За что мы любим шоу «Культ тура»

За крутые истории

За год в гостях у шоу «Культ тура» побывали десятки самых разных людей, каждый из которых рассказывал что-то интересное о себе и русском футболе.

Вот, например, Александр Салугин вспоминает, как Валерий Газзаев вдохновлял ЦСКА премиальными

За резонансные темы

Где играли договорняки, у кого какая зарплата и почему команда провалилась. «Культ тура» обсуждала то, что многие их коллеги плавно обходили.

Самого скандального президента топ-клуба Ольгу Смородскую прямо спросили: «Вам есть, за что извиниться перед болельщиками «Локомотива»?» Вот что она ответила:

За выбор гостей

Лучший футболист 2016 года Федор Смолов, самый популярный тренер-телеэксперт Валерий Карпин, арбитр-рокер Сергей Карасев, наследник Джорджа Беста и Пола Гаскойна Артем Милевский и многие-многие другие. «Культ тура» приглашала к себе всех. Кроме неисправимо скучных.

Гляньте, как русский нигериец Брайан Идову сдавал экзамен за другого человека:

За Савина

Кроме гигабайтов душевного видео и сотен ярких цитат «Культ тура» оставляет после себя еще как минимум одну классную штуку – ведущего Евгения Савина. Бывший игрок-середняк с мемом про угол головы стал стильным и харизматичным доказательством: футболист может качественно сменить газон на телевизор не только в Европе.

За необычные форматы

Не будем ничего объяснять – просто откройте видео, на котором Леонид Слуцкий ест бургеры и ищет среди них тот, что с кониной.

За людей не из спорта

Сейчас уже забылось, что изначально третьим ведущим «Культ туры» был Сергей Шнуров. Хотя на ютуб-канале шоу до сих пор три наиболее популярных видео – с его участием. После ухода Шнура «Культ тура» продолжила использовать звезд из других сфер. Например, рэпера Гарри Топора, который записал для программы отдельный трек. Когда о футболе говорят не только футболисты и тренеры – это очень верно и здорово.

За популяризацию русского футбола

Когда газоны похожи на картофельное поле, сборная вылетает из турниров со скоростью Гарета Бэйла, а региональные клубы хоронит корявость собственных боссов, очень важно, чтобы кто-то убедительно и громко напоминал: несмотря ни на что, русский футбол – это прекрасно.