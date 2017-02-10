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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Челси - Арсенал

04.02.2017, Суббота, 15:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 24 тур Челси - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Арсенал 3:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 19:00 Арсенал 0:1 Челси
6 тур
19 сентября, суббота 14:45 Челси 2:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2015

2 августа, воскресенье 17:00 Арсенал 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +1152

    Superviser77 5 февраля 2017, 07:18

    Позор Арсенал...... В следующем туре Халлу проиграть осталось, потому что они бьются до последнего и побеждают Ливерпуль. Учитесь у них желанию и самоотдаче.

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 4 февраля 2017, 17:34

    Молодцы

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    Рейтинг: +9

    M@SiK 4 февраля 2017, 17:25

    красава челси

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    Рейтинг: +24

    swot 4 февраля 2017, 17:24

    Гол престижа и снова Жиру. Красавчег

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    Рейтинг: +24

    swot 4 февраля 2017, 17:16

    победа. Поздравляю

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 3 февраля 2017, 22:37

    Челси вперед!

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