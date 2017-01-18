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  • «Я отказался от игры в «Манчестер Сити». Почему главный талант Франции закончил играть в 25 лет

«Я отказался от игры в «Манчестер Сити». Почему главный талант Франции закончил играть в 25 лет

Французская сборная в 2010 году выиграла чемпионат Европы среди юношей до 19 лет. В той команде солировал Антуан Гризманн, которому помогал Александр Лаказетт. Им было суждено забивать важные голы, а потом пройти через «Лион». Гризманн вскоре выбрал карьеру в Европе, а сейчас вошел в список главных претендентов на «Золотой мяч». Лаказетт пока остается в родной Франции, но каждое трансферное окно «Лион» отбивается от многомиллионных предложений топовых команд.

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Был в юношеской сборной Франции еще один герой, которого тогда оценили не все. Капитан Геида Фофана, надежно играя в центре поля, помогал команде держать инициативу. В атаку Фофана бегал редко, но полезными действиями все равно отмечался. Через год после того турнира молодого Геиду купил «Лион», заплатив за трансфер почти два миллиона евро. «Гавр» произвел для большого футбола еще одного таланта, который должен был обрести звездное будущее.

«Гавр – очень хороший клуб, но я не собирался всю жизнь там оставаться. В «Лионе» все делается на высшем уровне. Здесь можно прогрессировать рядом с топовыми игроками и специалистами. У меня было предложение от «Манчестер Сити», от которого я без раздумий отказался. В «Лионе» выше шансы играть в основном составе», – впечатлялся юный Фофана почти сразу после перехода.

По манере игры Геида Фофана похож на Поля Погба. Он берет мяч и бежит напролом, может отдать пас, а при обороне первым вступает в отбор. «Челси», «Ливерпуль», «Астон Вилла» – эти клубы ждали Фофану в Англии. Но в «Лионе» его слишком полюбили. Фофана сыграл за сборную Франции на молодежном чемпионате мира, где даже забил два мяча. На клубном уровне к 2012 году игроку удалось выиграть все возможные французские кубки. Потом все закончилось.

«Лион» переживал трудные времена и ничего не выигрывал. Фофана даже в такой команде оставался на поле одним из лучших, но в основную сборную Франции так и не попал. Банальная травма лодыжки не виделась проблемой, но она оставила его вне игры на два года. Последний матч Фофана сыграл еще в мае 2015-го. После этого он лечился, а «Лион», как подобает нормальному клубу, держал для Геиды место в составе.

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«Фофана – не только классный футболист, но и очень хороший человек. Мы дадим ему возможность сопровождать нас дальше», – рассказывает президент «Лиона» Жан-Мишель Олас. Об окончании карьеры футболист начал намекать еще в мае. Но Францию ждало Евро-2016, поэтому Фофану попросили не портить праздник, а попробовать излечиться. Не получилось. Теперь игрок объявил о своем решении уже официально.

«Состояние моей лодыжки больше не позволяет играть в футбол. Я попробовал все, но мне больно. Сейчас у меня есть предложение от президента «Лиона» о том, чтобы остаться работать в клубе. Надо подумать, но я склоняюсь именно к этому варианту», – спокойно рассуждает Фофана, который еще надеется принести пользу команде.

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Официальные проводы Фофаны наверняка состоятся на ближайшей игре с «Марселем», но уже сейчас игроки и болельщики пишут мысли в сети. «Спасибо, дорогой Геида… Я горжусь тем, что играл вместе с тобой… Желаю всего наилучшего в будущем», – написал в твиттере полузащитник «Лиона» Клеман Гренье. Поддержал его и Антуан Гризманн, тоже пожелавший Фофане больших успехов в дальнейшем. Самуэль Умтити, недавно перешедший из «Лиона» в «Барселону», вообще отметил, что Фофана всегда был для него образцовым и мужественным примером. В принципиальном матче с «Марселем» у «Лиона» будет еще один повод победить. Чтобы хоть чуть-чуть порадовался человек, который на этом уровне больше никогда не сыграет.

«Хочу выходить из дома, не падая с ног». История защитника, едва не ставшего инвалидом

Франция. Лига 1 Франция Лион Фофана Геида
Комментарии (6)
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marslond
1484764240
Обидно, когда футболисты так рано заканчивают карьеру. Удачи ему в других начинаниях.
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giluxa1963
1484767391
жаль парня
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Cant Stop
1484767744
судьба-злодейка
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Make25
1484801043
Очень жаль, хороший игрок.
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Dgad
1484805270
Такое может случится с каждым, но жаль что случилось именно с таким талантливым парнем, удачи в дальнейшей жизни, очень жаль..
Ответить
TUMS
1484806677
Каждому свое...
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