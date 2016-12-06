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  • Роналду получит «Золотой мяч». ЦСКА объявил об уходе Слуцкого. Дайджест событий дня

Роналду получит «Золотой мяч». ЦСКА объявил об уходе Слуцкого. Дайджест событий дня

Витсель перейдет зимой в «Ювентус»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в ближайшее время покинет петербургскую команду. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил футбольный агент Марко Трабукки. По его словам, 27-летний бельгиец в зимнее трансферное окно перейдет в «Ювентус».

Тевес будет зарабатывать в Китае 40 миллионов в год

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес в ближайшее время может перейти в «Шанхай Шеньхуа». Об этом сообщил президент китайского клуба Ву Хьяохуи.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шеньхуа» готов платить Тевесу 40 миллионов евро в год. Таким образом, в случае успешного исхода сделки 32-летний форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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Мутко: «Все говорят о Еременко, а вы почитайте, сколько кокаиновых дел»

Вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал скандал с полузащитником ЦСКА Романом Еременко, которого дисквалифицировали на два года за употребление кокаина.

«Вот нашего футболиста Романа Еременко дисквалифицировали за кокаин. А вы почитайте, сколько кокаиновых дел. Я тут одно дело читал, ну смешно просто, великий большой спортсмен. Он просто девушку поцеловал! Объяснение такое пишет, а она, оказывается, кокаин принимала до этого. А он, оказывается, у нее спросил до этого: ты кокаин принимала? А она: нет, не принимала. Она его обманула, а он жертва», – заявил он.

Самедов может остаться в «Локомотиве»

Трансфер полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак» может не состояться. Дело в том, что в соглашении футболиста с железнодорожниками есть пункт об отступных на сумму в 5 миллионов евро. «Спартак» не готов платить эти деньги. Как сообщает источник, за футболиста лидер РФПЛ согласен заплатить не более 2 миллионов евро. Исход переговоров находится полностью в руках руководства «Локомотива», которое еще не ответило на предложение по Самедову.

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Данни вернется в общую группу в январе

Хавбек «Зенита» Данни подчеркнул, что может вернуться к тренировкам в общей группе в начале следующего года. Напомним, португалец получил разрыв крестообразных связок в поединке со «Спартаком» (5:2) в апреле нынешнего года и с тех пор на поле не появлялся. «Я уже начал работу с мячом. Думаю, в январе я приступлю к работе в общей группе», – сказал Данни.

France Football уже сообщил Роналду о том, что он получит «Золотой мяч»

Организаторы премии «Золотой мяч» заранее сообщили «Реалу» и нападающему Криштиану Роналду, что он получит приз по итогам нынешнего года. Сделано это было для того, что чтобы подготовить интервью с победителем и сфотографировать его с главным призом. Как стало известно сегодня, церемония вручения состоится 12 декабря.

Роналду уже становился обладателем «Золотого мяча» в 2008, 2013 и 2014 годах. Напомним, что с 2010 по 2015 год France Football вручал эту премию совместно с ФИФА.

Смолов: «Спартак» хочет меня купить – это правда. Но я туда не перейду»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил информацию, согласно которой его хочет приобрести «Спартак». По словам футболиста, сам он не заинтересован в данном переходе. Отметим, что на данный момент форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России, имея на своем счету 10 голов в 10-ти матчах.

«То, что «Спартак» хочет моего перехода – это правда. Что я могу туда перейти – нет. Отступных у меня в контракте нет. Но Галицкий сказал, что в России никуда меня не продаст. Вроде интерес из Англии есть, Германия есть. Из последнего – «Сток Сити» этой зимой, прям супер-конкретно. Надо думать. Могу ли я пообещать, что не уйду зимой из «Краснодара»? Я думаю, что не уеду зимой. Рассчитываю, что летом смогу уехать. Есть еще одна команда в Германии, куда я мог бы перейти. «Боруссия» ли это? Не знаю», – сказал Смолов.

ЦСКА официально объявил об уходе Слуцкого

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий покидает свой пост. Уход специалиста состоится после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

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Нефутбольный ЦСКА. Чем запомнится эпоха Слуцкого

Россия. Премьер-лига Россия Ювентус Шанхай Шэньхуа Локомотив Зенит Спартак Самедов Александр Данни Смолов Федор Роналду Криштиану Тевес Карлос Витсель Аксель Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Adob
1481049136
про кокс мутко завернул)))))аааа умора анекдот ходячий.
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hodyrev
1481051421
Со снайперки бы снять Мутко,а то со своим коксом только добивает
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Cant Stop
1481052837
Мутко ахахахах ну и история
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Lesha VV
1481053024
На мой взгляд не заслуженно , что Роналду отдадут золотой мяч. Почему не Гризман например , а потому что Португалия взяла Европу , что тоже в свою очередь не заслуженно , а так же победа Реала в ЛЧ . (Здесь по делу) . Вот вся правда , плюс мощный пиар ход.
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TUMS
1481058977
Не очень понятно: Бомбардир.ру или Мутко такой бред несут.
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84aivengo
1481078296
надеюсь, 3,14др в последний раз получит золотой мяч ... задолбал он уже..
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Zenit-84
1481088140
с возвращением, Данни!
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чифа
1481106448
муд..ко как всегда на высоте )))
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sega77+
1481167260
роналду заслужил золотой мяч
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