Азмун, Денисов, Кузяев и еще 3 игрока, которые могут уехать из РФПЛ в Китай

Китай балуется на трансферном рынке большими деньгами, но при этом Суперлига с каждым годом ужесточает лимит на легионеров. По действующим правилам команда может иметь в составе пятерых легионеров, при этом один из них должен быть из азиатской страны. Со следующего сезона будет еще строже: три игрока из дальнего зарубежья и один азиат. В сложившейся ситуации проблемой является не покупка топ-звезд, а поиск футболистов с азиатским паспортом. Именно по этой причине Китай обратил внимание на российский рынок: Одил Ахмедов уже уехал в Поднебесную, а игрок «Енисея» Валерий Кичин ждет, пока клуб определится, куда из четырех возможных вариантов его продадут.

Именно из-за лимита большинство игроков из России совсем не интересны Китаю. Лучше переплатить за более-менее известного футболиста из топ-чемпионата. Поэтому китайцы в РФПЛ и ФНЛ интересуются ребятами, которые имеют азиатский паспорт, либо двойное гражданство.

Далер Кузяев, полузащитник

Гражданство: Россия/Таджикистан

Команда: «Терек»

Статистика в сезоне-2016/17: 15 матчей, 1 результативная передача

Кузяев создает противоречивое впечатление о себе. С одной стороны, он играет на позиции центрального полузащитника, прямо под Балаем, который должен получать от него результативные передачи, но, по сути, Далер этим точно не выделяется, и роль ассистента совсем ему не подходит. Рахимов ценит его за универсальность: может и контратаку организовать, и в защите «подчистить». Именно поэтому позиция Кузяева в грозненской команде считается фактически неприкасаемой. Но пока китайцы в его сторону и не глядят.

Виталий Денисов, защитник

Гражданство: Узбекистан/Россия

Команда: «Локомотив»

Статистика: 15 матчей

Левый фланг защиты «железнодорожников» не первый год за собой застолбил Денисов. Простой и скромный парень играет жестко и плотно, но это приносит свои плоды в обороне. Из-за своей «таранности» Виталию сложно конструировать атаки, поэтому нередко его действия можно назвать больше функциями «опорника». Тем не менее, игрой футболиста заинтересовались сразу несколько клубов из Турции и, да, из Китая. Однако на первый зимний сбор Семин его взял – у игрока с ним нормальные рабочие отношения. Значит, Денисов может стать одним из «столбов», на которых строится новый «Локомотив» Юрия Палыча.

Сердар Азмун, нападающий

Гражданство: Иран

Команда: «Ростов»

Статистика: 14 матчей, 2 гола, 1 результативная передача

Один из самых ярких форвардов российского чемпионата в этом сезоне здорово заявляет о себе в Европе, где его «Ростов» вынес «Баварию» и продлил себе еврокубковое путешествие на весну. При этом в чемпионате России иранец играет нынче не столько ярко, как и донская команда в целом. Хотя интересно, что стратегически ничего «впереди» у «Ростова» не поменялось – Азмун с Полозом выдвинуты вперед, притом первый играет роль «наконечника», а другой оттянут назад и больше смещается во фланговую зону. Сложно сказать, реалистичен ли вариант, что Азмун сейчас уедет в Китай, но все будет зависеть от размера предложения. А так, безусловно, летом надо нападающему уезжать в Европу. Тем более, впереди есть шанс засветиться и в Лиге Европы.

Милад Мохаммади, защитник

Гражданство: Иран

Команда: «Терек»

Статистика: 14 матчей, 4 результативные передачи

Мохаммади – образец того, как надо раздавать голевые передачи, если ты –защитник. Рахимов требует от своих игроков использовать всю ширину поля, а это влечет за собой участие крайних защитников в организации атак. Если справа у Уциева это получается не совсем удачно, то слева Мохаммади выполняет эту функцию успешно. Без сомнений, приобретение Милада – одно из самых выгодных за последнее время в «Тереке», учитывая тот факт, что грозненцы не первый год экономят на покупках. И если уж захотят его заманить в Поднебесную, то ценник на футболиста будет выставлен с шестью нулями.

Саид Агаф Эзатолахи, полузащитник

Гражданство: Иран

Команда: «Ростов»

Статистика: 10 матчей, 1 гол

Этот парень «варился» в «молодежке» мадридского «Атлетико», но затем отправился получать игровую практику в высшей лиге Ирана. Там его и заметили скауты «Ростова», которые понимали, что в полузащиту южанам не хватает универсального футболиста. Эзатолахи куда более ярко проявил себя в Лиге чемпионов, но и первый полноценный сезон в чемпионате России он уж точно не проваливает: играет в полузащите, неплохо взаимодействует с Нобоа и партнерами. Боссы «Ростова» оценили выступления Эзатолахи по достоинству и предложили ему долгосрочное соглашение, которое иранец и подписал. А Китай пока подождет.

Вадим Афонин, полузащитник

Гражданство: Узбекистан/Россия

Команда: «Оренбург»

Статистика: 16 матчей

Афонину можно только посочувствовать, ведь он играет в одной из слабейших команд чемпионата России на позиции единственного «опорника». Именно он, как один воин в целом поле, пытается предотвращать атаки соперников. Удается не всегда, но если вы посмотрите пропущенные мячи «Оренбурга», то поймете, что Вадим здесь точно не причем. Играя в четырех защитников, команда умудряется пропускать по три мяча от не самого забивного «Амкара». Но на родине Афонина хвалят, в Китай еще не зовут, зато он стал живым примером для прогресса, когда тебе уже почти 30.