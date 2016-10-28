Суперкреатив из Сегунды. Как надо зазывать болельщиков на свои матчи

Креативщики маленького каталонского футбольного клуба «Реус Депортиу», на данный момент выступающего в испанской Сегунде, изобрели необычный способ оформления афиш на матчи команды. Каждую неделю они переделывают под афиши обложки альбомов известных музыкальных исполнителей, на которых обязательно присутствуют игроки клуба.

Уже отфотошоплены альбомы таких групп, как Queen и Nirvana, попала в поле зрения и известная пластинка Дэвида Боуи. Смотрите, как круто это выглядит. Слева – оригинал, справа – афиша:

В общем, еще один отличный повод присмотреться ко второй команде Сегунды. Интересно, что же они придумают на следующий матч?