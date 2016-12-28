Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году

Отечественный спорт в 2016 году пережил много сложных моментов. Допинговые скандалы — это долги, которые хотелось бы оставить в старом году, но они точно всплывут и в 2017-м. Пока русский футбол выглядит чистым, но проблем у нас не меньше. Финансовый кризис затянулся, но дивизионы не подстроились под новые условия. Клубы по-прежнему зависят от государственных денег и не умеют зарабатывать. Сказка «Ростова» показывает, что творить чудеса можно и без серьезного бюджета, но хороших «авторов» крайне мало. Сборная России совсем надоела обывателям. Если раньше ожидания были проблемой болельщиков, то сейчас национальная команда просто не интересна людям.

Будет ли ситуация меняться в 2017 году? Верьте в лучшее, но готовьтесь к худшему.

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