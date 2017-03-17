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  • «Отступные в моем контракте с «Реалом» составляли 200 млн евро». Как мы потеряли Дениса Черышева

«Отступные в моем контракте с «Реалом» составляли 200 млн евро». Как мы потеряли Дениса Черышева

«Антихрупкость...» – книгу с таким названием Денис Черышев читал этой зимой. В шапке есть продолжение – «Как извлечь выгоду из хаоса», которое раскрывает смысл, заложенный в нее автором − экономистом Нассимом Талебом. Получился злой каламбур для полузащитника «Вильярреала». Черышеву уже 26 лет, и это время прошло или в неоправданных надеждах найти себя в «Реале» или на больничном.

Для таких футболистов в спортивной журналистике есть отдельный штамп – «хрустальный». Но главный врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что это совсем не про Черышева: «Это полная глупость, ерунда! У Дениса хронические изменения, обусловленные спецификой спорта». Эксперт отмечает, что рецидивы – не вина футболиста, а косяки физиотерапевтов, которые просто за ним недоглядели. Искать виноватых же нет смысла – чемпионат мира-2014 и Евро-2016 все равно прошли мимо Черышева.

О Черышеве в России всегда говорят в контексте «Реала». Нашего человека, который бы тоже задержался в структуре мадридского клуба на 14 лет, раньше не было и в будущем вряд ли предвидится. Только Денис может рассказывать, как в первый день работы с основным составом Криштиану Роналду чуть ли не водил его за руку, успев отвесить пару слов на русском. Как он стеснялся включать для Марсело, с которым обсуждал музыку, песни Димы Билана, боясь, что бразилец его засмеет. Как балдел, видя Альваро Арбелоа, нацепившего во время празднования победы в Лиге чемпионов майку с фамилией Черышева, чтобы поддержать россиянина, когда тот залечивал травму.

«Реал» всегда был мечтой Черышева, которую он потрогал, но полностью не реализовал. На полке хранится медаль за победу в Лиге чемпионов, зато игрового признания – ноль. Тем любопытнее, что в Мадриде долго не хотели отпускать россиянина насовсем. «Это правда, что сумма отступных в моем контракте составляла 200 миллионов евро. Наверное, «Реал» не хотел, чтобы меня кто-то купил», – вспоминает игрок.

В России Черышев все равно почти что предмет гордости. С пяти лет воспитывавшийся по европейским образцам полузащитник остался для нас родным, хотя в составе национальной команды не провел и десятка матчей. Сам он не скрывает: «Я чувствую себя испанцем».

Пять лет назад Черышев мог стать ближе к России, если бы согласился на переход в «Спартак» или «Зенит». Но только шагнув из «Кастильи» в первую команду «Реала», быстро закрыл все переговоры об РФПЛ. Вместо мешков денег (2,5 миллиона евро в год) и постоянной игровой практики он выбрал элитную лавку «Реала», надеясь выпихнуть из состава Криштиану Роналду.

В какой бы аренде ни был Черышев, чтобы выцепить кусок игрового времени, ему везде ставили капканы травмы. В «Севилье» полузащитник сломался в дебютном же матче, потом целый сезон залечивал болячки, а в итоге выиграл Лигу Европы. Успешная командировка в «Вильярреал», когда Черышев сделал 13 результативных действий и разбудил боссов «Реала», омрачилась пропущенной концовкой сезона. В «Валенсии» дела пошли подозрительно хорошо – место в основе, голы. Получилось как обычно – «давно не виделись, травмы», «как поживаете, рецидив?», «приятно познакомиться, пропуск Евро-2016».

Страдания продолжились, когда Черышев наконец-то понял: ловить в «Реале» нечего. И сбежал на полноценный пятилетний контракт в знакомый «Вильярреал». Но и тут беда: пока россиянин долечивался после перенесенной операции на бедре, конкуренты заняли все его места в основе. Когда Черышев вернулся, было поздно – он стал игроком ротации. Добил положение еще один срок – из-за проблем с натерпевшимся бедром полузащитник проваляется в лазарете дополнительные ближайшие пять-восемь недель. Врач Эдуард Безуглов успокаивает и тут: «Из-за проблем со здоровьем Черышев не завершит карьеру раньше времени».

В мечтах у Черышева – поездка на чемпионат мира-2018. Но перспектив для этого нет пока никаких. Кроме длинного списка травм, показать Черчесову пока нечего.

Испания. Примера Испания Реал Вильярреал Валенсия Севилья Черышев Денис
Комментарии (11)
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Dgad
1489751626
Хрустальный парень, жаль его если бы не травмы....
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oyabun
1489753581
Ключевая фраза "..Вместо мешков денег (2,5 миллиона евро в год) и постоянной игровой практики он выбрал элитную лавку «Реала». Похоже так и останется в в нынешнем футбольном мире вечно "перспективным" но малополезным.
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alex1951
1489754064
Печалька.... Вроде,как у России есть звезда европейского уровня,а вроде, как и нету (((((.... Жисть ,как то мимо проползает.... Травмы это серьезно,видать парень не любит себя, Футбол любит.....явно не Кокоша и Мамай)))))
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Марфа
1489766712
Мы так опечалины ну прям "звезда" как МЕССИ
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baltica
1489779389
Барахло
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egrrr
1489954875
Во-первых, нельзя ставить крест на игроке. Во-вторых, тренеру выбирать, брать кого сборную или нет В третьих, сколько аваций (в том числе и на бомбардире) было год-полгода назад в адрес Черышева, сравнивали его с лучшими крайними полузащитниками, хотя толком то он ничего никогда и не показывал!!!!
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