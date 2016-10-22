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    • Отстань, паровоз. Почему Миранчуку нужно покинуть «Локо»

    Отстань, паровоз. Почему Миранчуку нужно покинуть «Локо»


    5
    Голосов: 5
    22.10.2016 10:00
    «Локомотив» продолжает переговоры с Алексеем Миранчуком. По слухам, агент с игроком хотят 1,5 миллиона евро в год и 4 миллиона подъемных. Дмитрий Проскурин объясняет, почему этот шаг – ошибочный. И дело не в деньгах.
    СПОЙЛЕРЫ
    Новый контракт с Миранчуком очень нужен «Локомотиву», но не самому игроку. За судьбу талантливого игрока под руководством Семина становится страшно. Куда перспективнее для Алексея выглядит вариант с переходом в «Зенит».

    Тень против шума

    Фанаты «Локомотива», что заканчивают сейчас высшие учебные заведения, еще старшеклассниками убеждали всех в исключительности братьев Миранчуков. Атакующие креативщики повышали веру в русский футбол куда лучше, чем другие близнецы – стареющие Березуцкие (это прилагательное к ним давно приклеилось, как и к Миранчукам – «перспективные»).

    Сейчас, в 2016-м году, ясности в судьбе Миранчуков совсем мало. Особенно – в истории Антона. Сейчас он играет в чемпионате Эстонии. Скоро вернется к Семину, а там, если не получится, – можно выбрать другой вариант: деградация в низах РФПЛ или возвращение в Прибалтику, где и гражданство подарят. Пофантазируйте.

    На самом деле, Антон Миранчук способен удивить – тень своей копии создает условия, чтобы однажды Алексей стал братом Антона, а не наоборот, как сегодня. Русские игроки иногда любят пожить в тишине и в низах, чтобы потом заискрить. Спросите бывших собутыльников Романа Широкова.

    А сегодня Алексей живет в традиционном для молодых игроков шуме. Клуб готовит новый контракт, агенты напоминают инсайдерам об огненном интересе всех главных футбольных корпораций. Естественно, без уточнений. Марко Трабукки интригует, говорит об испанских и итальянских топах – но руководство против. Вадим Шпинев, агент Миранчука, рассуждает о будничных переговорах, но все равно не удерживается от подмигивания – «Игрок мой интересный и востребованный».

    Пока все идет к подписанию нового контракта. Илья Геркус получит еще больше респектов от фанатов, а Миранчук продолжит попытки превратиться в Измайлова 2010-х. Только новое соглашение нужно исключительно клубу.

    Реинкарнация с риском эвтаназии

    Очередная сборка «Локомотива» имени Семина пока смущает. Куча оправданий заранее подготовлена – команду Юрий Палыч получил сырую (законы химии запрещают зажигать с такими материями). Семин не проводил сборов, не мог укрепить обойму на свой вкус. Да и вообще – «дайте поработать» – это классический аргумент, когда настоящие доводы заканчиваются.

    Эксперимент рискованный, потому что зиждется на ностальгии. Та часто обманывает и несет только ворох проблем в новой временной оболочке.
    Обманывает нас в какой-то степени и сам Миранчук. В этом году у Алексея дурно со статистикой – ноль голов и ноль голевых передач. Плеймейкер с такими цифрами, который регулярно выдвигается в центр нападения, вряд ли может в большом чемпионате канючить жирные премиальные или ждать контракта от чемпиона страны. Но у нас может.

    И вопрос не только в нужной корочке. Миранчук здорово обостряет (66% передач в атаке точны – один из лучших показателей в РФПЛ), финтит на уровне (седьмое место в лиге по количеству удачных обводок), в топе и по отбору мяча. Алексей старается, и вместе с Самедовым и Чорлукой составляет компанию, которую надо выносить за скобки при обсуждении тоскливой игры всей команды.

