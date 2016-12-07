Траоре, Дзагоев и Набабкин начнут матч против «Тоттенхэма» с первых минут

Стали известны составы ЦСКА и «Тоттенхэма» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин, Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич, Траоре.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.
Матч состоится в Лондоне, начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter