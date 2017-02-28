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Самые невероятные зарплаты мира. Какие звезды теперь играют в чемпионате Китая

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Аксель Витсель

Откуда: «Зенит»

Куда: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

За сколько: 20 млн евро

Мог уйти в «Ювентус» или «Челси», но выбрал китайское продолжение карьеры, о чем ни капельки не жалеет. Новая зарплата Витселя − около 25 миллионов евро в год − перебивает любые минусы: отсутствие интересных соперников, возможность невызова в сборную Бельгии, дальность перелета в Европу.

Одил Ахмедов

Откуда: «Краснодар»

Куда: «Шанхай СИПГ»

За сколько: 7 млн евро

Еще один игрок из российского чемпионата, который поменял РФПЛ на Китай. Ахмедов − один из лидеров сборной Узбекистана и довольно популярный в Азии футболист, так что в этом трансфере нет ничего удивительного. Тем более, кто не захочет получать большие деньги и играть бок о бок с Халком и Оскаром под руководством Андре Виллаш-Боаша.

Карлос Тевес

Откуда: «Бока Хуниорс»

Куда: «Шанхай Шеньхуа»

За сколько: 10,5 млн евро

Самый зубодробительный трансфер − ваша челюсть выпадет из ротовой полости и не вернется назад, когда вы узнаете размер годового оклада Тевеса. 37,5 миллионов евро в год − именно столько получает аргентинский нападающий в Китае. И вы все еще думаете, что Месси туда не поедет?

Хонатан Сориано

Откуда: «Ред Булл Зальцбург»

Куда: «Бейджин Гуоань»

За сколько: 10 млн евро

За пять лет в Зальцбурге Сориано наколотил 120 мячей в 144 матчах. Это привлекло китайских толстосумов: испанскому нападающему был предложен оклад в 8 миллионов евро в год, от чего он, конечно, отказываться не стал. Для 31-летнего Сориано это настоящий золотой билет − нигде в Европе ему бы не предложили такие деньги.

Эрнанес

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Хэбэй Чайна Форчун»

За сколько: 8 млн евро

Эрнанес был не самой заметной фигурой в «Ювентусе», ему уже исполнился 31 год и его исключили из заявки на Лигу чемпионов. В такой ситуации никто не откажется от предложения перейти под начало Мануэля Пеллегрини в компанию к Эсекьелю Лавесси и Жервиньо.

Браун Идейе

Откуда: «Олимпиакос»

Куда: «Тяньцзинь Тэда»

За сколько: 12 млн евро

Форвард, поигравший в киевском «Динамо», «Вест Бромвиче» и «Олимпиакосе», отправился в клуб, созвучный с командой Витселя − «Тяньцзинь Тэда». «В Китае мне предлагали огромную зарплату, но счастье моей семьи дороже денег», − говорил Идейе год назад. Видимо, теперь предложили еще больше.

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Одион Игало

Откуда: «Уотфорд»

Куда: «Чанчунь Ятай»

За сколько: 23 млн евро

Игало, как и Идейе, еще недавно божился не уезжать в Китай и не вестись на огромные деньги, но финансовый змей-искуситель взял свое. Кому есть дело, что ты играешь за «Чанчунь Ятай», если твоя зарплата − 200 тысяч евро в неделю?

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Джон Оби Микел

Откуда: «Челси»

Куда: «Тяньцзинь Тэда»

За сколько: бесплатно

Казалось, Джон Оби Микел никогда не покинет «Челси», однако в этом январе пути нигерийца и лондонского гранда наконец разошлись. В синей футболке Микел навыигрывал кучу престижных трофеев, а теперь будет получать около 165 тысяч евро в неделю. Для не хватавшего звезд с неба полузащитника − настоящий рай.

Оскар

Откуда: «Челси»

Куда: «Шанхай СИПГ»

За сколько: 60 млн евро

Если на уходе Микела в «Челси» не заработали ни копейки, то трансфер Оскара в «Шанхай СИПГ» принес в казну синих баснословные 60 миллионов евро. Баснословные не по нынешним временам, а за не самого великого футболиста: при Антонио Конте бразилец прочно осел на лавке, и никакой европейский клуб не предложил бы за него и 40 миллионов. А тут − все 60, да еще и с годовым окладом самому Оскару размером в 21 миллион. Какая уж тут английская Премьер-лига.

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Алешандре Пато

Откуда: «Вильярреал»

Куда: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

За сколько: 18 млн евро

Только-только Пато начал реанимировать свою карьеру в Испании, как подоспело предложение, от которого он не смог отказаться − «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и 5 миллионов в год. Теперь бразилец играет в одной команде с Витселем, а тренирует их обоих Фабио Каннаваро.

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Саболч Хусти

Откуда: «Айнтрахт»

Куда: «Чанчунь Ятай»

За сколько: 1 млн евро

Старый знакомый поклонников РФПЛ Саболч Хусти за скромный миллион евро перебрался в «Чанчунь Ятай», где будет подносить снаряды Одиону Игало. Это не первое появление венгра в китайской Суперлиге: в 2014 году «Чанчунь» уже выкупал трансфер Саболча у «Ганновера», а затем продал его «Айнтрахту» − за 250 тысяч. Таким образом, этой зимой состоялось возвращение Хусти в провинцию Цзилинь.

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Комментарии (14)
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тоширо
1488286596
по какому каналу китайскую лигу можно посмотреть? :)
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umarjon1935
1488290563
Молодцы, зарабатывайте на здоровье!!!
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Al Рacino
1488291038
$$$
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BoltCX
1488293732
Скоро это китайское футбольное общество поймёт, что лучше не получилось. Не думаю, что такие вложения будут оправданы.
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mihail1980
1488298535
пора уже показывать китайскую лигу.надо привыкать к названиям команд
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Юрэс
1488299316
Чё-то я начинаю разлюбливать футбол. Сху. .....ли здесь такие БАБКИ ?!?!??
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swot1205
1488300283
Семья важнее. Вот и едут за деньгами
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sega77+
1488337651
деньги правят миром
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Nesterenko
1488357051
Витсель это вообще не профессиональный игрок, какой он к черту звезда? Мне даже непонятно как он в Зените оказался, да еще и за такие деньги, а теперь за более большие деньги оказался в Китае? Я лично не видел что-то выдающегося в его действиях, когда он выступал за Зенит. Одни только понты, что он звезда, и все. И теперь свалил в Китай, ради денег, это еще раз показывает то, какой он не профессионал своего дела и тем более не звезда.
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D'achkov
1488476235
мдаа игало жаль неплохой форвард
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