Глеб, Сиссе, Сонг и другие топовые легионеры, провалившиеся в России

Александр Глеб

Куда и когда: «Крылья Советов», 2012 год

Где сейчас: «БАТЭ»

Хоть Александр Глеб и приезжал в Россию в статусе сбитого летчика, от него ожидали явно большего, чем всего восемь матчей и одна голевая передача. В РФПЛ лучший распасовщик Бундеслиги сезона-2004/05 пожаловал в 2012-м. До этого он успел показать весьма хорошую игру в «Арсенале» и совсем ужасную в «Барселоне», позволив себе публично наехать на Пепа Гвардиолу. Затем Глеб вернулся в «Штутгарт» и там тоже устроил перепалку в прессе с главным тренером. Как ни странно, в «Вольфсбурге» у Глеба тоже ничего не получилось, и тут замаячил заманчивый вариант с «Крыльями».

На самарской арене «Металлург» ему было столь некомфортно после фешенебельных «Ноу Камп» и «Эмирейтс», что он даже не стал ругаться с Гаджи Гаджиевым. По итогам сезона «Крылья» избежали вылета в ФНЛ, и руководство клуба даже было готово продлить пребывание Глеба в Самара-городке, но тот предпочел покинуть Россию. Побывав в Турции и словесно атаковав теперь уже тренера «Коньяспора», белорус вернулся в родной «БАТЭ». К слову, до этого он говорил, что ни при каких обстоятельствах не будет вновь выступать за команду из Борисова.

Рето Циглер

Куда и когда: «Локомотив», 2012 год

Где сейчас: «Сьон»

Рето рано заблистал на родине и уже в 18 лет подписал контракт с «Тоттенхэмом». Погорячился. В составе «шпор» за три сезона Циглер не провел и 30 матчей, зато успел съездить в несколько аренд. Одна из них – в генуэзскую «Сампдорию» – стала для швейцарца судьбоносной. «Сампа» выкупила его у «шпор» за два миллиона евро, а Циглер, в свою очередь, стал одним из лучших защитников Серии А и заслуженно получил приглашение в «Ювентус».

Однако не совсем понятно, зачем Массимилиано Аллегри подписал швейцарца, ведь Циглер так ни разу и не вышел на поле в футболке «Старой Синьоры». И снова начал скитаться по арендам, в 2012-м оказавшись в «Локомотиве». Если кто и помнит, что швейцарец играл в РФПЛ, то только самые ярые поклонники «красно-зеленых». Клуб заплатил за полугодовую аренду игрока миллион евро, а швейцарец сыграл всего в шести матчах чемпионата и один раз вышел на поле в национальном Кубке – биться против армавирского «Торпедо». Теперь Циглер радует пустые швейцарские трибуны своими голами со штрафных в составе «Сьона», которые исправно выкладывает в Instagram.

Ройстон Дренте

Куда и когда: «Алания», 2013 год

Где сейчас: свободный агент

Дренте заявил о себе на молодежном чемпионате Европы-2007, став лучшим футболистом турнира. Сразу после окончания континентального первенства мадридский «Реал» не поскупился выложить за него 14 миллионов евро. Поначалу Ройстон стабильно выходил в стартовом составе, но затем вчистую проиграл конкуренцию Марсело. И пустился во все тяжкие. Аренды. В «Эркулесе» и «Эвертоне» Дренте не показал и 5 % того, за что «Реал» вырывал его из рук других топ-клубов несколькими годами ранее.

В 2013-м Ройстон уже полгода пребывал без клуба и проводил очередной день в своем магазине одежды в Роттердаме. Неожиданно там очутились селекционеры из… «Алании»! Русский парень Миша рассказал Дренте много хорошего о прекрасном городе Владикавказе, и голландец поехал в Россию – спасать гордость осетинского футбола от вылета в ФНЛ. Не спас. Однако разразился хет-триком в ворота «Мордовии» (кстати, единственным в карьере) и поведал в интервью «Спорту день за днем» о том, как забыл о кубковом матче в бытность футболистом «Реала». Чем чуть не довел до инфаркта партнеров по команде и главного тренера.

После того, как «Алания» понизилась в классе, Дренте естественно покинул Россию, чем не особо расстроил местную футбольную общественность. Сейчас Дренте вновь без команды, а ведь ему всего 29! В 2015-м он дрался в ночных клубах и вызывал интерес у «Крыльев Советов», но в итоге отыграл целых 18 матчей за «Бани Яс» из ОАЭ, после чего удостоился статуса свободного агента.

