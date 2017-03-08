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  • Моуринью шокирован состоянием поля в Ростове. Конте продлит контракт с «Челси». Дайджест событий дня

Моуринью шокирован состоянием поля в Ростове. Конте продлит контракт с «Челси». Дайджест событий дня

Болельщики «Арсенала» требуют отставки Венгера

Болельщики «Арсенала» остались недовольны вылетом своего клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После ответного матча с «Баварией» (1:5) они устроили массовый протест против главного тренера клуба Арсена Венгера.

Фанаты требовали немедленной отставки 67-летнего специалиста. По сумме двух встреч «Арсенал» уступил «Баварии» с общим счетом 2:10.

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Моуринью: «Трудно поверить, что «МЮ» придется играть на таком поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» выразил свое недовольство газоном на стадионе «Олимп-2». Португальский специалист дал понять, что ему придется подумать над тем, кто из его состава будет играть в таких условиях.

«Мне по-прежнему трудно поверить, что мы сыграем завтра. Сыграем завтра на этом поле, если это вообще можно назвать полем. Я не знаю, кто завтра будет играть. Летом мы с «Манчестер Сити» должны были сыграть в Китае на подобном поле, но тогда игру отменили», – приводит слова Моуринью корреспондент «Бомбардира» Тимофей Яценко.

Конте подпишет с «Челси» новый контракт

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение итальянского специалиста с синими будет подписано до матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта. Нынешний трудовой договор Конте с лондонской командой рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «Интер».

Два китайских клуба готовы заплатить «Краснодару» за Каборе 12 миллионов

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, два клуба из Поднебесной, названия которых не сообщаются, заинтересованы в переходе 29-летнего футболиста. Отмечается, что трансфер игрока мог быть совершен зимой, однако в итоге сделка перенеслась на период летнего трансферного окна. Сумма потенциального перехода оценивается в 12 миллионов евро.

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Бонуччи оплатил ужин игрокам «Ювентуса» за конфликт с Аллегри

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оплатил ужин своим одноклубникам за конфликт с главным тренером туринской команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что недопонимания между тренером и игроком были устранены. Напомним, спор Бонуччи и Аллегри случился в матче 25-го тура Серии А против «Палермо» (4:1), в результате чего защитник остался на трибунах во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

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Де Хеа хочет перейти в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа во время летнего трансферного окна хочет перейти в «Реал». 26-летний испанец недоволен выступлениями за «красных дьяволов» и намерен присоединиться к мадридскому клубу. Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов евро. Действующий контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.

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Хаби Алонсо завершит карьеру этим летом

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо в ближайшее время планирует завершить карьеру. Сообщается, что 35-летний испанец доиграет этот сезон до конца, а затем, когда завершится его контракт с мюнхенским клубом, уйдет из футбола. По информации источника, хавбек объявит о своем решении на этой неделе.

Лига Европы Лига Европы Арсенал Челси Ювентус Реал Краснодар Манчестер Юнайтед Ростов Алонсо Хаби Каборе Шарль Де Хеа Давид Бонуччи Леонардо Венгер Арсен Моуринью Жозе Аллегри Массимилиано Конте Антонио
Комментарии (19)
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LINED
1488994100
Моуриньо уже придумал оправдание за проигрыш
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Тамхар
1488995745
Моуру так и хочется сказать:"Это - Россия, детка! Вот на таких полях мы учимся играть, играем и выбиваем такие команды как твой МЮ, например". Как же хочется, чтобы Ростов у них выиграл на 0. Хоть как, но на 0.
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kimi2005
1488996715
Надутый
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Arrow10
1489002155
Моур в своем репертуаре , я ему до сих пор не простил за то как он поступил с Касильясом
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Егор Велунов
1489002554
Пусть привыкает к таким полям, пролёт мимо лиги чемпионов ещё один, и следующая команда Моуриньо будет играть на таких полях часто :)
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Таганский
1489007118
Никто не скулил - ни немцы, ни голландцы, ни чехи.. И тут приехал Моур.. Технарь 3:0 и до встречи 16-го!!
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Krossmen73
1489025518
Сравнил,блин,вечнозелёный Альбион,где зима редко ниже нуля...Попробовали бы их"огородники"подготовить газон в норм.состоянии после минус 15- -20 градусов как это делают у нас.Это сейчас в Ростове немного потеплело.. Нашим агрономам нужно ордена раздать что сумели подготовить поле в приемлемом состоянии.Инспектор матча ничего по состоянию газона не высказывал.ИГРАТЬ МОЖНО!!!Так что нашим ребятам желаю только удачи!Накажите этих снобов!!!!!Ростов-ВПЕРЁД!!!
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АртурZaСМ
1489035929
Помнится недавно Моуриньо заявлял, что никогда не ноет... Получая от 5 до 18 млн за сезон игроки, если потребуется и на картофельном поле должны сыграть...
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Футурист
1489047127
Вот в этом уровень футбола и проявляется) на западе футболистов готовят с малых лет на качественных полях, на превосходно оснащенных футбольных базах и из них вырастают отличные игроки. В нашей стране не то что детям играть негде, мячи полу рваные, так еще и команды премьер лиги далеко не все имеют достаточно качественные стадионы, где газон напоминает больше пастбище.
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батог
1489069856
Очко у Моура не железное, при поражении от Ростова все свалит на поле!!! Боитсяяя!!!
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