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  • Усэйн Болт хочет играть за «Манчестер Юнайтед». Ласина Траоре не покинет ЦСКА зимой. Дайджест событий дня

Усэйн Болт хочет играть за «Манчестер Юнайтед». Ласина Траоре не покинет ЦСКА зимой. Дайджест событий дня

Усэйн Болт планирует стать профессиональным футболистом

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после того, как уйдет из легкой атлетики в 2017 году. В планах у девятикратного олимпийского чемпиона провести несколько тренировок с дортмундской «Боруссией». «Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал 30-летний спортсмен.

Также он отметил, что хотел бы играть в составе «Манчестер Юнайтед»: «Если бы я смог сыграть за «МЮ», это было бы грандиозным исполнением мечты», – резюмировал Болт.

Мхитарян может вернуться в «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, футболист сборной Армении вернется в Германию уже в январе. Ожидается, что 27-летний армянин перейдет в «Боруссию» на правах аренды.

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Кокорин поблагодарил Луческу за поддержку

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу. По словам футболиста, это специалист «топ-уровня».

— Какая сейчас обстановка в «Зените»?

— Обстановка отличная.

— Какие у вас отношения с главным тренером?

— Отличные отношения, тренер просто топ. Мне комфортно.

— Помогла ли вам публичная поддержка главного тренера после скандала в Монако?

— Да, тренер действительно поддержал, это очень помогло.

Зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» – самые высокие в мире

Футболисты «Манчестер Юнайтед» получают самую высокую зарплату. Такие данные опубликовала британская пресса. В среднем футболист «МЮ» получает 5,77 миллиона фунтов в год (110 тысяч в неделю). На втором месте рейтинга идет «Барселона», чьи футболисты имеют оклад в 5,65 миллиона в год. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» (5,42). Также в первую десятку попали «Реал» (5,05), «Челси» (4,51), «ПСЖ»(4,47), «Бавария» (4,16), «Ювентус» (3,97), «Арсенал» (3,7) и «Ливерпуль» (3,01).

Ловчев: «Игра сборной против Катара – плевок в лицо всей стране»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры сборной России, отметив, что поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2) является «плевком в лицо всей стране».

– Играть так и против такой команды – это плевок в лицо всей стране. У футболистов сборной должна быть совесть. Если она есть, то после поражения заставит три дня крепко подумать, а на четвертый – выскочить на поле и разорвать на куски следующего соперника. Когда-то великий Николай Петрович Старостин говорил нам: «Плохая игра – перед хорошей». И мы понимали, что после неудачного матча следующий нужно обязательно выигрывать. Но у нынешних игроков сборной, по-моему, даже близко нет подобных мыслей, поэтому никаких изменений в будущем я не вижу.

– То есть дело не только в самом результате, что мы проиграли «какому-то» Катару?

– Конечно, нет – проиграть можно, если народ, болельщики будут уверены, что футболисты на поле старались, но что-то не получилось. А разве мы увидели у нашей сборной хоть какое-то старание в матче с Катаром?

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Мутко: «Проблемы Еременко с УЕФА – это личное дело футболиста»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко от матчей не связано с футболом. Напомним, ранее сообщалось, что решение УЕФА запретить выступать игроку за сборную и клуб могло быть вызвано употреблением им допинга.

«Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу. Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА», – сказал Мутко.

Семин утверждает, что Миранчук хочет продлить контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук согласился на все предложенные клубом условия по продлению контракта и намерен остаться в команде. Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» истекает осенью следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

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ЦСКА не планирует возвращать Траоре в «Монако»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что московский клуб не планирует возвращать ивуарийского форварда в «Монако», откуда игрок перешел на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист зимой может сменить клубную прописку.

– Меня удивляет, как раздули эту ситуацию. Мне вчера звонили, спросили, что я думаю про ситуацию, в которой оказался Траоре, я ответил. А сегодня читаю, что речь идет чуть ли не об уходе Ласина из ЦСКА. Уверяю вас, это не так. Во-первых, ни Гинер, ни Слуцкий не выражали желания расстаться с Траоре. Во-вторых, есть контрактные обязательства: «Монако» и ЦСКА заключили соглашение об аренде на год и оно соблюдается, – сказал Селюк.

ЦСКА Манчестер Юнайтед Боруссия Д Локомотив Россия Еременко Роман Кокорин Александр Мхитарян Генрих Траоре Ласина Миранчук Алексей
Комментарии (10)
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Юрий Басов
1479058084
Как можно быть дружелюбным.когда разговор идёт о сборной по-футболу?
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_FootFan
1479058810
не рано ли болту
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Жентус
1479061646
Яшин тоже в хоккее на раме стоял) И даже бронзовым призёром был) Так что, всё возможно.
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Тим2015
1479065960
В сборную России , хоть кто-то бегать будет
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Strig
1479093974
Болт с большим болтом...
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inzek
1479100914
искренне рад за ЦСКА! Траоре, верим! ахаха
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red-white fox
1479102678
Вратарь выбивает мяч из своей штрафной, Болт от всех убегает - гол.
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mihail1980
1479141320
меняем траоре на болта
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