Пять клубов, которые поборются за попадание в Лигу Европы

ЦСКА

Вероятность попадания: 95%

«Мне бороться за чемпионство дублирующим составом?», – напомнил тренер о задаче на сезон, когда его спросили об омоложении команды. Вот только ЦСКА из борьбы за титул уже выпал. Преимущество лидирующего «Спартака» над армейцами составляет 11 очков. Отыграть такое со скудным количеством ресурсов будет сложно.

У ЦСКА большие проблемы с линией нападения, которая разучилась забивать голы. Дисквалификация Еременко оставила клуб без ключевого креативщика в атаке. Даже на любимый российскими грандами счет 1:0 получается наиграть не всегда. При этом все вокруг требуют перестройки команды и в обороне. В Лигу Европы ЦСКА, конечно, попадет, но уже заметно, что уровень команды сильно упал по сравнению с предыдущим чемпионским сезоном.

«Краснодар»

Вероятность попадания: 80%

«Краснодару» в последние годы удалось стать постоянным участником Лиги Европы. С группой везет не всегда, но в плей-офф команда выходить научилась. В нынешнем сезоне с тем, чтобы обеспечить себе участие в турнире в следующем году, все обстоит немножко сложнее.

«Краснодар» не очень хорошо начал сезон, пережив смену главного тренера. Возглавивший клуб Игорь Шалимов продолжил находить ключи к Федору Смолову, а потом смог научить коллектив выигрывать и без главного бомбардира. Новая арена только добавляет антуража матчам и прямо намекает, что сюда должны приезжать топовые европейские команды. Осталось только сохранить зимой лидеров, ведь на голкипера Крицюка и форварда Смолова уже обратили взор другие команды. «Краснодар», кстати, пропустил всего 10 мячей – меньше, чем все остальные команды первой первой пятерки, кроме «Спартака».

«Терек»

Вероятность попадания: 65%

Грозненский клуб пока играет намного лучше, чем от него ожидали. На результаты команды не влияют даже проблемы со здоровьем у главного тренера команды Рашида Рахимова. Клуб ударно провел летнее трансферное окно, купив забивного форварда Балая. На счету албанского нападающего уже восемь забитых мячей, что позволяет ему входить в тройку лучших бомбардиров лиги.

Из неожиданных результатов в первой половине сезона можно отметить уверенную победу «Терека» в игре с «Зенитом». Уже возникали с участием команды и скандалы. Игру с «Уралом», где грозненцы разгромно выиграли со счетом 4:1, многие и сейчас считают договорной. Специальная комиссия же никаких признаков договорняка не выявила, поэтому такой успех можно считать главным успехом «Терека».

«Ему не нужно время на адаптацию, он по-спортивному злой». Кто тащит «Терек» в еврокубки

«Амкар»

Вероятность попадания: 40%

Неожиданный прогресс в нынешнем сезоне демонстрирует «Амкар». Команда, привыкшая к середине турнирной таблицы, теперь тоже претендует на попадание в Лигу Европы. Девять сухих матчей за первый круг провел голкипер Александр Селихов. Своей игрой он заслужил приглашение в московский «Спартак», куда перейдет уже зимой.

Такое ощущение, что на продаже голкипера «Амкар» только выиграет. «Мы вынуждены были продать Селихова из-за ограниченности в деньгах», – говорит тренер команды Гаджи Гаджиев. В «Амкаре» остаются опытные вратари Хомич и Будаков, поэтому сменщика Селихову искать не станут. У «Амкара» в графе пропущенные мячи значатся всего девять мячей, что является вторым среди лучших показателей во всей лиге. Зато забитых голов всего 12, поэтому над атакой все еще нужно поработать.

«Уфа»

Вероятность попадания: 15%

Самым неожиданным претендентом на место в Лиге Европы стала «Уфа». Команда с приходом Виктора Гончаренко превратилась из аутсайдера чемпионата в крепкого середняка. Только «Уфа» и «Зенит», например, смогли обыграть московский «Спартак». Уфимцы вообще сделали это в гостевой встрече.

При этом звезд в команде совсем нет. Стабильнее и активнее всех выглядит пришедший из «Спарты» нападающий Фатаи. Арендованный у ЦСКА защитник Виктор Васин дорос в «Уфе» до сборной России. Основным голкипером команды и вовсе стал неизвестный Лунев, до нынешнего сезона в Премьер-лиги толком и не игравший. Шансы «Уфы» на попадание в Лигу Европы выглядят не слишком реальными. Ресурсов по сравнению с конкурентами у команды намного меньше, а позади притаились «Рубин» и «Ростов». Эти коллективы тоже хотят играть в еврокубках в следующем сезоне.

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