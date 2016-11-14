Лори Харви – дочь крутого комика США и подружка Мемфиса Депая

Лори Харви – приемная дочь знаменитого Стива Харви, американского писателя, актера и комика. Впрочем, последнее, чем «прославился» Стив, было шоу на конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2015», где он по ошибке объявил победительницей другую девушку, да еще и неправильно написал названия стран – Колумбии и Филиппин – когда решил принести извинения в своем Twitter’е.

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Лори было всего 10 лет, когда ее мать вышла замуж за Стива Харви. О Лори, конечно, известно куда меньше, чем о знаменитом приемном отце. Она рекламирует косметику, а с Депаем встречается с начала 2016 года.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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