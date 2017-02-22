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Как ходят на стадион в Бундеслиге. Репортаж «Бомбардира» из Кельна

«Дерьмо-04» и скауты «Арсенала»

От Кельна до Гельзенкирхена – всего лишь час на поезде, и это противостояние всегда имело оттенок принципиального регионального дерби. И если в последние десятилетия «Шальке» подходил к играм с соперниками из «Кельна» как фаворит, то в этом году – все наоборот. На момент середины сезона «Кельн» ведет борьбу за еврокубки, а Энтони Модесте – за звание лучшего бомбардира Бундеслиги, в то время как «Шальке» занимает место в нижней половине турнирной таблицы.

Все билеты на матч продали задолго до начала. При этом в свободную продажу они не поступали – приобрести на официальном сайте «Кельна» их могли только члены Клуба болельщиков.

Группы фанатов обзывали в предматчевых песнях команду соперников созвучным «Шайсе-04» («Дерьмо-04»), но в целом обстановка перед матчем была спокойной. В Германии сильно развита культура посещения гостевых игр (недавний пример − двенадцать тысяч болельщиков франкфуртского «Айнтрахта», которые приехали на матч Лиги Европы в Бордо), поэтому выездных болельщиков принято уважать, особенно учитывая, что, в отличие от многих других стран, здесь на выезд едут все – от дошкольников до пенсионеров.

Обязательная часть зрителей любого матча – скауты других команд. Среди тех, кто приехал на этот матч, были представители клубов ряда ведущих лиг – от «Вест Бромвича» до «Марселя». Скауты «Вест Брома», которые забирали билеты на матч, улыбнулись, увидев в списке приехавших скаутов людей «Арсенала»: «О, они тоже здесь!» Возможно, агенты Венгера собирали материал на Энтони Модесте − лучшего бомбардира «козлов», который настрелял уже 17 голов, в том числе один в ворота «Баварии».

«Первый»

Первое, с чем столкнется нейтральный зритель, попавший на игру «Кельна», − непривычное имя. На самом деле клуб называется не «Кельн», а ФК «Эрсте». Полное название 1. FC Koln следует читать именно так – в переводе с немецкого «erste» означает «первый», и во всех кричалках и фанатских зарядах призывают идти вперед именно клуб «Эрсте» из родного города. Кстати, болельщиков к стадиону подвозит трамвай №1, так что у части фанатов время, проведенное с «Эрсте», начинается задолго до посещения стадиона.

Как и во многих других немецких городах, немалая часть жителей Кельна передвигается на велосипеде. И перед стадионом местного клуба деревья и фонари выполняют не только эстетическую функцию, но и служат парковкой для велосипедов некоторых болельщиков.

Вообще транспортный вопрос на стадионе решен превосходно – огромное количество парковочных мест, и конечно же, трамвайный маршрут. По завершении матча болельщиков ожидало огромное число трамваев, подходивших к остановке у стадиона один за одним. На очереди не было и намеков, и 50 тысяч человек максимально быстро добрались от входа на стадион до личного или общественного транспорта.

Еще перед игрой по сети общественного транспорта были транслированы объявления о том, как добраться до стадиона. При этом они не были посвящено какому-то особому событию – просто рядовой тур Бундеслиги, один из семнадцати в этом сезоне. После такого попытки французов реализовать общественный транспорт до арен на чемпионате Европы выглядят особенно жалко. А ведь надо было всего лишь спросить у немцев.

Глинтвейн и сироп от кашля

Ровно одна кельнская минута потребовалась «Шальке» для первого гола, что повергло в шок местных болельщиков, только закончивших петь гимн клуба. От этого потрясения ни болельщики, ни игроки не могли оправиться вплоть до конца первой половины игры – не получалось у хозяев ровным счетом ничего – и даже Энтони Модесте не получил мяч, кажется, ни разу. И на что приехали смотреть скауты «Арсенала»?

За креативные действия в составе «Кельна» отвечал японец Осако, который всегда пытается сыграть неординарно и интересно, но это обычно приводило лишь к огромному количеству брака или к решениям, непонятным для партнеров. Зато как только японец сыграл просто, сделав длинную передачу на Модесте, это тут же привело к результату – француз принял мяч и невероятно красивым и сильным ударом отправил мяч в дальний угол ворот «Шальке». Стадион заревел в эмоциях: вот она, первая классная атака, вот он, «Эрсте» из Кельна!

Оставшиеся пять минут до перерыва стадион провел на ногах, и этот отрезок в итоге получился у хозяев самым ярким за весь матч – «Шальке» еле унес ноги в раздевалку, не пропустив до перерыва второй.

Но когда болельщики вернулись из подтрибунных помещений, съев донера, сосисок и выпив вишневого глинтвейна (этот напиток наверняка стал бы популярным и на российских стадионах), они увидели все тот же серый «Кельн» из начала первого тайма, никак не играющий на победу.

Заморосил дождик, и знаменитого кельнского козла увели с газона под козырек. «Шальке» полностью владел инициативой весь второй тайм и лишь чудом не забил гол, нужный для победы.

Как это принято на немецких стадионах, некоторые события, происходящие на поле, «брендировали». Ранее я уже видел такое: например, рекламу немецкой клиники на табло «Олимпиаштадиона» на домашних матчах «Герты» в те моменты, когда оказывается медицинская помощь игрокам, лежащим на поле. В Кельне рекламой сопровождают сообщения о посещаемости матча – спонсором выступил сироп от кашля. Перед тем, как сообщить об очередном солд-ауте и пришедших на матч 50 тысячах человек, из динамиков RheinEnergieStadion послышался громкий кашель.

«Кельн» еще получил свой момент на последней минуте, но замыкающим подачу Константина Рауша не хватило точности в завершающей стадии – мяч прошел выше ворот. Тем не менее, учитывая, как сильно «Шальке» доминировал во втором тайме, счет 1:1 наверняка устроил местных болельщиков. Для них этот клуб навсегда останется «Первым».

Фото автора.

«Козел» отпущения. Кто на самом деле самый крутой нападающий этого сезона

Германия. Бундеслига Германия Шальке-04 Кельн Модест Антони
Комментарии (2)
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mihail1980
1487782712
нам еще до таких посещений далеко
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vasiok74
1487983352
довольно интересная статья.
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