Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Глеб, Сиссе, Сонг и другие топовые легионеры, провалившиеся в России

Глеб, Сиссе, Сонг и другие топовые легионеры, провалившиеся в России

Александр Глеб

Куда и когда: «Крылья Советов», 2012 год

Где сейчас: «БАТЭ»

Хоть Александр Глеб и приезжал в Россию в статусе сбитого летчика, от него ожидали явно большего, чем всего восемь матчей и одна голевая передача. В РФПЛ лучший распасовщик Бундеслиги сезона-2004/05 пожаловал в 2012-м. До этого он успел показать весьма хорошую игру в «Арсенале» и совсем ужасную в «Барселоне», позволив себе публично наехать на Пепа Гвардиолу. Затем Глеб вернулся в «Штутгарт» и там тоже устроил перепалку в прессе с главным тренером. Как ни странно, в «Вольфсбурге» у Глеба тоже ничего не получилось, и тут замаячил заманчивый вариант с «Крыльями».

На самарской арене «Металлург» ему было столь некомфортно после фешенебельных «Ноу Камп» и «Эмирейтс», что он даже не стал ругаться с Гаджи Гаджиевым. По итогам сезона «Крылья» избежали вылета в ФНЛ, и руководство клуба даже было готово продлить пребывание Глеба в Самара-городке, но тот предпочел покинуть Россию. Побывав в Турции и словесно атаковав теперь уже тренера «Коньяспора», белорус вернулся в родной «БАТЭ». К слову, до этого он говорил, что ни при каких обстоятельствах не будет вновь выступать за команду из Борисова.

Рето Циглер

Куда и когда: «Локомотив», 2012 год

Где сейчас: «Сьон»

Рето рано заблистал на родине и уже в 18 лет подписал контракт с «Тоттенхэмом». Погорячился. В составе «шпор» за три сезона Циглер не провел и 30 матчей, зато успел съездить в несколько аренд. Одна из них – в генуэзскую «Сампдорию» – стала для швейцарца судьбоносной. «Сампа» выкупила его у «шпор» за два миллиона евро, а Циглер, в свою очередь, стал одним из лучших защитников Серии А и заслуженно получил приглашение в «Ювентус».

Однако не совсем понятно, зачем Массимилиано Аллегри подписал швейцарца, ведь Циглер так ни разу и не вышел на поле в футболке «Старой Синьоры». И снова начал скитаться по арендам, в 2012-м оказавшись в «Локомотиве». Если кто и помнит, что швейцарец играл в РФПЛ, то только самые ярые поклонники «красно-зеленых». Клуб заплатил за полугодовую аренду игрока миллион евро, а швейцарец сыграл всего в шести матчах чемпионата и один раз вышел на поле в национальном Кубке – биться против армавирского «Торпедо». Теперь Циглер радует пустые швейцарские трибуны своими голами со штрафных в составе «Сьона», которые исправно выкладывает в Instagram.

Ройстон Дренте

Куда и когда: «Алания», 2013 год

Где сейчас: свободный агент

Дренте заявил о себе на молодежном чемпионате Европы-2007, став лучшим футболистом турнира. Сразу после окончания континентального первенства мадридский «Реал» не поскупился выложить за него 14 миллионов евро. Поначалу Ройстон стабильно выходил в стартовом составе, но затем вчистую проиграл конкуренцию Марсело. И пустился во все тяжкие. Аренды. В «Эркулесе» и «Эвертоне» Дренте не показал и 5 % того, за что «Реал» вырывал его из рук других топ-клубов несколькими годами ранее.

В 2013-м Ройстон уже полгода пребывал без клуба и проводил очередной день в своем магазине одежды в Роттердаме. Неожиданно там очутились селекционеры из… «Алании»! Русский парень Миша рассказал Дренте много хорошего о прекрасном городе Владикавказе, и голландец поехал в Россию – спасать гордость осетинского футбола от вылета в ФНЛ. Не спас. Однако разразился хет-триком в ворота «Мордовии» (кстати, единственным в карьере) и поведал в интервью «Спорту день за днем» о том, как забыл о кубковом матче в бытность футболистом «Реала». Чем чуть не довел до инфаркта партнеров по команде и главного тренера.

После того, как «Алания» понизилась в классе, Дренте естественно покинул Россию, чем не особо расстроил местную футбольную общественность. Сейчас Дренте вновь без команды, а ведь ему всего 29! В 2015-м он дрался в ночных клубах и вызывал интерес у «Крыльев Советов», но в итоге отыграл целых 18 матчей за «Бани Яс» из ОАЭ, после чего удостоился статуса свободного агента.

Джибриль Сиссе

Куда и когда: «Кубань», 2013 год

Где сейчас: завершил карьеру

Джибриль Сиссе – один из тех футболистов, карьеру которых подкосили травмы. Начав феерить в родном «Осере» уже в 19, всего через два года он начал коллекционировать повреждения различной степени тяжести. Тем не менее, именно француз выводил «Осер» в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме того, Сиссе стал вторым бомбардиром в истории будущего обидчика «Зенита» (90 мячей). После феноменального сезона-2003/04, в котором Джибриль наколотил 26 голов, главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выразил личную заинтересованность в форварде.

