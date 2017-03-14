«Зенит» хочет пригласить Слуцкого и продать Кокорина. Дайджест событий дня

Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Турбина и Будогосского
Болельщики «Зенита» купили телевизор для арбитра матча 19-го тура чемпионата России с «Амкаром» Евгения Турбина. Телевизор также был приобретен и для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.
«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один – руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй – арбитру Турбину», – сообщается в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.
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Гинер лишился пальца на руке
Президент ЦСКА Евгений Гинер получил серьезную травму, в результате которой ему пришлось ампутировать палец. Сообщается, что несчастный случай произошел во время прогулки с собакой. Пес совершил резкий рывок и перекрутившийся поводок повредил средний палец на правой руке.
Верратти выразил желание покинуть «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Итальянский футболист выразил желание покинуть парижский клуб по окончании сезона. 24-летний хавбек уже поручил своему агенту найти ему новую команду. По информации источника, игрок тяжело переживает вылет клуба из Лиги чемпионов, а также недоволен появившейся во французских СМИ информацией о том, что перед ответным матчем с «Барселоной» он посещал ночной клуб.
Ди Мария и Матюиди могут покинуть «ПСЖ» вслед за Верратти
«Зенит» хочет избавиться от Кокорина
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может покинуть петербургский клуб. Руководство сине-бело-голубых рассматривает вариант продажи 25-летнего россиянина. В клубе обеспокоены поведением футболиста, неоднократно попадавшего в неприятные истории. Кроме того, форвардом недоволен и тренерский штаб команды.
Сообщается, что «Зенит» готов отпустить игрока за 6-7 миллионов евро.
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«ПСЖ» направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в матче против «Барселоны»
Представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу, в которой выразили недовольство работой судейской бригады арбитров во главе с Денизом Айтекином во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6). Сообщается, что в ней парижане указали семь эпизодов, где немецкий арбитр допустил ошибки.
Коста призвал Азара задуматься о переходе в «Барселону» или «Реал»
Нападающий «Челси» Диего Коста выразил мнение, что его одноклубник Эден Азар должен подумать над предложениями «Реала» и «Барселоны», которые заинтересованы в услугах бельгийца. По словам испанца, Азар является игроком топ-уровня.
«Азар – это, черт возьми, топ-игрок. Но если «Реал» подпишет еще и Куртуа... Бедный «Челси»! «Барселона» и «Реал» могут приобрести Азара в любое время. Он счастлив в «Челси», но, когда тебя хотят приобрести испанские гранды, нужно подумать о смене команды», – сказал Коста.
Слуцкий – один из главных кандидатов замены Луческу в «Зените»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Зенит». 45-летний специалист является одним из основных претендентов замены Мирчи Луческу в петербургском клубе. Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство сине-бело-голубых проведет встречу, на которой решит будущее румынского специалиста, возглавившего команду перед началом нынешнего сезона.
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
Бывший голкипер «Саттона» Уэйн Шоу, съевший пирог во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2), получил новую работу. Сообщается, что 125-килограммовый стал продавцом пирогов.
Напомним, за свой поступок во встрече против «Арсенала» Шоу был уволен из «Саттона» в связи с расследованием, которое открыла Ассоциация футбола Англии в адрес футболиста. Отметим, что игрок был заподозрен в связи с букмекерскими конторами, которые принимали ставки на то, что по ходу игры он съест пирог.
Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом»