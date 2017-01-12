Неймар прервал сухую серию, а Суарес забил ножницами. «Барселона» прошла «Атлетик Бильбао» (ВИДЕО)

«Атлетик» оказался для команды Энрике соперником сложным, но вполне проходимым. Еще в первом тайме «Барселона» забила дважды, но один гол был отменен из-за спорного офсайда. Сразу после перерыва в ворота коллектива из Бильбао назначили пенальти, который успешно реализовал Неймар. Почти тут же Саборит сделал результат матча идентичным игре недельной давности. Однако дополнительного времени соперникам избежать удалось. Месси все-таки забил решающий мяч, позволив «Барселоне» пройти в следующий раунд. Чуть ранее подобного добились «Реал Сосьедад», «Алавес» и «Алькоркон».