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    Бонуччи и Аллегри разрешили личный конфликт, игрок оплатит ужин игрокам «Ювентуса»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что разрешил конфликтную ситуацию между ним и главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с игроком итальянский специалист может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

    «Мы поговорили с Аллегри лицом к лицу и разрядили воздух. За все произошедшее я оплачу команде ужин в ресторане. После урегулирования конфликта все стало лучше, чем раньше», – сказал Бонуччи.

    В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 20 матчей, в которых забил один гол. На данный момент туринский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2017 01:40
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