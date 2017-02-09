Куртуа, Обамеянг, Льоренте и другие покупки, которые нужно сделать «Реалу» летом

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует кадровую ситуацию в мадридском «Реале», делает акцент на слабых местах и останавливается на футболистах, которые могли бы усилить слабые позиции.

Зимнее трансферное окно закончилось, а это значит, что трансферные санкции против мадридского «Реала» утратили свою силу.

Пора бы задуматься уже о летнем трансферном окне и новых приобретениях. Прошло уже более половины сезона, можно делать выводы о том, какие позиции нуждаются в усилении.

Летом прошлого года «Реал» был крайне пассивен в трансферное окно, тему возвращения Асенсио и Мораты муссировали битую часть сезона, поэтому все вышло тихо, скромно, без излишнего пафоса и финансовых трат.

Текущая кадровая ситуация не критична, отнюдь. Тем не менее, на ряде позиций наблюдается определенный дефицит качественных кадров, скорости, взрывной силы.

К сожалению, футболисты не молодеют, травмы могут нагрянуть в самый неподходящий момент. Криштиану Роналду стукнуло 32 года, Рамосу, Навасу, Касилье – 30 лет, Пепе – 33 года, Бензема – 29 лет. Все перечисленные игроки являются ключевыми футболистами «Реала».

Вратарская позиция

Вратарский вопрос в «Реале» поднимал в прошлом месяце – Куртуа или Навас. Решение вратарской дилеммы «Реала». С тех пор ничего не изменилось. Мне кажется, нужно прощаться с Кико Касильей, он не приносит никакой пользы, ему 30 лет и уверенной игры от него мы так и не дождались.

А так Навас может запросто навязать молодому Куртуа конкуренцию, почему бы и нет?

Вывод один – нужна вратарская встряска, рокировка. С Навасом расставаться не стоит, но Касилью нужно продать и подписать свежую кровь в лице Тибо Куртуа.

Оборона

В обороне ситуация самая напряженная. В текущем сезоне «Реал» пропускает много, практически в каждом матче, не без «помощи» защитников.

На флангах ситуация более менее понятная, слева – Марсело и Коэнтрао, справа – Карвахаль и Данило. Если первые лица свои флангов Марсело и Дани заслуживают исключительно лестных слов, то их резервисты нестабильны, на них нельзя положиться в самый ответственный момент, Коэнтрао же хрустален до предела. Здесь тяжело предложить что-то дельное, потому что приобретаемый игрок на фланги должен добровольно быть готовым сесть на лавку. Выходит, усиления лучше искать в «Кастилье» или среди своих молодых кантерано в арендах. На правом фланге в крайнем случае может сыграть Начо, очень даже хорошо проявил себя.

В связке центрбеков нужно прощаться с Пепе, 33 года – преклонный возраст, как для футболиста «лос бланкос». Дело не только в цифре, португалец сдал в скорости, мощи, бороться с молодыми нападающими стало тяжелее. Да и пыл не настолько горяч, помните его сумасшедшие выходки, дисквалификации!? Как заверяют СМИ, Кеплер Пепе летом уедет в Китай, на вакантное место вижу двойку молодых кандидатов.

Диего Льоренте – 23 года, принадлежит «Реалу», ныне арендован «Малагой».

Хесус Вальехо – 20 лет, принадлежит «Реалу», ныне арендован франкфуртским «Айнтрахтом».

Для наглядности, с помощью статистики, сравним тройку этих футболистов.

Пепе уступает молодежи по всем показателям. Огромная разница в среднем количестве перехватов за матч, Льоренте – 3.15, Вальехо – 3, Пепе – 1,75. Португалец за 8 поединков допустил 1 серьезную ошибку, которая чуть не привела к голу, за Хесусом числится 2 ошибки в 19 матчах и у Диего 0 ошибок в 12 матчах.

Если оценивать некоторые дополнительные показатели, Хесус Вальехо наиболее успешен в создании искусственных положений вне игры, в среднем, 1,2 за матч, Льоренте уступает незначительно, его показатель 0,8 офф/матч, а Пепе сделать лишь 2 искусственных оффсайда за 8 матчей (в среднем, 0,3 за матч).

В остальных показателях, в принципе, установлен либо паритет, либо незначительный перевес одного из футболистов.

Единственная сильная сторона Пепе из всех среди юношей – игра на втором этаже, им выиграно 76% воздушных дуэлей, Льоренте – 56,82%, а Вальехо лишь 45,26%.

Средняя линия

Самый читаемый трансфер ближайшего лета – возвращение Маркоса Льоренте. С этим парнем я знакомил вас в рубрике «Глазами скаута». Маркосу 22 года, играет на позиции опорного полузащитника, ныне на правах аренды выступает в Примере за «Алавес».

Позиция опорника в «Реале» вакантна. Каземиро никуда не делся, но пару месяцев он был травмирован, в его отсутствие мадридцы стали пропускать в разы больше голов. Трансфер Маркоса – ставка на перспективу, подстраховка в случае травмы бразильца, конкуренция для Каземиро, дабы не расслабляться.

Статистика налицо, Маркос превосходит бразильца практически по всем показателям. Единственное – Каземиро совершает больше отборов, в среднем, за матч (6 против 4,1), на 0,2 раза бразилец больше бьет по воротам и равно в 2 раза больше игроки фолят на Карлосе, чем на Льоренте.

Другие возможные приобретения в полузащите «Реала» будут связаны с тем, останутся ли в команде Хамес Родригес и Иско. Судя по всему, Зидан продолжает верить в потенциал колумбийца, несмотря на его заявления о возможном уходе. Что же касается Иско, то если с ним не будет подписан новый контракт (нынешний действует до 2018 года), то «Мадрид» он покинет почти наверняка. В любом случае, и за того, и за другого футболиста Королевский клуб сможет получить хорошие деньги.

Атака

Начиная с лета, наверное, не было ни единого дня без слухов о возможном переходе Пьера-Эмерика Обамеянга. Сам габонец время от времени прозрачно намекает, мол если бы ему позвонили из Мадрида, он сходу бы принял предложение.

У «Реала» действительно есть проблема с атакой, Карим Бензема пользуется кредитом доверия, которого не заслужил своей игрой, Мората является его резервистом. Уже давно говорили, мол французский форвард является любимчиком Флорентино Переса.

Если смотреть правде в глаза, Бензема играет плохо. Можно бесконечно много говорить о его движении без мяча, тактических приемчиках, но что характеризует форварда? Конечно же, забитые мячи, реализация. Ни тем, ни тем Карим не может похвастаться.

Давайте сравним статистику игры Обамеянга и Бензема:

Контраст колоссальный. Обамеянг, в среднем, забивает 1 мяч за матч, Бензема – 0.33. Разница в 3 раза! В созидании шансов француз имеет незначительное преимущество, этот показатель характеризует работа без мяча, тактическая выучка. В среднем, габонец бьет 3,71 раза за матч, Бензема – 2,20. Точность ударов у первого 64%, у второго лишь 48%.

Ужасная реализация Бензема лишила «Реала», возможно, не только нескольких очков в Примере, а и дальнейшей борьбы за кубок Испании.

Ситуация с форвардами в стане «сливочных» сейчас совсем непростая: болельщики «Мадрида» явно недовольны тем, какой кредит доверия имеет у Зинедина Зидана Карим Бензема, а Альваро Морату в своих рядах хотят видеть многие европейские клубы. Впрочем, у «Мадрида» есть еще амбициозный и молодой Мариано, который, в случае ухода кого-то из нынешних форвардов, наверняка постарается включиться в борьбу за место в составе.