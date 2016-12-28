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  • Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году

Россия без ЧМ-2018, кризис ЦСКА и другие паршивые события, которые могут произойти в 2017 году

Отечественный спорт в 2016 году пережил много сложных моментов. Допинговые скандалы — это долги, которые хотелось бы оставить в старом году, но они точно всплывут и в 2017-м. Пока русский футбол выглядит чистым, но проблем у нас не меньше. Финансовый кризис затянулся, но дивизионы не подстроились под новые условия. Клубы по-прежнему зависят от государственных денег и не умеют зарабатывать. Сказка «Ростова» показывает, что творить чудеса можно и без серьезного бюджета, но хороших «авторов» крайне мало. Сборная России совсем надоела обывателям. Если раньше ожидания были проблемой болельщиков, то сейчас национальная команда просто не интересна людям.

Будет ли ситуация меняться в 2017 году? Верьте в лучшее, но готовьтесь к худшему.

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Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Месси Лионель Роналду Криштиану Черышев Денис Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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McDuff
1482916505
спартак снова не станет чемпионом)
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egrrr
1482916652
Надеюсь ничего из этого не сбудется! Желаю всем здоровья, а бомбардиру позитива!!)))
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Ailend
1482917317
Если только спорт. То ЧМ 2018 здесь не причем... допинг та не в другом виде спорта засекли, там вот и отобрали и пусть отбирают. Из за политики отнимать? Ну предположим из за Сирии и т.д.. но фифа уефа сами борются, типа футбол вне этого... В таких то случаях и США можно было много чего лишить... Сговор против России? бред полный. По крайней мере мы обычные граждане стран СНГ как минимум, ничего от этого не получим.. Так что граждане России будет у вас чм.. это говорю как (вы там говорите укропы, хохлы и прочее) которых вы так ненавидите.. По крайней мере большая часть диванных воинов))
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Gerero2198
1482935770
Что-то больше бреда понаписано, чем на самом деле того, что может заинтересовать.
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mihail1980
1482943752
все бред.доиграют полюбому все 16 команд
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sergey_86-76
1482944625
а вам не кажется, что хватит уже печальных новостей. впереди новый год, всем удачного следующего года, и больше позитива!!!
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vladik12
1482944921
ЦСКА загнется, это правда.
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kachan63
1482946492
1) Какой смысл Черышеву покидать "Вильярреал", разве что контракт с ним не продлят. Так перейдёт в какую-нибудь "Осасуну" и останется в Европе. 2) Слуцкий, если боится Чемпионшипа, пусть берёт команду из Лиги 1 или Лиги 2, поднимет до АПЛ и станет местным кумиром. 3) На Матч ТВ смотрю только биатлон (Олимпиаду ещё смотрел), вполне хватает Футбол-1, 2 и 3, плюс интернет-трансляции. 4) Китайскую Суперлигу всё равно никто смотреть не будет, нечего переживать. 5) С Голден-боллом нужно всего лишь потерпеть пару-тройку лет, пока CR7 и Лео не свалят с манежа или на пенсию, или в Китай. 6) ЧМ-2018, скорее всего, у России заберут, и никто никому ничего платить не будет. Мутко просто наивный идиот! 7) Допинг в спорте был, есть и будет всегда. Главное, не попадаться, как болван Ерёменко. Кстати, тема допинга (будет он найден у наших футболистов или нет - неважно, главное обвинить, а вы отмазывайтесь) будет одной из составляющих причин по отбору ЧМ у РФ. 8) ЦСКА, конечно же, не вылетит пока, но от печальной участи "Торпедо" ни один клуб не застрахован. 9) Чемпионат из 10 команд? Не проблема! Будут играть четыре круга, как в Австрии, например. Так что не всё так уж плохо и не всё ещё пропало! Будем надеяться на лучшее. С наступающим всех!
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udav4691
1490474405
Грустно все это,но увы горькая правда....
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Bivaliy67
1490483040
Что за старьё?
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