    По силам ли Юрию Семину правильно использовать задатки Миранчука? Дать игроку обрасти уверенностью и научиться быть не только старательным и симпатичным, но и полезным? Этого никто не знает, поэтому вдвойне страшно за дальнейшую жизнь талантливого игрока. Если Семин все же не тот, карьера Миранчука продолжит пребывать в подвешенном положении.

    Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину

    Можно и дома

    Закостенелый тренд – с умным видом предложить российскому футболисту поиграть в Европе. Игроки в интервью тоже не противятся. «В Европу пойду хоть пешком», – говорит каждый второй и никуда не идет. Миранчук, по слухам, в августе отказал «Спартаку» и «Зениту» именно по этой причине.

    Но что плохого в уходе Миранчука в «Зенит» (со «Спартаком» спорно, давайте про Питер)? Дзюба и даже Кокорин быстро адаптировались и превратились в стабильных игроков. Команда с понятными целями и игровой моделью свободно включает в себя реально талантливых игроков (люди вроде Ивана Соловьева быстро доказывают свою случайность). Луческу готов экспериментировать, раскрывать атакующие навыки любого футболиста. Для Миранчука «Зенит» – один из самых любопытных вариантов. Тут и конкуренция, и меньше ответственности, ведь нет статуса главной надежды клуба. А Алексей уже пересидел в этом костюмчике.

    Пора сменить форму.

    Рента-драйвер. Как «Локомотив» обманул всех, провернув трансферы Денисова и Ротенберга

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии (11)
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    alex1951
    1477127071
    Если для братья-акробатья стремятся за границу, то надо делать по умному , например ,один из них уже играет в составе будущего Чемпиона Эстонии, апосля включить в трансфер ,зимой , еще одного из Локо! Мысль понятна? После этого им обоим выбраться в Европу нааааммногггооо легче, ибо Эстония - Это Евросоюз! Наши помогут.Эстонские А- генты еще те шустряки! От нас легче проскользнуть , а бабки пока подождут...с голода в Таллине еще никто не умирал!
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    vladimir-7
    1477129622
    Если эту статью писал Д. Проскурин, то у меня вопрос к нему: Проскурин, ты, что выпивал с Р.Широковом, и ссылаешься на бывших собутыльников. Скажу сразу, что погано так заявлять в СМИ. Во-вторых Мирунчукам пока лучше играть в России и в клубе постоянно играющем в Еврокубках-ЦСКА, Зенит, Краснодар, Ростов, но не Локомотив или Спартак. Играя в ЛЧ или в ЛЕ их увидят зарубежные тренеры и пригласят в свои клубы.
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    Fan Loko mik
    1477131001
    Хватит писать чушь! Сёмин скоро всё и всех расставит по местам и тогда всем этим цска, зенитам, спартакам и т.д. и т.п. МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ!!!!!!!!!!
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    alex1951
    1477132740
    Миранчуков Европа зовет! В России они никто! Одни понты! Баксы! БМВ!
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    alexis02lion
    1477138587
    Такими темпами точно Зенит купит. Он как и Бавария всех талантов у конкурентов скупает. А по сути польза всем. Зенит может нормальные деньги Локо дать, сам Миранчук будет хоть не сразу в основе играть, но время своё получит, а там и до сборной доберётся. Всё-таки лидеры Локо это Самедов и Чорлука, а если к ним кого за деньги Зенита купить, то могут начать быстрый подъём вверх после зимнего трансферного окна и стабильные результаты уже в следующем сезоне.
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    арейская
    1477177248
    Да просто зазвездился наш Алеша, ну да, как-же не зазвездиться, если сам Месси отметил его, простите точно не помню, что он там именного ему направил, то ли майку, то ли бутцу, но не важно что, важно что отметил, и всё, Алёша и возобнил себя, именно тем Месси, а тут уж итог один, ничего-то у него в перспективе не будет, скорее всего увидим второго Кокорина
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    BAIv
    1477298874
    в европе никто ему таких денег не заплатит
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    loko-the_best
    1477481068
    Хочу увидеть статью "Почему Дмитрию Праскурину лучше пойти на хер"
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