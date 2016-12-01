Феноменальная деградация. Что же стряслось с Джейми Варди?

Даже в чудесном прошлом сезоне абсолютно всем было ясно, что для защиты чемпионского титула «Лестеру» потребуется приложить неимоверные усилия. Но результаты чемпиона в нынешнем сезоне просто удручают – команда зависла во второй половине таблицы и располагается всего в двух очках от зоны вылета. Да она больше выигрывает в Лиге чемпионов (4 победы), чем в чемпионате (3)!

А ведь изначально казалось, что такому провалу просто неоткуда браться, ведь Марез и Варди остались в клубе и никуда не ушли. Впрочем, «Лестер» покинула еще одна звезда – Канте, и именно его потеря серьезно ударила по команде, причем еще сильнее, чем предполагалось. Ничего удивительного в том, что с юрким французом сейчас в АПЛ лидирует «Челси».

А Марез и Варди продолжили карьеру в «Лестере» и … рухнули ближе к аутсайдерам. Все как раз в соответствии с той игрой, которую они показывают. Если алжирец еще как-то заметен в ЛЧ, то английского супербомбардира словно подменили. Падение по всем показателям, причем не просто снижение, а самый натуральный провал. 24 гола в прошлом сезоне? Сейчас забить бы хотя б пять.

К этому моменту в прошлом сезоне на счету Варди было 14 голов в 14 матчах. Сейчас лишь два, последний раз он забивал еще в середине сентября, когда «Лестер» был разгромлен «Ливерпулем» (1:4). В рейтинге Whoscored Варди имел тогда показатель 7,51, сейчас 6,52. Падение на целый балл, с ума сойти! У Мареза, впрочем, вышло еще круче – рейтинг рухнул на 1,08.

Без Канте «Лестер» страдает сильно, это уже давно не новость. С этим игроком-пылесосом команда радостно неслась в контратаки и лидировала по количеству ударов по их завершении. Сейчас ничего подобного не происходит, по этому показателю «лисы» – одна из худших команд АПЛ. Пропала энергия, потому что уехал главный энергетик. Манеру игры «Лестера» наконец-то нормальным образом изучили, под нее подстроились, о чем заявлял и капитан команды Уэс Морган.

Что до Варди, то из тех самых 18 ударов в контратаках 12 принадлежали как раз ему, он и был ключевым завершителем. Сколько их сейчас? Один! Хотя, что тут скажешь, если Варди и с мячом теперь встречается гораздо реже – с 31,4 до 23,6 за матч, и в штрафную его с ним почти не пропускают. Не получается и наладить взаимодействие с Марезом, хотя в прошлом году с его передач Варди забил пять мячей. Сейчас об этом даже не приходится мечтать. С 17 сентября англичанин получил от алжирца всего один точный пас. Один!

Варди не может жить без свободного пространства, это тот самый форвард, которому оно нужно как воздух, без него он становится не столь опасным. Теперь ему приходится играть более глубоко и для себя не слишком удобно – совсем не на острие, как он привык. Количество ударов в среднем за игру рухнуло с 3,2 до 1,2, из восьми пенальти, заработанных с начала прошлого сезона, лишь один пришелся на сезон нынешний. В матче с «Мидлсбро» (2:2) вообще произошло невероятное: за 64 минуты Варди совершил всего девять (!) касаний мяча. Полный провал.

Варди – игрок определенной среды, в которую соперники его больше не пускают и все реже дают шансы «Лестеру» на молниеносную контратаку. Все те, кто так страдал год назад, приспособились. Теперь страдают «лисы». Конечно, рассуждая здраво, было понятно, что неудач в нынешнем сезоне «Лестер» не избежит. Жаль лишь, что падение происходит слишком стремительно, а ту самую сказочную команду можно увидеть лишь в Лиге чемпионов. Но там повезло с группой. В АПЛ соперников не выбирают.