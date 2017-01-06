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    7 людей, которые в новом году сделают русский футбол лучше


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    Голосов: 8
    06.01.2017 18:45
    Новый год разгоняется. Дмитрий Проскурин рассказывает про людей, которые способны заставить нас опять полюбить футбол.

    Федор Смолов

    Как может сделать год лучше: зажечь в Дортмунде

    Возможный трансфер Смолова и «Боруссии» – не разовый слушок, не наброс неизвестных сайтов. Мы уже представляем Федора в желто-черной форме, на позиции Обамеянга. Хотя два года назад на нем органично сидела оранжевая футболка «Урала», а в напарниках бегал Спартак Гогниев.

    Главное, для начала, чтобы все случилось. Чтобы Сергей Галицкий не начал завышать цену до МКС, а «Боруссия» не передумала, как психованная невеста. А дальше – все ведь действительно в руках-ногах Смолова, которого не нужно предостерегать или заранее нахваливать. Федор отлично осознает масштабность грядущего испытания.

    Леонид Слуцкий

    Как может сделать год лучше: придумать себе еще одну биографию

    К 46 годам Слуцкий добился всего в России и испортил имидж тремя матчами во Франции. Что-то похожее было в историях Газзаева и Семина. Получив статус великих, они тихонько размывали свою славу. Валерий Георгиевич топил (или еще топит?) лицо в утопических проектах, а Юрий Павлович – в попытках возродить «Локомотив».

    Слуцкий понимает – засидеться в России в роли внештатного консультанта Гончаренко, или сменить Шалимова – путь этих тренеров, постепенная дорога в компанию к Бубнову.

    «Витесс», Чемпионшип или неудачник Серии А – любой вариант лучше, чем продолжать качаться в эфире «Нашего футбола». И нет сомнения – Слуцкий выберет сложное и неизведанное. То, что возможно не покажут каналы «Матч ТВ». Оно и к лучшему.

    Виталий Мутко

    Как может сделать год лучше: перестать заниматься популизмом

    Смягчить лимит на легионеров; закрыть к чертовой матери половину клубов, которые живут от долга до подачки губернатора; сконцентрировать силы на отдельных футбольных академиях и поощрять лучшие.

    Только год для Мутко выдастся стрессовым. Нужно достроить полдюжины стадионов, без эксцессов отсалютовать на Кубке Конфедераций и бесконечно отбиваться от допинговых взбучек Макларена. Время на российский футбол почти не останется, но намекните сейчас, Виталий Леонтьевич!

    Скажите, что когда закончится вся возня с чемпионатом мира, мы попробуем двинуться в сторону нормальности. И государство займется другими делами, а футбол он как-нибудь сам, без половины нынешних казенных денег и привилегий для русских футболистов, попробует жить.

    Виктор Гончаренко

    Как может сделать год лучше: изменить ЦСКА

    Новый тренер армейцев уже забрал с собой из «Уфы» защитника Васина, двинул назад и Витиньо. В качестве бонуса белорус получит форварда (скорее всего, Боли или другого нападающего с опытом РФПЛ). А так – материал остается тем же, и нашинковать хоть что-то свежее – главная задача Гончаренко.

    «ЦСКА идет по пути эволюции, а не революции», – говорят все люди клуба. Но в год столетия известных событий Гончаренко вынудят побыть немного Лениным. Заставят не бунтующие рабочие с недальновидным императором, а закостенелость обороны с хлипкой атакой. Как пройдут изменения – большущая интрига будущей весны. Но ЦСКА способен вернуться в гонку за «золото» уже в марте, если «Зенит» в первом матче года сделает холостой выстрел. Как «Аврора».

    Александр Кокорин

    Как может сделать год лучше: станет главной звездой РФПЛ

    Мирча Луческу летом 2017-го может легко заглянуть в кабинет Алексея Миллера и металлическим голосом пробурчать: «Продавайте Кокорина. Он не нужен».

    Румынский коуч недоволен половиной русского состава. Спокойно ругает вратарей на пресс-конференциях, при камерах орет на того же Кокорина. А Олег Шатов – главная отечественная звезда в эпоху Боаша – превратился в игрока ротации. Кокорин почти попал в Европу. Где есть вредный и успешный тренер. Конкуренция (ждите пачку новых Жулиано), а скоро – гигантский стадион-мем, на котором босс «Газпрома» прикажет доводить до мурашек Геннадия Орлова.

    У Александра только один выход – превратиться в суперзвезду в Петербурге или ждать, когда «Динамо» вернется в РФПЛ и получит новые кредиты.

    Станислав Черчесов

    Как может сделать год лучше: выиграть Кубок конфедераций

    Звучит по-наполеоновски. Но согласитесь – это единственная возможность России взять международный кубок. ЧМ и Евро – чересчур сложно. На Олимпиаду молодежка не отбирается. Остается турнир, в котором, при нашей жизни, мы участвуем единственный раз. Только новозеландцы могут быть уверены, что за год до мундиаля они точно покрасуются в компании крутых сборных.

