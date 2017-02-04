Месси установил очередной рекорд. Маргасов перешел в «Локомотив». Дайджест событий дня

Месси забил рекордный гол со штрафного в ворота «Атлетик Бильбао»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче с «Атлетиком». На 40-й минуте Месси забил второй мяч своей команды, реализовав штрафной удар. В нынешнем сезоне это уже третий гол Месси в ворота «Атлетика», забитый прямым ударом со стандарта. Два предыдущих аргентинец забил в кубковых противостояниях. Всего в 2017 году Месси четырежды реализовывал штрафные удары. Только в 2012 году аргентинскому нападающему «Барселоны» удавалось забивать со стандартов чаще. Тогда он отличился пятью голами. Всего же на счету Месси 27 голов со штрафных ударов, что является рекордом «Барселоны».

«Брага» расторгла контракт с Панюковым

«Брага» расторгла соглашение с нападающим Андреем Панюковым. 22-летний россиянин защищал цвета португальского клуба с августа минувшего года. До этого футболист выступал за литовский «Атлантас», проведя сезон-2015/16 на правах аренды в «Аяччо». В России Панюков играл за «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику». В текущем сезоне форвард принял участие в шести встречах Примейры, проведя на поле в общей сложности 268 минут, но результативными действиями не отметился.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Маргасовым

Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве». Игрок уже приступил к тренировкам со своим новым клубом. В составе железнодорожников футболист будет выступать под третьим номером. «Маргасов получил хорошее футбольное образование в Академии имени Коноплева. Это обученный футболист, который прогрессировал в прежних командах. Нам требовался игрок на позицию правого защитника. Верю, что у Тимофея все получится», – заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. За «Крылья Советов» Маргасов выступал с 2016 года. На его счету пять матчей в РФПЛ.

Кузьмин вернулся на поле спустя девять месяцев

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин принял участие в товарищеской встрече против «Осиека» (1:2) на сборе команды в Испании, выйдя на замену за полчаса до конца поединка. Таким образом, 35-летний футболист появился на поле спустя девять месяцев после травмы. Напомним, игрок сборной России повредил колено в мае минувшего года, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат Европы-2016. В прошлом розыгрыше РФПЛ Кузьмин записал в свой актив два гола и три результативные передачи в 21-м матче.

Торрес стал автором 4500-го гола «Атлетико» в Примере

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес отметился дублем в матче 21-го тура Примеры против «Леганеса» (2:0). Отметим, что второй гол стал для мадридского клуба 4500-м за всю историю чемпионата Испании. Напомним, первый забитый мяч этой встречи стал для 32-летнего испанца 50-м на «Висенте Кальдерон» в рамках Примеры. Это лучший клубный показатель команды в 21-м веке. За Торресом следуют Диего Форлан (44 гола) и Серхио Агуэро (41 гол). В нынешнем сезоне Торрес провел за «Атлетико» в чемпионате Испании 16 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Раньери: «Не исключаю своей отставки»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подчеркнул, что вполне может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов «лис» в текущем сезоне. После 23-х туров прошлогодний чемпион занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, всего на два очка оторвавшись от зоны вылета. «Моя отставка не является чем-то невероятным. Все мои заслуги по итогам минувшего сезона остались в прошлом. Тогда каждое наше попадание в штангу оборачивалось голом, наш первый же удар по воротам превращался в гол, соперники транжирили свои возможности. Кроме того, в наши ворота не ставили пенальти, но назначали их в обратную сторону», – сказал Раньери.

Агент Миранчука: «Алексей написал заявление об уходе из «Локомотива»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал о будущем своего клиента. По его словам, 21-летний россиянин во что бы то ни стало хочет покинуть стан железнодорожников. Главным претендентом на хавбека является «Рубин». «9 января Алексей написал заявление об увольнении. Соответственно, 10 февраля он может покинуть «Локомотив», но, повторюсь, существуют разные сценарии, в том числе по срокам тех или иных действий», – сказал Шпинев.

АПЛ. «Челси» уверенно обыграл «Арсенал» в лондонском дерби

В центральном матче 24-го тура АПЛ «Челси» в родных стенах одержал уверенную победу над «Арсеналом» со счетом 3:1. В составе хозяев один из голов забил Эден Азар. Отметим, что во всех восьми встречах чемпионата Англии, где бельгиец забивал, лондонский клуб непременно побеждал. Интересно, что, в 18-й раз в сезоне открыв счет в игре, синие стали лидерами по этому показателю. Кроме того, «Челси» не проиграл ни одной встречи в чемпионате с 2011 года (матч против «Арсенала» – 3:5), если лидировал после первой половины игры.

«Халл Сити» выиграл у «Ливерпуля». «Эвертон» забил шесть мячей «Борнмуту». Ключевые моменты 24-го тура АПЛ