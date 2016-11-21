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    Китайский клуб готов платить Тевесу 40 миллионов в год

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, один из клубов Поднебесной, название которого не уточняется, готов предложить 32-летнему аргентинцу контракт с годовым окладом в 40 миллионов евро, чтобы заполучить его зимой.

    Таким образом, в случае успешного исхода сделки форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Напомним, ранее игрок заявил, что готов завершить профессиональную карьеру.

    Источник: Transfermarkt

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    21.11.2016 22:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 22 ноября 2016, 06:00

      Ну а почему нет Китайская лига набирает неплохой уровень и любой клуб оттуда может дать бой любому европейскому гранду

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Аналитик г.Северск 22 ноября 2016, 08:02

      та да,скоро китайские клубы будут "драть" европейские :)

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 22 ноября 2016, 00:48

      С такой зарплатой не то что карьеру завершать, лет так 10 отбегать можно. Тем более там можно будет играть не в полную силу, китайцы не почувствуют) Решать тебе, Карлос!

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 22 ноября 2016, 00:07

      Прикольно ему будет! Минута прошла - 75 баксов прибавилось))

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 ноября 2016, 22:53

      Непонятно как вяжутся такие предложения с политикой социализма в Китае

      1
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      Рейтинг: +371

      ASG > roman230582 22 ноября 2016, 00:35

      очень просто, спонсоры вкладывают деньги в футболиста и тут же печатают футболки , атрибутику, рекламы своих товаров, производства и все это окупается по итогу.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 ноября 2016, 22:46

      Нехилая пенсия. В Китае находится пенсионный фонд земли.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 ноября 2016, 22:45

      не знаете куда выкинуть деньги, дайте мне....

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