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  • Лори Харви – дочь крутого комика США и подружка Мемфиса Депая

Лори Харви – дочь крутого комика США и подружка Мемфиса Депая

Лори Харви – приемная дочь знаменитого Стива Харви, американского писателя, актера и комика. Впрочем, последнее, чем «прославился» Стив, было шоу на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2015», где он по ошибке объявил победительницей другую девушку, да еще и неправильно написал названия стран – Колумбии и Филиппин – когда решил принести извинения в своем Twitter’е.

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Лори было всего 10 лет, когда ее мать вышла замуж за Стива Харви. О Лори, конечно, известно куда меньше, чем о знаменитом приемном отце. Она рекламирует косметику, а с Депаем встречается с начала 2016 года.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (11)
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Des79
1479133087
А что это у нее с прической!
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FanatSerj
1479137696
Эхххх такими то губами.......
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STAFOR13
1479141488
неочень....
Ответить
PNZ1985
1479142566
хороша нигерша!
Ответить
ivanthebest
1479161810
Для чёрненькой очень даже хороша... Есть за что ухватить)
Ответить
Zigagurt
1479194882
Да, не все люди произошли от Адама и Евы
Ответить
алекс88
1479243448
Сисяндры то висяки...
Ответить
roskaz
1479571420
Чем то на Бьёнсе смахивает..
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Benny07
1484646286
На любителя
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