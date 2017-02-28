Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самые невероятные зарплаты мира. Какие звезды теперь играют в чемпионате Китая


    3
    Голосов: 10
    28.02.2017 15:00
    В Японии зимой цветет сакура, а в Китае распускаются денежные деревья. Мы собрали в одном материале главные трансферы, которые провернули китайские клубы в это межсезонье − от Акселя Витселя и Карлоса Тевеса до Саболча Хусти и Брауна Идейе.

    text

    Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28)

    Аксель Витсель

    Откуда: «Зенит»

    Куда: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    За сколько: 20 млн евро

    Мог уйти в «Ювентус» или «Челси», но выбрал китайское продолжение карьеры, о чем ни капельки не жалеет. Новая зарплата Витселя − около 25 миллионов евро в год − перебивает любые минусы: отсутствие интересных соперников, возможность невызова в сборную Бельгии, дальность перелета в Европу.

    Одил Ахмедов

    Откуда: «Краснодар»

    Куда: «Шанхай СИПГ»

    За сколько: 7 млн евро

    Еще один игрок из российского чемпионата, который поменял РФПЛ на Китай. Ахмедов − один из лидеров сборной Узбекистана и довольно популярный в Азии футболист, так что в этом трансфере нет ничего удивительного. Тем более, кто не захочет получать большие деньги и играть бок о бок с Халком и Оскаром под руководством Андре Виллаш-Боаша.

    Карлос Тевес

    Откуда: «Бока Хуниорс»

    Куда: «Шанхай Шеньхуа»

    За сколько: 10,5 млн евро

    Самый зубодробительный трансфер − ваша челюсть выпадет из ротовой полости и не вернется назад, когда вы узнаете размер годового оклада Тевеса. 37,5 миллионов евро в год − именно столько получает аргентинский нападающий в Китае. И вы все еще думаете, что Месси туда не поедет?

    Хонатан Сориано

    Откуда: «Ред Булл Зальцбург»

    Куда: «Бейджин Гуоань»

    За сколько: 10 млн евро

    За пять лет в Зальцбурге Сориано наколотил 120 мячей в 144 матчах. Это привлекло китайских толстосумов: испанскому нападающему был предложен оклад в 8 миллионов евро в год, от чего он, конечно, отказываться не стал. Для 31-летнего Сориано это настоящий золотой билет − нигде в Европе ему бы не предложили такие деньги.

    Эрнанес

    Откуда: «Ювентус»

    Куда: «Хэбэй Чайна Форчун»

    За сколько: 8 млн евро

    Эрнанес был не самой заметной фигурой в «Ювентусе», ему уже исполнился 31 год и его исключили из заявки на Лигу чемпионов. В такой ситуации никто не откажется от предложения перейти под начало Мануэля Пеллегрини в компанию к Эсекьелю Лавесси и Жервиньо.

    Браун Идейе

    Откуда: «Олимпиакос»

    Куда: «Тяньцзинь Тэда»

    За сколько: 12 млн евро

    Форвард, поигравший в киевском «Динамо», «Вест Бромвиче» и «Олимпиакосе», отправился в клуб, созвучный с командой Витселя − «Тяньцзинь Тэда». «В Китае мне предлагали огромную зарплату, но счастье моей семьи дороже денег», − говорил Идейе год назад. Видимо, теперь предложили еще больше.

    text

    Публикация от Jude (@ighalojude)

    Одион Игало

    Откуда: «Уотфорд»

    Куда: «Чанчунь Ятай»

    За сколько: 23 млн евро

    Игало, как и Идейе, еще недавно божился не уезжать в Китай и не вестись на огромные деньги, но финансовый змей-искуситель взял свое. Кому есть дело, что ты играешь за «Чанчунь Ятай», если твоя зарплата − 200 тысяч евро в неделю?

    text

    Публикация от Mikel Obi (@mikel_john_obi)

    Джон Оби Микел

    Откуда: «Челси»

    Куда: «Тяньцзинь Тэда»

    За сколько: бесплатно

    Казалось, Джон Оби Микел никогда не покинет «Челси», однако в этом январе пути нигерийца и лондонского гранда наконец разошлись. В синей футболке Микел навыигрывал кучу престижных трофеев, а теперь будет получать около 165 тысяч евро в неделю. Для не хватавшего звезд с неба полузащитника − настоящий рай.

