллионов за Мбаппе. Бутенко признал, что завысил оценку Вилкову. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Руни может достаться «Эвертону» бесплатно

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинет манкунианцев по завершении сезона и перейдет в «Эвертон». Сообщается, что «ирискам» 31-летний игрок, уже выступавший за них с 2002 по 2004 год, достанется совершенно бесплатно. Однако при этом ливерпульский клуб будет обязан платить зарплату футболисту в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

    Фанаты «Райо Вальекано» проводили Зозулю песней

    Болельщики «Райо Вальекано» снова высказали свое отношение к украинскому форварду Роману Зозуле. Во время матча второго испанского дивизиона против «Овьедо» (2:0) они спели песню со словами «Зозуля сюда не вернется».

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    Паулу Соуза – возможный сменщик Тухеля в «Боруссии»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может заменить Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии», если тот примет предложение «Арсенала» по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Арсенала» предложило Тухелю возглавить команду, которую летом покинет Арсен Венгер.

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    «Монако» отклонил предложение в 110 миллионов за Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе мог оказаться в одном из клубов английской Премьер-лиги. Известно, что французы получили предложение, в котором молодой талант оценивался в 110 миллионов евро. Но даже такое крупное предложение было отклонено. Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала».

    Китайские инвесторы могут купить «Саутгемптон» за 190 миллионов

    «Саутгемптон» в ближайшее время может быть продан китайским инвесторам. Сообщается, что компания Lander Sports Development предложила 190 миллионов за покупку английского клуба. Владелица «святых» Катарина Либхерр, которая ранее отклонила предложение китайцев в размере 180 миллионов фунтов, теперь готова вести переговоры.

    Панченко подписал с «Динамо» трехлетний контракт, ЦСКА получит за игрока 1,8 миллиона

    Нападающий Кирилл Панченко подписал полноценный контракт с московским «Динамо». 27-летний россиянин заключил с бело-голубыми соглашение сроком на три года. Договор вступит в силу по окончании нынешнего сезона. ЦСКА получит за форварда около 1,8 миллиона евро.

    В РФС признали, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Зе Луише

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС вынесла решение, что главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

    «На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии. Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал сам Бутенко.

    Балай может перейти из «Терека» в ЦСКА

    Нападающий «Терека» Беким Балай может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант приобретения 26-летнего албанца. Сообщается, что в услугах футболиста также заинтересованы «Рубин» и «Краснодар».

    Сумма потенциальной сделки оценивается в 5 миллионов евро. Действующий контракт форварда с грозненским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Балай провел за «Терек» в РФПЛ 19 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив», Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 25 марта 2017, 07:16

      а очки то не вернут

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 марта 2017, 17:22

      А что толку то что признали,,,,вот уже 20 туров Спартак сыграл и не одного пенальти,,,,,как минимум 9 очков у Спартака украли,,,,

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      Рейтинг: +1852

      mahan 23 марта 2017, 14:53

      Пенальти то был, если бы так Зениту не поставили, вот бы нытики вой развели бы. на месяц не меньше.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 марта 2017, 10:55

      а нужен ли...

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 марта 2017, 09:39

      Балай не нужен ЦСКА.

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      Рейтинг: +20

      Konjaga > chempion_cska 25 марта 2017, 15:21

      Нужен нужен!Пиздатый игрок!

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 23 марта 2017, 08:57

      А Судейский комитет не хочет признать ошибку,судьи матча Арсенал-Зенит,когда Данни с полуметрового офсайда забивал...????

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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 23 марта 2017, 06:04

      Что-то судейских ошибок стало многовато!!

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 марта 2017, 21:20

      Балай -кривой футболер ,ЦСКА одумайтесь!

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      Рейтинг: +412

      Eds > shurik45 22 марта 2017, 22:30

      Он голы забивал только ногу или голову перед пустыми воротами подставлял, всё остальное делали другие... У него нет техники, чтобы идти в обыгрыш... Слишком много за него предлагают...

      2
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