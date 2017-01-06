7 людей, которые в новом году сделают русский футбол лучше

Федор Смолов

Как может сделать год лучше: зажечь в Дортмунде

Возможный трансфер Смолова и «Боруссии» – не разовый слушок, не наброс неизвестных сайтов. Мы уже представляем Федора в желто-черной форме, на позиции Обамеянга. Хотя два года назад на нем органично сидела оранжевая футболка «Урала», а в напарниках бегал Спартак Гогниев.

Главное, для начала, чтобы все случилось. Чтобы Сергей Галицкий не начал завышать цену до МКС, а «Боруссия» не передумала, как психованная невеста. А дальше – все ведь действительно в руках-ногах Смолова, которого не нужно предостерегать или заранее нахваливать. Федор отлично осознает масштабность грядущего испытания.

Леонид Слуцкий

Как может сделать год лучше: придумать себе еще одну биографию

К 46 годам Слуцкий добился всего в России и испортил имидж тремя матчами во Франции. Что-то похожее было в историях Газзаева и Семина. Получив статус великих, они тихонько размывали свою славу. Валерий Георгиевич топил (или еще топит?) лицо в утопических проектах, а Юрий Павлович – в попытках возродить «Локомотив».

Слуцкий понимает – засидеться в России в роли внештатного консультанта Гончаренко, или сменить Шалимова – путь этих тренеров, постепенная дорога в компанию к Бубнову.

«Витесс», Чемпионшип или неудачник Серии А – любой вариант лучше, чем продолжать качаться в эфире «Нашего футбола». И нет сомнения – Слуцкий выберет сложное и неизведанное. То, что возможно не покажут каналы «Матч ТВ». Оно и к лучшему.

Виталий Мутко

Как может сделать год лучше: перестать заниматься популизмом

Смягчить лимит на легионеров; закрыть к чертовой матери половину клубов, которые живут от долга до подачки губернатора; сконцентрировать силы на отдельных футбольных академиях и поощрять лучшие.

Только год для Мутко выдастся стрессовым. Нужно достроить полдюжины стадионов, без эксцессов отсалютовать на Кубке Конфедераций и бесконечно отбиваться от допинговых взбучек Макларена. Время на российский футбол почти не останется, но намекните сейчас, Виталий Леонтьевич!

Скажите, что когда закончится вся возня с чемпионатом мира, мы попробуем двинуться в сторону нормальности. И государство займется другими делами, а футбол он как-нибудь сам, без половины нынешних казенных денег и привилегий для русских футболистов, попробует жить.

Виктор Гончаренко

Как может сделать год лучше: изменить ЦСКА

Новый тренер армейцев уже забрал с собой из «Уфы» защитника Васина, двинул назад и Витиньо. В качестве бонуса белорус получит форварда (скорее всего, Боли или другого нападающего с опытом РФПЛ). А так – материал остается тем же, и нашинковать хоть что-то свежее – главная задача Гончаренко.

«ЦСКА идет по пути эволюции, а не революции», – говорят все люди клуба. Но в год столетия известных событий Гончаренко вынудят побыть немного Лениным. Заставят не бунтующие рабочие с недальновидным императором, а закостенелость обороны с хлипкой атакой. Как пройдут изменения – большущая интрига будущей весны. Но ЦСКА способен вернуться в гонку за «золото» уже в марте, если «Зенит» в первом матче года сделает холостой выстрел. Как «Аврора».

Александр Кокорин

Как может сделать год лучше: станет главной звездой РФПЛ

Мирча Луческу летом 2017-го может легко заглянуть в кабинет Алексея Миллера и металлическим голосом пробурчать: «Продавайте Кокорина. Он не нужен».

Румынский коуч недоволен половиной русского состава. Спокойно ругает вратарей на пресс-конференциях, при камерах орет на того же Кокорина. А Олег Шатов – главная отечественная звезда в эпоху Боаша – превратился в игрока ротации. Кокорин почти попал в Европу. Где есть вредный и успешный тренер. Конкуренция (ждите пачку новых Жулиано), а скоро – гигантский стадион-мем, на котором босс «Газпрома» прикажет доводить до мурашек Геннадия Орлова.

У Александра только один выход – превратиться в суперзвезду в Петербурге или ждать, когда «Динамо» вернется в РФПЛ и получит новые кредиты.

Станислав Черчесов

Как может сделать год лучше: выиграть Кубок конфедераций

Звучит по-наполеоновски. Но согласитесь – это единственная возможность России взять международный кубок. ЧМ и Евро – чересчур сложно. На Олимпиаду молодежка не отбирается. Остается турнир, в котором, при нашей жизни, мы участвуем единственный раз. Только новозеландцы могут быть уверены, что за год до мундиаля они точно покрасуются в компании крутых сборных.

Йоахим Лев вряд ли привезет и половину сильнейших. Отпуск в Марокко будет предпочтительнее для Криштиану Роналду. Да, жуткие ощущения наводит чилийская банда. И для победы в КК их наверняка придется обыгрывать. Но тем и лучше для сборной России. Номинально по силе мы пятые, и никто заранее не орет привычное «Из этой группы надо выходить!».

Станислав Черчесов тянет за собой отрицательный фон Евро. Потому что победы в товарищеских матчах всерьез никто не берет, а поражение в Катаре – повод приспустить флаг и закрыть дискотеки. Несколько недель подготовки позволят Черчесову выдрессировать злую банду, которую по привычке воспримут как клуб ценителей элитного шампанского. Это чуть ли не главный козырь нового тренера. Эффект неожиданности – наше все.

Массимо Каррера

Как может сделать год лучше: сотворить невозможное

В мае 2017-го красно-белые шарфы могут надеть те, кто до последнего стыдился и бесконечно верил в возвращение Романцева. Все «они» забудут о батальоне спартаковских мифов, полюбят красивый (пусть и прагматичный) футбол и хорошенько отпразднуют.

А дополнительным чудом будет история победы. Дурацкий вылет из Лиги Европы подарил «Спартаку» неизвестного тренера. Который неизвестным способом поднял команду на вершину таблицы (этим и объясняется феномен «багажа Аленичева») и, что главное, – способен ее там удержать.

Чтоб наверняка, нужно побеждать на чужом поле ЦСКА, а на своем – «Зенит» (в играх помельче «Спартак» научился брать свое). Два локальных праздника могут подарить один огромный исторический.