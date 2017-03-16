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  • «Он – лучший голкипер мира». Облак вытащил «Атлетико» в четвертьфинал ЛЧ тройным спасением (ВИДЕО)

«Он – лучший голкипер мира». Облак вытащил «Атлетико» в четвертьфинал ЛЧ тройным спасением (ВИДЕО)

Яну Облаку всего 24 года. В «Атлетико» он оказался, перейдя из португальской «Бенфики». В июле 2014 года испанский клуб не пожалел на нового вратаря 16 миллионов евро. Сейчас Облак оценивается уже в 35 миллионов, усовершенствовав свою игру и избавившись от недостатков. Не зря лондонский «Челси» рассматривает его на замену Тибо Куртуа, если бельгийца захочет выкупить «Реал».

В нынешнем сезоне Облак тащил «Атлетико» до декабря, но затем получил тяжелую травму в игре с «Вильярреалом». За первым матчем с «Байером» словенский вратарь наблюдал со скамейки запасных, видя, как чудит в воротах мадридцев Мигель Анхель Мойя. Тут же Облака, все-таки залечившего повреждение, вернули в основной состав. Теперь «Атлетико» снова борется за попадание в четверку в Примере, а в Лиге чемпионов партнеры благодарят за проход в четвертьфинал именно Облака.

После стартовой игры противостояния у «Атлетико» было хорошее преимущество над «Байером». Однако немцы, поняв, что терять им уже нечего, в Мадриде решили бежать только вперед. «Не каждой команде удается создать шесть-семь моментов на «Висенте Кальдерон», но нам это удалось», – рассказал после матча главный тренер «Байера» Тайфун Коркут. Однако из всех возможностей «Байер» реализовал ровно ноль. Ян Облак снова показал класс.

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«Иногда можно сделать три сейва, а потом пропустить с первого удара. Трудно объяснить, как мне удалось спасти команду. Увидел мяч, среагировал, поэтому все получилось», – объясняет Облак. Благодаря его спасениям «Байер» не создал интригу, а Диего Симеоне оказался единственным тренером, дошедшим до четвертьфинала Лиги чемпионов в каждом из последних четырех сезонов. Облаком же восхищается даже Касильяс.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Приятно испытывать чувство, что «Атлетико» вновь сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мы способны многого добиться», – восхищенно говорил Облак после матча. «Ян Облак – лучший голкипер мира. Сегодня он лишний раз все доказал», – превозносит вратаря «Атлетико» нападающий Антуан Гризманн. «Атлетико» снова напоминает себя образца прошлых лет, потому что за спиной у защитников есть надежный голкипер. Возможно, что такая игра голкипера позволит команде Симеоне наконец-то выиграть турнир.

Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

Лига чемпионов Лига чемпионов Атлетико Облак Ян
Комментарии (11)
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Андрей 26 rus
1489664098
Красава
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Vaval
1489667209
Атлетико-кузня высококлассных вратарей и нападающих
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Aldo.CSKA
1489668980
А в Фифе 17 (FUT) у меня всю шнягу как решето пропускал, пришлось сменить на Наваса когда играл Ла Лигой, Сейчас перешел на АПЛ там по-лучше с киперами) Но в жизни Облак конечно молорик, слов нет!
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fucking_fnatic
1489674506
не особо следил за ним до этого, но то, что он творил в этом матче - просто нечто
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aurora5858
1489678408
Ставил на Байер - Облак переиграл
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Эд1970
1489682962
Ахринеть!!!как можно так среагировать!!!классный кипер.
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Hangeldi
1489692964
Klass!!!
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Danish Dynamite
1489715265
Вратарь молодец, конечно, но куда в этом сезоне пропала железобетонная оборона "Атлетико"? С такими дырами в защите никакой вратарь не поможет, будь соперник посильнее.
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zarsm
1489775593
Вытащил... Они не 1-0 выигрывали по сумме. Пропустили бы 1, второй бы не позволили забить.
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sega77+
1489816389
да вытащил всё
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