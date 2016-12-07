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    Траоре, Дзагоев и Набабкин начнут матч против «Тоттенхэма» с первых минут

    Стали известны составы ЦСКА и «Тоттенхэма» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич, Траоре.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

    Матч состоится в Лондоне, начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Twitter

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    07.12.2016 21:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +85

      dredan 7 декабря 2016, 22:16

      Скамейка у армейцев без слез не взглянешь(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      МагаБек 7 декабря 2016, 22:06

      Чалов активнее играет чем Траоре

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 7 декабря 2016, 21:59

      Траоре в стартовом составе - это изначально провал!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Region 36 7 декабря 2016, 21:58

      Да хорош, Лёня, опять бревно в атаке?!! Можно было бы в последнем своем матче хоть не ссать!

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 7 декабря 2016, 21:49

      Опять Головин в опорной зоне... эх

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 декабря 2016, 21:28

      Прощальный мачт!

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Фан666 7 декабря 2016, 21:48

      Прощальный мачт на нашем палуб)))

      1
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