Джибриль Сиссе

Куда и когда: «Кубань», 2013 год

Где сейчас: завершил карьеру

Джибриль Сиссе – один из тех футболистов, карьеру которых подкосили травмы. Начав феерить в родном «Осере» уже в 19, всего через два года он начал коллекционировать повреждения различной степени тяжести. Тем не менее, именно француз выводил «Осер» в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме того, Сиссе стал вторым бомбардиром в истории будущего обидчика «Зенита» (90 мячей). После феноменального сезона-2003/04, в котором Джибриль наколотил 26 голов, главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выразил личную заинтересованность в форварде.

Мерсисайдцы выложили за нападающего 14 млн фунтов, и Сиссе с первого же тура АПЛ начал оправдывать вложенные в него средства. Но всего через два месяца после переезда на Туманный Альбион француз получил тяжелейшую травму, которая чуть не лишила его ноги. Вернувшись на поле, Сиссе выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а затем самолично похоронил надежды ЦСКА на Суперкубок УЕФА, стрельнув по воротам Игоря Акинфеева дублем.

После «Осера» Джибриль нигде не задерживался дольше трех сезонов, вот и из Ливерпуля в 2006-м он перебрался в «Марсель». Там он лишь один сезон провел на высоком уровне, но зато запомнился тем, что в последней серии известнейшего фильма «Такси» был признан известным игроком в большой теннис. По большому счету после «Осера» Сиссе бил рекорды результативности только в «Панатинаикосе», забив более 50 мячей в 89 матчах. За свою карьеру француз сменил 10 клубов, и одним из них стала «Кубань». В Россию Сиссе прибыл в статусе потухшей звезды и особо ничем не запомнился. Кроме, разве что, сменой игрового номера прямо по ходу сезона. Четыре мяча в 15 матчах в РФПЛ и уход, о котором мало кто пожалел. Два года назад Джибриль оставил большой футбол из-за постоянных болей в ноге.

Дэвид Бентли

Куда и когда: «Ростов», сезон-2012/13

Где сейчас: завершил карьеру

Бентли считался одним из самых талантливых игроков английского футбола и вполне мог заработать статус, сопоставимый с его фамилией. Однако не подошел к таковому и близко. В 16 лет дебютировав в основе «Арсенала», игрок уже два года баловался тотализатором. По словам Дэвида, он мог делать от 50 до 100 ставок в день. Возлюбленная Бентли отучила его от этого пагубного пристрастия, однако было уже поздно – Арсен Венгер потерял веру в юное дарование и отправил Дэвида в путешествие по арендам.

В одной из них – в «Блэкберне» Дэвид был очень хорош, заставив выкупить себя у «Арсенала». Чем? Хавбек в первом же матче за клуб отгрузил три мяча в ворота самого Ван дер Сара. С помощью Бентли «Блэкберн» вскарабкался на шестое место в АПЛ, и в карьере футболиста назрели перемены. В 2008-м «Тоттенхэм» выложил за вингера 15 миллионов фунтов, а Бентли в первом же дерби Северного Лондона забил потрясающий мяч с 40 метров. Ожидалось, что игрок станет звездой «шпор», однако все перечеркнул, казалось бы, невинный эпизод. После матча, в котором команда завоевала путевку в квалификацию Лиги чемпионов, Бентли и еще двое его товарищей облили Реднаппа холодной водой. Ice Bucket Challenge прямо во время интервью Sky Sports заставил Харри обозлиться на футболиста, и тот перестал проходить в состав.

И снова аренды. Одна из них вышла, пожалуй, наиболее странной. Да-да, речь о полугодовом вояже Дэвида в «Ростов», который тогда мог обыгрывать «Баварию» только в самых розовых мечтах своих ярых поклонников. Да и тех наверняка признали бы сумасшедшими. Как бы то ни было, Бентли стал первым и последним англичанином в истории РФПЛ и отметился целой желтой карточкой за семь матчей. После этого игрок вернулся в «Блэкберн» и заключив, что футбол перестал приносить ему удовольствие, завершил карьеру в 29 лет. Сейчас Бентли является совладельцем ресторана в Марбелье и вполне неплохо живет без игры номер один. Теперь ему не надо отказываться от выступлений за сборную своей страны из-за усталости – его туда просто больше не вызовут.

Александр Сонг

Куда и когда: «Рубин», 2016 год

Где сейчас: пока в «Рубине»

Имя громкое, а толку никакого. Вроде бы начал бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» весьма неплохо, в третьем туре со «Спартаком» вообще отыграл шикарно, а затем дела пошли все хуже. В Санкт-Петербург лучше бы не ездил – снес Жиркова в штрафной, «Зенит» забил пенальти, в итоге разгромил «Рубин», а Сонг пропал подобно Месуту Озилу во вчерашнем матче на «Этихаде». Осенью игрока перестало хватать на полные матчи, а затем он и вовсе пропал из заявки, которую Хавьер Грасия всегда забивает футболистами под завязку. Теперь ходят слухи об отъезде камерунца в Китай. Вряд ли в России кто-то будет по нему скучать.

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