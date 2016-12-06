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    Vanity Fair Все блоги -

    Зона отчуждения. Как Самедов стал лишним в «Локомотиве»

    6 декабря 2016
    Осень получилась для Самедова противоречивой. У Черчесова Александр стал ключевой фигурой, а с Семиным как-то сразу не пошло. Блог Vanity Fair разбирается, почему лидер и лучший игрок «Локомотива» оказался не нужен своему клубу.

    Хронология конфликта

    Не так все пошло действительно почти сразу. Уже во втором матче в качестве главного тренера «Локомотива» (а он пришелся на дерби со «Спартаком») Семин снял Самедова в перерыве. При Черевченко такое и во сне не могло присниться. Вингер решение тренера не оценил.

    Не знаю, почему меня заменили в перерыве. Видимо, у главного тренера свое видение футбола. Со здоровьем это никак не связано.
    Александр Самедов

    В центральной зоне в первом тайме одного Денисова было мало. Комбаров был активнее Самедова, поэтому замена напрашивалась. Я ему объясню в приватной беседе.
    Юрий Семин

    Тренер и футболист действительно поговорили и вроде как нашли общий язык. В прессе оба высказались на тему того, что конфликт исчерпан. Самедов действительно вернулся в состав, но оказалось, что это затишье перед бурей. 31 октября в Казани Семин опять снял Самедова в перерыве при счете 0:0. Тот матч «Локомотив» проиграл в итоге 0:2. Затем Александр вернулся, поучаствовал в уничтожении «Анжи», а после паузы на матчи сборных пошли слухи про «Спартак». В Оренбурге Самедов отыграл всего 13 минут, игру с «Уралом» провел опять полностью, но обеспокоенный Семин пообещал обсудить с игроком его потенциальный переход. Обсудил.

    После тренировки я его вызвал к себе, мы поговорили. Он мне не понравился и в самой тренировке, и в этом общении. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав. Будет хорошо тренироваться – будет выходить в основе. Играть у нас будет тот, кто этого хочет. Кто душой и сердцем здесь.

    Юрий Семин

    Разгром «Томи» Самедов посмотрел со скамейки, а в середине недели было объявлено, что Александр переведен в дубль. В заявку на матч с «Тереком» хавбек не попал, поэтому трибуны попрощались с ним заочно. Фанатов это не очень красит. Самедов последние пять сезонов тащил команду. В прошлом году на счету хавбека было 9 голов при 7 ассистах – весомый вклад в итоговые результаты. Почему они не сошлись с Семиным, сказать трудно.

    У тренера были претензии к самоотдаче на поле и недостаточной агрессии в борьбе, отборах. То, что позволено Месси и Роналду, не позволено Самедову. Вклад в атакующую игру Семин оценил меньше, чем недоработки в обороне. А может Самедову не понравилось то, что он перестал быть ключевой фигурой, системообразующим игроком. А может просто не сложились личные отношения.

    Самедов переведен в дубль по решению главного тренера, но пока контракт действующий, об уходе из клуба говорить не стоит. Тренерский штаб и главный тренер решают, где он будет играть.
    Илья Геркус, президент «Локомотива»

    Вообще, руководство «Локомотива» старалось дистанцироваться от ситуации, отделываясь фразами вроде «у игрока долгосрочный контракт» или «это в большей степени его вопрос, чем наш». Соглашение Самедова действительно рассчитано на срок до конца сезона 18/19, но отступные в размере 5 млн. евро не выглядят непреодолимым барьером. Зато выглядит им возраст. Самедову 32, и это не то время, когда можно посидеть и потерпеть. ЧМ-2018 – последний большой турнир, который может случиться в его карьере. В хавбека верит Черчесов, и упускать этот шанс Александр не может.

    Возраст Семина – тоже барьер. Весной Палычу стукнет 70, и родной «Локомотив» – один из последних шансов поработать с большим клубом, имеющим приличное финансирование. Именно дефицит средств для решения более высоких задач вынудил Семина уйти из «Мордовии», где он добился хороших результатов. Но клубов, готовых позвать пенсионера, в РФПЛ не так много. Поэтому и Юрий Палыч не может позволить себе терпеть любые разброды в команде. Если для объединения остальных приходится жертвовать сильным игроком – он на это пойдет.

