Трансфер Обамеянга станет рекордным в истории. Орлов прогнозирует крах футбола в России. Дайджест событий дня

Обамеянг идет на рекорд

Готовится рекорд по сумме трансфера и личного контракта. Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг вызвал интерес китайского клуба «Шанхай СИПГ». Азиаты готовы выложить за форварда 150 миллионов евро, а самому игроку платить в год более 41 миллиона. «Шанхай СИПГ» – команда, где уже выступают Халк, Оскар и Одил Ахмедов, а тренирует всю эту компанию Андре Виллаш-Боаш. Говорят, клубы уже согласовали между собой условия сделки, слово – за самим футболистом.

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«Спартак» расстается с Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски подписал контракт с турецким «Трабзонспором» на 3,5 года. О трансфере пока еще не объявили официально. Сообщается, что Таски согласился на зарплату в 2,3 миллиона евро за сезон. Напомним, за «Спартак» немецкий футболист выступал с лета 2013 года, а вторую часть сезона-2015/16 провел в аренде в «Баварии».

Орлов предрекает смерть российскому футболу

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что футбол в России находится на грани вымирания. На его взгляд, это происходит из-за недостатка ответственности к профессии со стороны российских игроков.

«Мы сейчас на пороге того, что рухнет вся система нашего профессионального футбола! Потому что те бюджетные деньги, которые вливаются в клубы – это ложный профессионализм. Видно, как наши игроки относятся к своей профессии. Вот эти все истории, которые происходят на отдыхе. В ресторанах и прочих местах. Ребята не думают, что их профессия – это смысл жизни. Тренируются спустя рукава, «физику» не держат», – считает Орлов.

Агент Самариса отрицает контакт «Зенита» с футболистом

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может перейти в «Зенит» за 20 миллионов евро в качестве замены Акселю Витселю, однако агент игрока Иоаннис Эммануилидис поспешил опровергнуть эту информацию. «Андреас – профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация – всего лишь слухи», – отметил агент.

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«Рубин» предложил контракт Миранчуку

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, как и сообщалось ранее, может продолжить карьеру в «Рубине». Сегодня о подробностях возможной сделки поведал источник, близкий к ситуации. «Рубин» намерен заплатить три миллиона евро «Локомотиву», а футболисту – предоставить оклад в размере 2,5 миллиона евро, а также три миллиона в виде подъемных/выплаты агентам. Сообщается также, что «Локо» требует восемь миллионов от казанского клуба, который пока является единственным, сделавшим конкретное предложение.

Эменике может поменять РФПЛ на АПЛ

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике в скором времени покинет Турцию. Один из вариантов продолжения карьеры – это переход в английский «Сандерленд». При этом частью сделки может стать форвард «черных котов» Джермейн Ленс. Ранее сообщалось, что на нигерийца также претендуют «Спартак» и «Локомотив».

«МЮ» заинтересовался Пепе

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Реала» Пепе, но при этом будет вынужден побороться с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун», который намерен соблазнить португальца зарплатой в размере 15 миллионов евро в год. Контракт Пепе с «Реалом» закончится летом 2017 года.

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Марк Гонсалес чуть не потерял ногу, выступая за ЦСКА

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов вспомнил страшную историю о полузащитнике Марке Гонсалесе. «На одной из тренировок Марк получил несильный удар в область бедра. Мы оказали первую помощь, ему стало лучше, и он уехал домой. Вечером того же дня Гонсалес позвонил мне и сказал, что его бедро стало больше в два раза плюс появилась сильная боль и поднялась температура, которая не уменьшалась от принятия обезболивающих. Естественно, мы сразу его забрали в клинику. Осмотрев бедро, приняли решение оперировать, так как он мог потерять ногу. После первой операции ему пришлось перенести еще две. Судьба вновь улыбнулась Марку, а далее уже последовал тяжелейший период реабилитации», – рассказал Керимов.