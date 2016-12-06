Зона отчуждения. Как Самедов стал лишним в «Локомотиве»

Осень получилась для Самедова противоречивой. У Черчесова Александр стал ключевой фигурой, а с Семиным как-то сразу не пошло. Блог Vanity Fair разбирается, почему лидер и лучший игрок «Локомотива» оказался не нужен своему клубу.

Хронология конфликта

Не так все пошло действительно почти сразу. Уже во втором матче в качестве главного тренера «Локомотива» (а он пришелся на дерби со «Спартаком») Семин снял Самедова в перерыве. При Черевченко такое и во сне не могло присниться. Вингер решение тренера не оценил.

Не знаю, почему меня заменили в перерыве. Видимо, у главного тренера свое видение футбола. Со здоровьем это никак не связано.

Александр Самедов

В центральной зоне в первом тайме одного Денисова было мало. Комбаров был активнее Самедова, поэтому замена напрашивалась. Я ему объясню в приватной беседе.

Юрий Семин

Тренер и футболист действительно поговорили и вроде как нашли общий язык. В прессе оба высказались на тему того, что конфликт исчерпан. Самедов действительно вернулся в состав, но оказалось, что это затишье перед бурей. 31 октября в Казани Семин опять снял Самедова в перерыве при счете 0:0. Тот матч «Локомотив» проиграл в итоге 0:2. Затем Александр вернулся, поучаствовал в уничтожении «Анжи», а после паузы на матчи сборных пошли слухи про «Спартак». В Оренбурге Самедов отыграл всего 13 минут, игру с «Уралом» провел опять полностью, но обеспокоенный Семин пообещал обсудить с игроком его потенциальный переход. Обсудил.

После тренировки я его вызвал к себе, мы поговорили. Он мне не понравился и в самой тренировке, и в этом общении. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав. Будет хорошо тренироваться – будет выходить в основе. Играть у нас будет тот, кто этого хочет. Кто душой и сердцем здесь. Юрий Семин

Разгром «Томи» Самедов посмотрел со скамейки, а в середине недели было объявлено, что Александр переведен в дубль. В заявку на матч с «Тереком» хавбек не попал, поэтому трибуны попрощались с ним заочно. Фанатов это не очень красит. Самедов последние пять сезонов тащил команду. В прошлом году на счету хавбека было 9 голов при 7 ассистах – весомый вклад в итоговые результаты. Почему они не сошлись с Семиным, сказать трудно.

У тренера были претензии к самоотдаче на поле и недостаточной агрессии в борьбе, отборах. То, что позволено Месси и Роналду, не позволено Самедову. Вклад в атакующую игру Семин оценил меньше, чем недоработки в обороне. А может Самедову не понравилось то, что он перестал быть ключевой фигурой, системообразующим игроком. А может просто не сложились личные отношения.

Самедов переведен в дубль по решению главного тренера, но пока контракт действующий, об уходе из клуба говорить не стоит. Тренерский штаб и главный тренер решают, где он будет играть.

Илья Геркус, президент «Локомотива»

Вообще, руководство «Локомотива» старалось дистанцироваться от ситуации, отделываясь фразами вроде «у игрока долгосрочный контракт» или «это в большей степени его вопрос, чем наш». Соглашение Самедова действительно рассчитано на срок до конца сезона 18/19, но отступные в размере 5 млн. евро не выглядят непреодолимым барьером. Зато выглядит им возраст. Самедову 32, и это не то время, когда можно посидеть и потерпеть. ЧМ-2018 – последний большой турнир, который может случиться в его карьере. В хавбека верит Черчесов, и упускать этот шанс Александр не может.

Возраст Семина – тоже барьер. Весной Палычу стукнет 70, и родной «Локомотив» – один из последних шансов поработать с большим клубом, имеющим приличное финансирование. Именно дефицит средств для решения более высоких задач вынудил Семина уйти из «Мордовии», где он добился хороших результатов. Но клубов, готовых позвать пенсионера, в РФПЛ не так много. Поэтому и Юрий Палыч не может позволить себе терпеть любые разброды в команде. Если для объединения остальных приходится жертвовать сильным игроком – он на это пойдет.

