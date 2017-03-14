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    «Зенит» хочет пригласить Слуцкого и продать Кокорина. Дайджест событий дня


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    Голосов: 6
    14.03.2017 20:30
    Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского. «ПСЖ» может лишиться сразу трех лидеров. 125-килограммовый экс-вратарь «Саттона» стал продавцом пирогов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского

    Болельщики «Зенита» купили телевизор для арбитра матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» Евгения Турбина. Телевизор также был приобретен и для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

    «Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один – руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй – арбитру Турбину», – сообщается в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Гинер лишился пальца на руке

    Президент ЦСКА Евгений Гинер получил серьезную травму, в результате которой ему пришлось ампутировать палец. Сообщается, что несчастный случай произошел во время прогулки с собакой. Пес совершил резкий рывок и перекрутившийся поводок повредил средний палец на правой руке.

    Верратти выразил желание покинуть «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Итальянский футболист выразил желание покинуть парижский клуб по окончании сезона. 24-летний хавбек уже поручил своему агенту найти ему новую команду. По информации источника, игрок тяжело переживает вылет клуба из Лиги чемпионов, а также недоволен появившейся во французских СМИ информацией о том, что перед ответным матчем с «Барселоной» он посещал ночной клуб.

    Ди Мария и Матюиди могут покинуть «ПСЖ» вслед за Верратти

    «Зенит» хочет избавиться от Кокорина

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб. Руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант продажи 25-летнего россиянина. В клубе обеспокоены поведением футболиста, неоднократно попадавшего в неприятные истории. Кроме того, форвардом недоволен и тренерский штаб команды.

    Сообщается, что «Зенит» готов отпустить игрока за 6-7 миллионов евро.

    Монте-Карло, футболка с Эскобаром и другие случаи, когда Кокорин бесил болельщиков

    «ПСЖ» направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в матче против «Барселоны»

    Представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу, в которой выразили недовольство работой судейской бригады арбитров во главе с Денизом Айтекином во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6). Сообщается, что в ней парижане указали семь эпизодов, где немецкий арбитр допустил ошибки.

    Коста призвал Азара задуматься о переходе в «Барселону» или «Реал»

    Нападающий «Челси» Диего Коста выразил мнение, что его одноклубник Эден Азар должен подумать над предложениями «Реала» и «Барселоны», которые заинтересованы в услугах бельгийца. По словам испанца, Азар является игроком топ-уровня.

    «Азар – это, черт возьми, топ-игрок. Но если «Реал» подпишет еще и Куртуа... Бедный «Челси»! «Барселона» и «Реал» могут приобрести Азара в любое время. Он счастлив в «Челси», но, когда тебя хотят приобрести испанские гранды, нужно подумать о смене команды», – сказал Коста.

    Слуцкий – один из главных кандидатов замены Луческу в «Зените»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит». 45-летний специалист является одним из основных претендентов замены Мирчи Луческу в петербургском клубе. Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство сине-бело-голубых проведет встречу, на которой решит будущее румынского специалиста, возглавившего команду перед началом нынешнего сезона.

    125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом

    Бывший голкипер «Саттона» Уэйн Шоу, съевший пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2), получил новую работу. Сообщается, что 125-килограммовый стал продавцом пирогов.

    Напомним, за свой поступок во встрече против «Арсенала» Шоу был уволен из «Саттона» в связи с расследованием, которое открыла Ассоциация футбола Англии в адрес футболиста. Отметим, что игрок был заподозрен в связи с букмекерскими конторами, которые принимали ставки на то, что по ходу игры он съест пирог.

    Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 марта 2017, 18:38

      Зенит уже не спасти-это закат!

      -2
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      Рейтинг: +1311

      Taps 15 марта 2017, 18:33

      Глупый мальчик-миллионер Коко должен быть
      выгнан с позором из "Зенита".
      Пусть лакает шампусек в Африке.

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer > Taps 20 марта 2017, 10:30

      Да вообще пизтец!!!у них есть Лука,который полностью отдается и клубу,и игре,сколько он выходил и забивал,куда смотрит Луческу,у него уже походу бошка не варит!!!!

      0
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 15 марта 2017, 12:47

      по Гинеру всё ясно, показал фак кому-то и пальца нету.
      Только не Слуцкого, только проблемы вроде решили с вибрацией на новом стадионе, а он там качаться будет.)))

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 марта 2017, 11:04

      "в клубе обеспокоены поведением футболиста, неоднократно попадавшего в неприятные истории. Кроме того, форвардом недоволен и тренерский штаб команды" - к этому и шло, парниша и доигрался и довые@ся, а может зазвездился...

      0
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > pegas1276 15 марта 2017, 12:20

      три в одном))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 10:48

      Зенит и Слуцкий день чудесный
      И юмор у людей прелестный
      И гриб в лесу растёт известный
      И мат стоит.Совсем не лестный.

      -1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 15 марта 2017, 10:34

      пора пора

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 марта 2017, 10:16

      давно пора кокошу в шею гнать

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 марта 2017, 08:08

      «Зенит» хочет пригласить Слуцкого,??? Это первоапрельская шутка...

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 марта 2017, 03:20

      Слухи!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 марта 2017, 03:20

      Не трогайте Леню, я в Фантазиста поставил на то, что он до конца года не будет главным тренером . . .

      2
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