    Третья проблема – наличие в команде сильного резерва. В «Локомотиве» Владислав Игнатьев просидел большую часть сезона под Самедовым, но играл бы в большинстве команд лиги. Есть Касаев, есть способные сыграть на фланге Миранчук, Коломейцев, Майкон, Хенти. Но главное – возвращение в строй Фернандеша. Португалец очень хорош, раздает голевые передачи направо и налево, при этом действует по всему фронту атаки. Игра «Локомотива» стала менее предсказуема, а зависимость от Самедова исчезла. Все же фланг несколько ограничивает диспетчерские способности, как ни крути. И Семин поставил на Фернандеша. Это не хорошо и не плохо, просто факт.

    Возвращение в «Спартак»

    По слухам, в Самедове заинтересован лично Каррера, считающий его лучшим хавбеком РФПЛ с российским гражданством. Правда не очень понятно, как быть с играющим справа Промесом. Слева голландцу, похоже, не так комфортно. А брать игрока калибра Самедова на скамейку – роскошь для любой команды РФПЛ и самого Александра. Говорить о переходе как о свершившемся факте пока рано, хотя ситуация обещает разрешиться в ближайшие несколько дней.

    Мотивация самого Самедова понятна, и здесь опять вступает в силу фактор возраста. Самедов – воспитанник «Спартака», который борется за высокие места прямо сейчас. «Спартака», которому ощутимо не хватает глубины скамейки в атаке. «Спартака», у которого фактически нет ярко выраженных фланговых полузащитников. Есть полунападающие Промес и Мельгарехо, есть универсал Зобнин.

    А человека, который регулярно будет находить голову Зе Луиша точными кроссами и навесами – нет. Слева подключается Комбаров, аналога справа нет. Грузить мячи в штрафную – все же не стиль и не функционал Промеса, хотя в теории он может и это. Поэтому трансфер Самедова видится удачным выходом из ситуации для клуба. Тем более что в уме уже сейчас надо держать усиление и углубление состава под еврокубки. Слухи, будто Александра хотят купить вместо Промеса, кажутся недостоверными.

    Голландец продлил контракт в менее располагавшей к этому ситуации. Срываться куда-то посреди сезона, когда у клуба в кои-то веки реальные шансы выиграть чемпионат, глупо. И «Спартак» в такой ситуации лидера бы не отпустил. Вряд ли есть и клуб, которому Квинси нужен во что бы то ни стало именно в зимнее трансферное окно. Поэтому минимум до лета Промес будет красно-белым. А там с учетом вероятного попадания в ЛЧ особо и дергаться не надо. Могу ошибаться, но наиболее вероятным видится вариант с уходом голландца позже, летом-2018 после ЧМ. Если продолжит прогрессировать, конечно. В этом случае и клуб, и фанаты, и сам Промес останутся довольны друг другом.

    По предварительным данным контракт с Самедовым хотят подписать на 2,5 года с возможной пролонгацией еще на год. Зарплата хавбека составит порядка 1,8-2 млн. евро в год. Скорее всего, переход все же произойдет. Партнер Самедова по клубу Петар Шкулетич уже попрощался с Самедовым в инстаграме. То, что это сделал именно серб, тоже не пользующийся у Семина большим спросом – симптоматично. Учитывая, что впереди Семин видит Майкона, а также наличие в команде недавно купленного Портнягина, вполне вероятно, что и Шкулетич в «Локомотиве» не задержится.

    Успехи в сборной

    Там дела у хавбека шли гораздо лучше. К матчу с Катаром Самедов наиграл на статус вице-капитана, а из-за повреждения у Акинфеева и вовсе отбегал какую-то часть матча с повязкой. В этой игре Самедов забил единственный гол и смотрелся прилично. В предшествующей игре с Коста-Рикой отличился с игры сам и помог забить Дзюбе, став одним из лучших на поле. При этом Черчесов, пробуя формацию 3-5-2, отправлял Александра полностью закрывать правую бровку.