Мерсисайдцы выложили за нападающего 14 млн фунтов, и Сиссе с первого же тура АПЛ начал оправдывать вложенные в него средства. Но всего через два месяца после переезда на Туманный Альбион француз получил тяжелейшую травму, которая чуть не лишила его ноги. Вернувшись на поле, Сиссе выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а затем самолично похоронил надежды ЦСКА на Суперкубок УЕФА, стрельнув по воротам Игоря Акинфеева дублем.

После «Осера» Джибриль нигде не задерживался дольше трех сезонов, вот и из Ливерпуля в 2006-м он перебрался в «Марсель». Там он лишь один сезон провел на высоком уровне, но зато запомнился тем, что в последней серии известнейшего фильма «Такси» был признан известным игроком в большой теннис. По большому счету после «Осера» Сиссе бил рекорды результативности только в «Панатинаикосе», забив более 50 мячей в 89 матчах. За свою карьеру француз сменил 10 клубов, и одним из них стала «Кубань». В Россию Сиссе прибыл в статусе потухшей звезды и особо ничем не запомнился. Кроме, разве что, сменой игрового номера прямо по ходу сезона. Четыре мяча в 15 матчах в РФПЛ и уход, о котором мало кто пожалел. Два года назад Джибриль оставил большой футбол из-за постоянных болей в ноге.

Дэвид Бентли

Куда и когда: «Ростов», сезон-2012/13

Где сейчас: завершил карьеру

Бентли считался одним из самых талантливых игроков английского футбола и вполне мог заработать статус, сопоставимый с его фамилией. Однако не подошел к таковому и близко. В 16 лет дебютировав в основе «Арсенала», игрок уже два года баловался тотализатором. По словам Дэвида, он мог делать от 50 до 100 ставок в день. Возлюбленная Бентли отучила его от этого пагубного пристрастия, однако было уже поздно – Арсен Венгер потерял веру в юное дарование и отправил Дэвида в путешествие по арендам.

В одной из них – в «Блэкберне» Дэвид был очень хорош, заставив выкупить себя у «Арсенала». Чем? Хавбек в первом же матче за клуб отгрузил три мяча в ворота самого Ван дер Сара. С помощью Бентли «Блэкберн» вскарабкался на шестое место в АПЛ, и в карьере футболиста назрели перемены. В 2008-м «Тоттенхэм» выложил за вингера 15 миллионов фунтов, а Бентли в первом же дерби Северного Лондона забил потрясающий мяч с 40 метров. Ожидалось, что игрок станет звездой «шпор», однако все перечеркнул, казалось бы, невинный эпизод. После матча, в котором команда завоевала путевку в квалификацию Лиги чемпионов, Бентли и еще двое его товарищей облили Реднаппа холодной водой. Ice Bucket Challenge прямо во время интервью Sky Sports заставил Харри обозлиться на футболиста, и тот перестал проходить в состав.

И снова аренды. Одна из них вышла, пожалуй, наиболее странной. Да-да, речь о полугодовом вояже Дэвида в «Ростов», который тогда мог обыгрывать «Баварию» только в самых розовых мечтах своих ярых поклонников. Да и тех наверняка признали бы сумасшедшими. Как бы то ни было, Бентли стал первым и последним англичанином в истории РФПЛ и отметился целой желтой карточкой за семь матчей. После этого игрок вернулся в «Блэкберн» и заключив, что футбол перестал приносить ему удовольствие, завершил карьеру в 29 лет. Сейчас Бентли является совладельцем ресторана в Марбелье и вполне неплохо живет без игры номер один. Теперь ему не надо отказываться от выступлений за сборную своей страны из-за усталости – его туда просто больше не вызовут.

Александр Сонг

Куда и когда: «Рубин», 2016 год

Где сейчас: пока в «Рубине»

Имя громкое, а толку никакого. Вроде бы начал бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» весьма неплохо, в третьем туре со «Спартаком» вообще отыграл шикарно, а затем дела пошли все хуже. В Санкт-Петербург лучше бы не ездил – снес Жиркова в штрафной, «Зенит» забил пенальти, в итоге разгромил «Рубин», а Сонг пропал подобно Месуту Озилу во вчерашнем матче на «Этихаде». Осенью игрока перестало хватать на полные матчи, а затем он и вовсе пропал из заявки, которую Хавьер Грасия всегда забивает футболистами под завязку. Теперь ходят слухи об отъезде камерунца в Китай. Вряд ли в России кто-то будет по нему скучать.

Траоре, Сонг, Мельгарехо и еще 7 кандидатов на «Золотую урну» в России

Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Локомотив Кубань (ЛФЛ) Ростов Алания Бентли Дэвид Сиссе Джибриль Дренте Ройстон Циглер Рето Глеб Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pablo Aimar
1482138985
Обафеми Мартинс, Матея Кежман, Коштинья.. можно ещё много набрать при желании
Ответить
Nesterenko
1482141804
А как же Ибричич, сильнейший хавбек Европы?))
Ответить
tilvan
1482146985
когда-то были топовыми
Ответить
McDuff
1482159835
ожидал в списке Фримпонга
Ответить
step26
1482161357
"Однако не совсем понятно, зачем Массимилиано Аллегри подписал швейцарца, ведь Циглер так ни разу и не вышел на поле в футболке «Старой Синьоры»." Как Рето и Аллегри связаны? Конте в Юве 2011-2014, Аллегри в Милане 2010-2014. Циглер 2012.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+