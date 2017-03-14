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  • «Зенит» хочет пригласить Слуцкого и продать Кокорина. Дайджест событий дня

«Зенит» хочет пригласить Слуцкого и продать Кокорина. Дайджест событий дня

Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского

Болельщики «Зенита» купили телевизор для арбитра матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» Евгения Турбина. Телевизор также был приобретен и для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один – руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй – арбитру Турбину», – сообщается в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Гинер лишился пальца на руке

Президент ЦСКА Евгений Гинер получил серьезную травму, в результате которой ему пришлось ампутировать палец. Сообщается, что несчастный случай произошел во время прогулки с собакой. Пес совершил резкий рывок и перекрутившийся поводок повредил средний палец на правой руке.

Верратти выразил желание покинуть «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Итальянский футболист выразил желание покинуть парижский клуб по окончании сезона. 24-летний хавбек уже поручил своему агенту найти ему новую команду. По информации источника, игрок тяжело переживает вылет клуба из Лиги чемпионов, а также недоволен появившейся во французских СМИ информацией о том, что перед ответным матчем с «Барселоной» он посещал ночной клуб.

Ди Мария и Матюиди могут покинуть «ПСЖ» вслед за Верратти

«Зенит» хочет избавиться от Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб. Руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант продажи 25-летнего россиянина. В клубе обеспокоены поведением футболиста, неоднократно попадавшего в неприятные истории. Кроме того, форвардом недоволен и тренерский штаб команды.

Сообщается, что «Зенит» готов отпустить игрока за 6-7 миллионов евро.

Монте-Карло, футболка с Эскобаром и другие случаи, когда Кокорин бесил болельщиков

«ПСЖ» направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в матче против «Барселоны»

Представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу, в которой выразили недовольство работой судейской бригады арбитров во главе с Денизом Айтекином во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6). Сообщается, что в ней парижане указали семь эпизодов, где немецкий арбитр допустил ошибки.

Коста призвал Азара задуматься о переходе в «Барселону» или «Реал»

Нападающий «Челси» Диего Коста выразил мнение, что его одноклубник Эден Азар должен подумать над предложениями «Реала» и «Барселоны», которые заинтересованы в услугах бельгийца. По словам испанца, Азар является игроком топ-уровня.

«Азар – это, черт возьми, топ-игрок. Но если «Реал» подпишет еще и Куртуа... Бедный «Челси»! «Барселона» и «Реал» могут приобрести Азара в любое время. Он счастлив в «Челси», но, когда тебя хотят приобрести испанские гранды, нужно подумать о смене команды», – сказал Коста.

Слуцкий – один из главных кандидатов замены Луческу в «Зените»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит». 45-летний специалист является одним из основных претендентов замены Мирчи Луческу в петербургском клубе. Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство сине-бело-голубых проведет встречу, на которой решит будущее румынского специалиста, возглавившего команду перед началом нынешнего сезона.

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом

Бывший голкипер «Саттона» Уэйн Шоу, съевший пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2), получил новую работу. Сообщается, что 125-килограммовый стал продавцом пирогов.

Напомним, за свой поступок во встрече против «Арсенала» Шоу был уволен из «Саттона» в связи с расследованием, которое открыла Ассоциация футбола Англии в адрес футболиста. Отметим, что игрок был заподозрен в связи с букмекерскими конторами, которые принимали ставки на то, что по ходу игры он съест пирог.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом»

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Челси ЦСКА ПСЖ Барселона Реал Амкар-Пермь Саттон Юнайтед Матюиди Блейз Ди Мария Анхель Кокорин Александр Азар Эден Коста Диего Верратти Марко Слуцкий Леонид Луческу Мирча Гинер Евгений Будогосский Андрей Турбин Евгений Айтекин Дениз
Комментарии (20)
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Мары
1489512696
Бедный Гинер, он гулял Пудель на него напал Бедный харьковский Евгений Палец в схватке потерял
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mihail1980
1489515427
этот кокорин как бельмо в глазу у всех.Надо его на один год отправить в Валуйки обратно пусть там поиграет за зарплату местных ребят.
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Тяп-Ляп.
1489520893
Кокорина если продавать,то только по частям.Печень в Манаку,Почки в Чехию(там пиво хорошее),Очко на Украину,Вялого Гинеру(вместо утерянного пальца пришьют) !
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арейская
1489528878
Слуцкий в "Зените"? Как-то не могу даже представить, ну и в ампутацию пальца не вериться, с его-то возможностями...
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Аристократ Олжик
1489537227
Не трогайте Леню, я в Фантазиста поставил на то, что он до конца года не будет главным тренером . . .
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Cant Stop
1489562165
давно пора кокошу в шею гнать
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Мары
1489564090
Зенит и Слуцкий день чудесный И юмор у людей прелестный И гриб в лесу растёт известный И мат стоит.Совсем не лестный.
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O'Hooligan's
1489571221
по Гинеру всё ясно, показал фак кому-то и пальца нету. Только не Слуцкого, только проблемы вроде решили с вибрацией на новом стадионе, а он там качаться будет.)))
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Taps
1489592012
Глупый мальчик-миллионер Коко должен быть выгнан с позором из "Зенита". Пусть лакает шампусек в Африке.
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vodomut
1489678729
Зенит уже не спасти-это закат!
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