    Оскар

    Откуда: «Челси»

    Куда: «Шанхай СИПГ»

    За сколько: 60 млн евро

    Если на уходе Микела в «Челси» не заработали ни копейки, то трансфер Оскара в «Шанхай СИПГ» принес в казну синих баснословные 60 миллионов евро. Баснословные не по нынешним временам, а за не самого великого футболиста: при Антонио Конте бразилец прочно осел на лавке, и никакой европейский клуб не предложил бы за него и 40 миллионов. А тут − все 60, да еще и с годовым окладом самому Оскару размером в 21 миллион. Какая уж тут английская Премьер-лига.

    text

    Публикация от Alexandre Pato (@pato)

    Алешандре Пато

    Откуда: «Вильярреал»

    Куда: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    За сколько: 18 млн евро

    Только-только Пато начал реанимировать свою карьеру в Испании, как подоспело предложение, от которого он не смог отказаться − «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и 5 миллионов в год. Теперь бразилец играет в одной команде с Витселем, а тренирует их обоих Фабио Каннаваро.

    Саболч Хусти

    Откуда: «Айнтрахт»

    Куда: «Чанчунь Ятай»

    За сколько: 1 млн евро

    Старый знакомый поклонников РФПЛ Саболч Хусти за скромный миллион евро перебрался в «Чанчунь Ятай», где будет подносить снаряды Одиону Игало. Это не первое появление венгра в китайской Суперлиге: в 2014 году «Чанчунь» уже выкупал трансфер Саболча у «Ганновера», а затем продал его «Айнтрахту» − за 250 тысяч. Таким образом, этой зимой состоялось возвращение Хусти в провинцию Цзилинь.

    Цветок Шанхая. Какой клуб сделал Тевеса самым богатым футболистом в мире

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports, Global Look Press, Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 2 марта 2017, 20:37

      мдаа
      игало жаль
      неплохой форвард

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 марта 2017, 11:30

      Витсель это вообще не профессиональный игрок, какой он к черту звезда? Мне даже непонятно как он в Зените оказался, да еще и за такие деньги, а теперь за более большие деньги оказался в Китае? Я лично не видел что-то выдающегося в его действиях, когда он выступал за Зенит. Одни только понты, что он звезда, и все. И теперь свалил в Китай, ради денег, это еще раз показывает то, какой он не профессионал своего дела и тем более не звезда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 1 марта 2017, 06:07

      деньги правят миром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 28 февраля 2017, 19:44

      Семья важнее. Вот и едут за деньгами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 28 февраля 2017, 19:28

      Чё-то я начинаю разлюбливать футбол.
      Сху. .....ли здесь такие БАБКИ ?!?!??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Юрэс 1 марта 2017, 05:29

      просто не надо пока считать китайскую лигу именно тем футболом, ради которого мы все любим футбол. Возможно, со временем что-то поменяется. Я бы назвал это футбольным шоу, китайцы готовы тратить на это огромные деньги, желая популяризировать футбол в стране, видимо. Значит, у всего это есть какой-то смысл, возможно, это даже как-то окупается, учитывая население страны, а возможно просто развлечение для местных олигархов. Как бы то ни было - для футболистов это возможность за пару лет обеспечить несколько поколений своей семьи, ведь при таких суммах можно даже на проценты жить, не ограничивая себя ни в чем (25 млн. евро по 10% годовых - 2,5 млн евро в год, т.е. 200 тыс. евро в месяц, очень неплохо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 февраля 2017, 19:15

      пора уже показывать китайскую лигу.надо привыкать к названиям команд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 28 февраля 2017, 17:55

      Скоро это китайское футбольное общество поймёт, что лучше не получилось. Не думаю, что такие вложения будут оправданы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Al Рacino 28 февраля 2017, 17:10

      $$$

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      umarjon1935 28 февраля 2017, 17:02

      Молодцы, зарабатывайте на здоровье!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      тоширо 28 февраля 2017, 15:56

      по какому каналу китайскую лигу можно посмотреть? :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > тоширо 28 февраля 2017, 16:32

      Такими темпами,скоро - по любому каналу можно будет)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11