Третья проблема – наличие в команде сильного резерва. В «Локомотиве» Владислав Игнатьев просидел большую часть сезона под Самедовым, но играл бы в большинстве команд лиги. Есть Касаев, есть способные сыграть на фланге Миранчук, Коломейцев, Майкон, Хенти. Но главное – возвращение в строй Фернандеша. Португалец очень хорош, раздает голевые передачи направо и налево, при этом действует по всему фронту атаки. Игра «Локомотива» стала менее предсказуема, а зависимость от Самедова исчезла. Все же фланг несколько ограничивает диспетчерские способности, как ни крути. И Семин поставил на Фернандеша. Это не хорошо и не плохо, просто факт.

Возвращение в «Спартак»

По слухам, в Самедове заинтересован лично Каррера, считающий его лучшим хавбеком РФПЛ с российским гражданством. Правда не очень понятно, как быть с играющим справа Промесом. Слева голландцу, похоже, не так комфортно. А брать игрока калибра Самедова на скамейку – роскошь для любой команды РФПЛ и самого Александра. Говорить о переходе как о свершившемся факте пока рано, хотя ситуация обещает разрешиться в ближайшие несколько дней.

Мотивация самого Самедова понятна, и здесь опять вступает в силу фактор возраста. Самедов – воспитанник «Спартака», который борется за высокие места прямо сейчас. «Спартака», которому ощутимо не хватает глубины скамейки в атаке. «Спартака», у которого фактически нет ярко выраженных фланговых полузащитников. Есть полунападающие Промес и Мельгарехо, есть универсал Зобнин.

А человека, который регулярно будет находить голову Зе Луиша точными кроссами и навесами – нет. Слева подключается Комбаров, аналога справа нет. Грузить мячи в штрафную – все же не стиль и не функционал Промеса, хотя в теории он может и это. Поэтому трансфер Самедова видится удачным выходом из ситуации для клуба. Тем более что в уме уже сейчас надо держать усиление и углубление состава под еврокубки. Слухи, будто Александра хотят купить вместо Промеса, кажутся недостоверными.

Голландец продлил контракт в менее располагавшей к этому ситуации. Срываться куда-то посреди сезона, когда у клуба в кои-то веки реальные шансы выиграть чемпионат, глупо. И «Спартак» в такой ситуации лидера бы не отпустил. Вряд ли есть и клуб, которому Квинси нужен во что бы то ни стало именно в зимнее трансферное окно. Поэтому минимум до лета Промес будет красно-белым. А там с учетом вероятного попадания в ЛЧ особо и дергаться не надо. Могу ошибаться, но наиболее вероятным видится вариант с уходом голландца позже, летом-2018 после ЧМ. Если продолжит прогрессировать, конечно. В этом случае и клуб, и фанаты, и сам Промес останутся довольны друг другом.

По предварительным данным контракт с Самедовым хотят подписать на 2,5 года с возможной пролонгацией еще на год. Зарплата хавбека составит порядка 1,8-2 млн. евро в год. Скорее всего, переход все же произойдет. Партнер Самедова по клубу Петар Шкулетич уже попрощался с Самедовым в инстаграме. То, что это сделал именно серб, тоже не пользующийся у Семина большим спросом – симптоматично. Учитывая, что впереди Семин видит Майкона, а также наличие в команде недавно купленного Портнягина, вполне вероятно, что и Шкулетич в «Локомотиве» не задержится.

Успехи в сборной

Там дела у хавбека шли гораздо лучше. К матчу с Катаром Самедов наиграл на статус вице-капитана, а из-за повреждения у Акинфеева и вовсе отбегал какую-то часть матча с повязкой. В этой игре Самедов забил единственный гол и смотрелся прилично. В предшествующей игре с Коста-Рикой отличился с игры сам и помог забить Дзюбе, став одним из лучших на поле. При этом Черчесов, пробуя формацию 3-5-2, отправлял Александра полностью закрывать правую бровку.

Во всех пяти контрольных встречах Самедов выходил в старте, и лишь с Ганой был заменен на 70-й минуте. В остальных четырех играл 80+ минут. То есть прямо сейчас главный тренер сборной рассматривает Самедова как ключевого исполнителя минимум на Кубок Конфедераций, а вполне вероятно, что и на ЧМ-2018. Признания 32-летний полузащитник добился после почти двухлетнего перерыва. До этого пиком карьеры виделся ЧМ-2014, где у Капелло Самедов был игроком основы, но затем акции Александра поползли вниз. Слуцкий ставил на других. Поэтому раздумывая о будущем в клубе, Самедов обязательно держал в уме сборную.