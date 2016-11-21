Китайский клуб готов платить Тевесу 40 миллионов в год

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес может продолжить карьеру в чемпионате Китая. По информации источника, один из клубов Поднебесной, название которого не уточняется, готов предложить 32-летнему аргентинцу контракт с годовым окладом в 40 миллионов евро, чтобы заполучить его зимой.

Таким образом, в случае успешного исхода сделки форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Напомним, ранее игрок заявил, что готов завершить профессиональную карьеру.