«Он – лучший голкипер мира». Облак вытащил «Атлетико» в четвертьфинал ЛЧ тройным спасением (ВИДЕО)

Яну Облаку всего 24 года. В «Атлетико» он оказался, перейдя из португальской «Бенфики». В июле 2014 года испанский клуб не пожалел на нового вратаря 16 миллионов евро. Сейчас Облак оценивается уже в 35 миллионов, усовершенствовав свою игру и избавившись от недостатков. Не зря лондонский «Челси» рассматривает его на замену Тибо Куртуа, если бельгийца захочет выкупить «Реал».

В нынешнем сезоне Облак тащил «Атлетико» до декабря, но затем получил тяжелую травму в игре с «Вильярреалом». За первым матчем с «Байером» словенский вратарь наблюдал со скамейки запасных, видя, как чудит в воротах мадридцев Мигель Анхель Мойя. Тут же Облака, все-таки залечившего повреждение, вернули в основной состав. Теперь «Атлетико» снова борется за попадание в четверку в Примере, а в Лиге чемпионов партнеры благодарят за проход в четвертьфинал именно Облака.

После стартовой игры противостояния у «Атлетико» было хорошее преимущество над «Байером». Однако немцы, поняв, что терять им уже нечего, в Мадриде решили бежать только вперед. «Не каждой команде удается создать шесть-семь моментов на «Висенте Кальдерон», но нам это удалось», – рассказал после матча главный тренер «Байера» Тайфун Коркут. Однако из всех возможностей «Байер» реализовал ровно ноль. Ян Облак снова показал класс.

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«Иногда можно сделать три сейва, а потом пропустить с первого удара. Трудно объяснить, как мне удалось спасти команду. Увидел мяч, среагировал, поэтому все получилось», – объясняет Облак. Благодаря его спасениям «Байер» не создал интригу, а Диего Симеоне оказался единственным тренером, дошедшим до четвертьфинала Лиги чемпионов в каждом из последних четырех сезонов. Облаком же восхищается даже Касильяс.

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«Приятно испытывать чувство, что «Атлетико» вновь сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мы способны многого добиться», – восхищенно говорил Облак после матча. «Ян Облак – лучший голкипер мира. Сегодня он лишний раз все доказал», – превозносит вратаря «Атлетико» нападающий Антуан Гризманн. «Атлетико» снова напоминает себя образца прошлых лет, потому что за спиной у защитников есть надежный голкипер. Возможно, что такая игра голкипера позволит команде Симеоне наконец-то выиграть турнир.

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