    Йоахим Лев вряд ли привезет и половину сильнейших. Отпуск в Марокко будет предпочтительнее для Криштиану Роналду. Да, жуткие ощущения наводит чилийская банда. И для победы в КК их наверняка придется обыгрывать. Но тем и лучше для сборной России. Номинально по силе мы пятые, и никто заранее не орет привычное «Из этой группы надо выходить!».

    Станислав Черчесов тянет за собой отрицательный фон Евро. Потому что победы в товарищеских матчах всерьез никто не берет, а поражение в Катаре – повод приспустить флаг и закрыть дискотеки. Несколько недель подготовки позволят Черчесову выдрессировать злую банду, которую по привычке воспримут как клуб ценителей элитного шампанского. Это чуть ли не главный козырь нового тренера. Эффект неожиданности – наше все.

    Массимо Каррера

    Как может сделать год лучше: сотворить невозможное

    В мае 2017-го красно-белые шарфы могут надеть те, кто до последнего стыдился и бесконечно верил в возвращение Романцева. Все «они» забудут о батальоне спартаковских мифов, полюбят красивый (пусть и прагматичный) футбол и хорошенько отпразднуют.

    А дополнительным чудом будет история победы. Дурацкий вылет из Лиги Европы подарил «Спартаку» неизвестного тренера. Который неизвестным способом поднял команду на вершину таблицы (этим и объясняется феномен «багажа Аленичева») и, что главное, – способен ее там удержать.

    Чтоб наверняка, нужно побеждать на чужом поле ЦСКА, а на своем – «Зенит» (в играх помельче «Спартак» научился брать свое). Два локальных праздника могут подарить один огромный исторический.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 7 января 2017, 22:04

      Мутко, на то и Мутко, что мутит что-то постоянно, да откаты делает. И он -слабое место в нашем российском спорте вцелом. Не удивлюсь, если бы его остранили и сразу же все допинговые нападки на Россию прекратились.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 7 января 2017, 22:01

      а Ласина Траоре? как? взять золотой мяч......

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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 7 января 2017, 22:01

      Кубок Конфедераций??? Нееееее. При всём уважении к Черчесову, он может и совершит этакое чудо, как было в 2008-м на Евро, но опять же этим чудом будет серебро или бронза, но никак не золото. Карерре удачи в попытке довести Спартак до победы. Некогда великий клуб заслуживает этого, даже если играет на кураже, а не на классе. Кокорин - типичный русский ленивый мужик. Сколько лет ходили по стране шутки про Кержакова, однако он лучший бомбардир в истории современной России, да и сейчас в свои почти что 35 лет хочет играть и всем своим нутром показывает это, старается на поле..... в отличие от Кокорина, который пока по башке не получит, не начнёт работать. Обсирала Сашку вся страна после Евро, решил реабилитироваться, чтобы в сборную позвали. Шутки попритихнут и Сашка снова как Емеля на печь залезет, хоть и символическую. Он может играть хорошо, но почему-то не хочет.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 января 2017, 14:44

      хоть за цска и не болею, но слуцкому и гончаренко удачи, т.к. они одни из самых разумных организмов в нашем футболе..
      черчесову бы тоже пожелал, но он такой пост занимает, что ему только посочувствовать... с такими деревьями работать...
      на смолова можно понадеяться конечно еще..

      мутко на кол.. кокорин лучше не станет..
      а каррера из них всех самый непонятный пассажир...

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > mihail200606 7 января 2017, 16:28

      Согласись, что из трех игр на ЧЕ-16 игра со сб. Англии была не провальной. И Слуцкий сделал с этой сборной все что мог.Он безусловно лучший тренер России последнего 10-летия. Уровень тренера не может быть выше уровня футбола в стране.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 января 2017, 09:04

      Д. Проскурин только и ищет минусы в любой команде. Желание одно, как бы
      столкнуть болельщиков между собой. Начнется март и сами всё увидим как
      играют наши команды. Всех болельщиков с Новым годом.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 8 января 2017, 01:41

      огородный соккер мы увидим

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 7 января 2017, 02:32

      статья не однозначная, вызывающая много споров и разногласий у болельщиков разных клубов...
      в принципе, так и должно быть!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 января 2017, 02:11

      1. Смолов никуда не уйдет; 2. Не надо сравнивать Слуцкого с Газаевым и Семиным, Слуцкий и рядом с ними не стоит; 3. Зря ты так автор про Зеландию, очень зря, ты будто историю российской сборной не знаешь, что мы можем проиграть кому угодно; 4. А вот чемпионство Спартака более вероятно.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Nesterenko 7 января 2017, 22:03

      тот же могучий Катар

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 января 2017, 01:55

      А мне статья понравилась, в общем-то всё логично...

      0
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      Рейтинг: +294

      Мортус 7 января 2017, 00:57

      По поводу Федора Смолова. Ну вот никак не могу себе преДставить Левандовски, Обомеянга и , прости Господи, Федю в одной команде. К тому же, Федор, походу, свою команду нашел. Крыснадар!!!!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 января 2017, 21:02

      ну Кокорин это бред, звезда- ,,,да вот это да))

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