    Во всех пяти контрольных встречах Самедов выходил в старте, и лишь с Ганой был заменен на 70-й минуте. В остальных четырех играл 80+ минут. То есть прямо сейчас главный тренер сборной рассматривает Самедова как ключевого исполнителя минимум на Кубок Конфедераций, а вполне вероятно, что и на ЧМ-2018. Признания 32-летний полузащитник добился после почти двухлетнего перерыва. До этого пиком карьеры виделся ЧМ-2014, где у Капелло Самедов был игроком основы, но затем акции Александра поползли вниз. Слуцкий ставил на других. Поэтому раздумывая о будущем в клубе, Самедов обязательно держал в уме сборную.

    Рейтинг: 4.4 Голосов: 18
    Комментарии26
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      Рейтинг: +10

      Ленин. Локо. 8 января 2017, 02:41

      ага, про всё написали, а про то что он играть перестал, да еще и вечеринку прощальную закатил - нет. Он поступил как непрофессионал, вел бы себя нормально и болельщики так бы не отреагировали и Семин тем более.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 8 января 2017, 02:11

      Семин старый петух, при нем и так команда на дне, так еще и хороших игроков в дубль переводит.

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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 8 декабря 2016, 21:27

      Плюс Самедов (как тот же самый "старый" дядька Кержаков) на поле действительно показывает, что он хочет играть, забивать, выигрывать, в отличие от Кокорина, который может играть, но почему-то не хочет.

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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 8 декабря 2016, 21:25

      По мне так Самедов отличный игрок. Сёмин может и хороший тренер, но блин у дедушки скоро начнётся старческий маразм, пора таблеточки принимать. А он такого игрока держал на скамье. А действительно, 32 года. Осталось не так много времени, чтобы проявить себя.

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      Рейтинг: +145

      бесёнок 7 декабря 2016, 07:20

      второй глушак су...а, 3а титулом бежит

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 7 декабря 2016, 01:50

      Хах, не красит фанатов Локо баннер. Ну-ну....Да болельщики Локо - самые дисциплинированные среди всех команд Москвы и Питера. Болельщики Локо, в отличие от других, не кидают петарды в игроков, не вывешивают оскорбительно-извращенские баннеры против ведущих игроков других клубов (фанаты ЦСКА против Тихонова если кто не понял), не заряжают файеры во всю каждый выездной матч, не кричат фразы: "судья пидорас, сколько можно вы зае**ли", не приезжают на базу к игрокам чтобы как быдло с ними поговорить. Болельщики Локо очень дисциплинированные. И этот баннер не такой уж и оскорбительный про Самедова, это правда, а на правду не обижаются. Ну баннер в сторону Смородской я не беру, она заслуживала и более сильных высказываний в свой адрес.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 7 декабря 2016, 01:56

      По твоей логике, если человеку на голову насрать - это не очень, а если просто в лицо пёрнуть - уже норм. Не на голову же насрали.

      Я утрирую, понятно, но суть ясна, думаю.

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      Nesterenko > Вингер91 7 декабря 2016, 02:19

      Я своими словами хотел сказать, что реакция болельщиков Локо оправдана. Человек такой реакции заслужил. Вместо того чтобы доказывать тренеру свою силу, он убегают, да еще и в свою "бывшую" команду. Ты просто еще не знаешь, какая реакция будет у болел красно-белых на трансфер Самедова. Вот увидишь, будет мягко говоря не очень. И что такого болелы локо на этом баннере написали плохого? Правду? Твои извращенские примеры непонятно к чему. Причем тут насрать и пернуть, не хватает ума привести примеры с футбола, а только с говна??

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 7 декабря 2016, 12:12

      Потому что мой пример относится не к футболу и даже не к ситуации с Самедовым, а к ущербности твоей логики. Аристофан посоветовал бы тебе запастись веревкой.

      Если отрезать человеку руку - зло большее, нежели сломать ему палец, то это ещё не означает, будто сломать ему палец есть добро. Так яснее, возможно.

