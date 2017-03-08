Моуринью шокирован состоянием поля в Ростове. Конте продлит контракт с «Челси». Дайджест событий дня

Болельщики «Арсенала» требуют отставки Венгера

Болельщики «Арсенала» остались недовольны вылетом своего клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После ответного матча с «Баварией» (1:5) они устроили массовый протест против главного тренера клуба Арсена Венгера.

Фанаты требовали немедленной отставки 67-летнего специалиста. По сумме двух встреч «Арсенал» уступил «Баварии» с общим счетом 2:10.

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Моуринью: «Трудно поверить, что «МЮ» придется играть на таком поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» выразил свое недовольство газоном на стадионе «Олимп-2». Португальский специалист дал понять, что ему придется подумать над тем, кто из его состава будет играть в таких условиях.

«Мне по-прежнему трудно поверить, что мы сыграем завтра. Сыграем завтра на этом поле, если это вообще можно назвать полем. Я не знаю, кто завтра будет играть. Летом мы с «Манчестер Сити» должны были сыграть в Китае на подобном поле, но тогда игру отменили», – приводит слова Моуринью корреспондент «Бомбардира» Тимофей Яценко.

Конте подпишет с «Челси» новый контракт

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение итальянского специалиста с синими будет подписано до матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта. Нынешний трудовой договор Конте с лондонской командой рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах тренера заинтересован «Интер».

Два китайских клуба готовы заплатить «Краснодару» за Каборе 12 миллионов

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, два клуба из Поднебесной, названия которых не сообщаются, заинтересованы в переходе 29-летнего футболиста. Отмечается, что трансфер игрока мог быть совершен зимой, однако в итоге сделка перенеслась на период летнего трансферного окна. Сумма потенциального перехода оценивается в 12 миллионов евро.

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Бонуччи оплатил ужин игрокам «Ювентуса» за конфликт с Аллегри

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оплатил ужин своим одноклубникам за конфликт с главным тренером туринской команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что недопонимания между тренером и игроком были устранены. Напомним, спор Бонуччи и Аллегри случился в матче 25-го тура Серии А против «Палермо» (4:1), в результате чего защитник остался на трибунах во время первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0).

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Де Хеа хочет перейти в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа во время летнего трансферного окна хочет перейти в «Реал». 26-летний испанец недоволен выступлениями за «красных дьяволов» и намерен присоединиться к мадридскому клубу. Ранее сообщалось, что «Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов евро. Действующий контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года.

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Хаби Алонсо завершит карьеру этим летом

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо в ближайшее время планирует завершить карьеру. Сообщается, что 35-летний испанец доиграет этот сезон до конца, а затем, когда завершится его контракт с мюнхенским клубом, уйдет из футбола. По информации источника, хавбек объявит о своем решении на этой неделе.