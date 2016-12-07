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ЦСКА проиграл «Тоттенхэму». Ключевые моменты (ВИДЕО)

«Тоттенхэм» – ЦСКА – 3:1

Обзор последнего матча ЦСКА при Слуцком.

Дубль оформляет Алли. Акинфеев в этом моменте потащил удар в упор, но от ноги голкипера ЦСКА мяч залетел в сетку.

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Кейн забивает еще один мяч в ворота ЦСКА. Теперь армейцам нужны два гола для попадания в Лигу Европы.

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Алли выравнивает положение. Набабкин явно провалился, но в моменте есть подозрение на офсайд.

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Дзагоев открывает счет! Тошич головой скинул мяч на ход Алану, а тот пробил в угол ворот Льориса.

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Самый опасный момент первой половины тайма. Эриксен ворвался в штрафную и мощно пробил в створ. Акинфеев сумел сложиться и парировать удар.

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Стартовые составы.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич, Траоре.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

Лига чемпионов Европа ЦСКА Тоттенхэм Акинфеев Игорь Дзагоев Алан Алли Деле Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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2233221
1481140347
Все ждут, что игроки ЦСКА сделают подарок уходящему Слуцкому. Но что-то мне подсказывает, что это будет галстук...
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per4ik_aye
1481142930
комментатор: ну это Траоре, вы понимаете..
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Обер-КанцлерЪ
1481142965
Рекорд растёт !
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alex1951
1481146651
всех в штрафбат! или в штрафную роту,предварительно разжаловав в рядовые! Гов-ню-ки!
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KB_Krasnogorsk
1481174863
Знатно тренера проводили :)
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CamburV
1481184537
первый тайм кроме концовки, знатно боролись
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ftse500
1481188794
Поделом. А что мы хотели тренер марозматик. Игроки один наркоман, другой алкашь, третий лезгинку танцевал - травму получил. Вот это бл" команда
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