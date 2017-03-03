Бонуччи и Аллегри разрешили личный конфликт, игрок оплатит ужин игрокам «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что разрешил конфликтную ситуацию между ним и главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с игроком итальянский специалист может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мы поговорили с Аллегри лицом к лицу и разрядили воздух. За все произошедшее я оплачу команде ужин в ресторане. После урегулирования конфликта все стало лучше, чем раньше», – сказал Бонуччи.

В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 20 матчей, в которых забил один гол. На данный момент туринский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.