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      Nesterenko > Вингер91 7 декабря 2016, 13:57

      А я говорю про футбол. И примеры нужно про футбол приводить. Просто примеров ты привести с футбола не можешь, а народные морали копировать с гугла сюда ты горазд.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 7 декабря 2016, 14:29

      Ты еще правила ведения срача в коментах начни диктовать, ага.

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Вингер91 9 декабря 2016, 14:41

      Ну причем тут правила ведения срача. Просто диалог в футбольной теме должен касаться футбола. При диалоге автомобиля идет диалог про машины. А философские примеры, как они связаны с футболом?

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Nesterenko 9 декабря 2016, 23:27

      Повторюсь, мой пример касался логики твоей, а не футбола.

      Если фанаты других команд вывешивают ещё более мерзкие баннеры, это еще не делает баннер фанов "Локо" милым и пушистым. Не знаю, каких примеров ты ждешь.

      А диалог никому и ничего не должен. Но если ты полагаешь, будто футбол и философия не связаны, то вряд ли способен хоть сколько-нибудь глубоко его понимать.

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Вингер91 10 декабря 2016, 16:04

      А что было оскорбительного на баннере про Самедова, что он как дворняжка шатается по всем московским клубам? Люди правду написали. А на правду не обижаются, вот и вся тебе философия.

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      Вингер91 > Nesterenko 10 декабря 2016, 16:11

      У каждого свое мнение.

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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 6 декабря 2016, 22:35

      У Семина старческий маразм.

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      Рейтинг: +540

      Бан 6 декабря 2016, 19:48

      У Семина есть одна давняя привычка завоевания авторитета в команде - гнобить на тренировках лидера. Если лидер ломается, Семин становится не просто тренером, а тренером-хозяином, если начинает сопротивляться, то его удаляют от команды (дубль, аренда, продажа).
      Собственно идея не нова и все идут к ней разными путями. Кто-то пытаясь перетянуть лидера на свою сторону, кто-то постепенно придавливая авторитетом, кто-то сразу ставит все точки над i открытым текстом, а вот Семин гнобит в тренировочном процессе.
      Кажется собака зарыта именно здесь.
      ИМХО.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Бан 6 декабря 2016, 19:55

      Вполне допускаю такой сценарий. Другое дело, что снаружи, не будучи в клубе, трудно это подтвердить или опровергнуть.

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      Рейтинг: +6887

      Антибиотик > Бан 6 декабря 2016, 20:10

      Семин как раз один из тех тренеров, который очень много прощает игрокам, даже маты в свой адрес, ради игры и результата. Но дисциплина в команде должна быть. Про Семина ты написал бред. Просто Самедов совсем палку перегнул, только бегает из клуба в клуб. Ну и скатертью ему, как говорится.

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      Рейтинг: +540

      Бан > Антибиотик 10 декабря 2016, 13:49

      Я пишу о том, что лично знаю и видел.
      Семин может панибратствовать по настроению с молодым игроком или тем, кто смотрит ему в рот, но независимого лидера всегда гнобит.
      К примеру, может послать за мячами/мячом или дать указание не относящееся к самой тренировке, которое обычно дают самым молодым.
      Я уже не говорю, что во время тренировочного процесса, постоянно находит изъяны только у одного и публично выражает недовольство.
      Доводит игрока до точки кипения (в том числе заменами на ответственных матчах), а потом вызывает на ковер. Если игрок молча хавает, что ему пихают, соглашается, то может снискать благосклонность и даже стать проводником тренерских установок в коллектив. Если пытается возразить, а тем паче выразить недовольство или потребовать разъяснений, то он не жилец в семинской команде.

      1
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      Рейтинг: +151

      Niepel 6 декабря 2016, 19:28

      Сёма правильно делает, потому что такие игроки, как Самедов, создают в команде группировки! "Спартак" это ощутит!

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      Рейтинг: +498

      Поль 6 декабря 2016, 19:05

      Самедов нормальный парень. Болелы не справедливы.

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