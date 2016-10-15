Галицкого разозлили болельщики. Отступные Бэйла составят 500 миллионов. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Спартак» взял верх над «Ростовом» и возглавил турнирную таблицу

В центральном матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле одержал минимальную победу над «Ростовом» – 1:0. Единственный гол на свой счет записал Денис Глушаков. Отметим, что данную встречу гости заканчивали вдевятером. В других матчах «Амкар» и «Локомотив», не порадовав зрителей забитыми мячами, сыграли вничью; «Рубин» дома крупно обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

Роналдиньо станет послом «Барселоны» в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо может вновь войти в систему каталонского клуба. Бразилец провел встречу с руководством испанского гранда, в ходе которой обсуждалось привлечение Роналдиньо для продвижения проектов клуба по всему миру в виде посла команды. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год.

Месси установил рекорд Примеры по числу голов на домашнем стадионе

В матче восьмого тура Примеры «Барселона» отправила четыре безответных мяча в ворота «Депортиво». Автором последнего гола стал Лионель Месси, отличившийся спустя три минуты после выхода на замену. Этот мяч стал для него 180-м в 176 матчах на «Камп Ноу» – наибольшее в истории Примеры число голов, забитых одним игроком на домашнем стадионе. Прошлое достижение в 179 забитых дома мячей принадлежало Тельмо Сарре.

Муса претендует на звание лучшего игрока года в Африке

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», претендует на звание лучшего африканского игрока уходящего года. Отметим, что в полный список кандидатов входят 30 футболистов. Напомним, действующим победителем данной награды является форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг. Победитель будет назван в январе 2017 года.

«Мы будем бороться за 40 очков». Как «Лестер» умудрился проиграть уже четвертый матч в сезоне (ВИДЕО)

Сумма отступных Бэйла по новому контракту с «Реалом» будет составлять 500 миллионов

Руководство «Реала» намерено предложить новый контракт полузащитнику «сливочных» Гарету Бэйлу. По информации источника, трудовое соглашение будет рассчитано до 2022 года, а сумма отступных составит 500 миллионов евро. Отметим, что текущий контракт Бэйла с «Реалом» действует до 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Галицкий сорвался на болельщиков

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет недовольства болельщиков, которым не удалось приобрести билеты на домашнюю игру третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» через интернет. «Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей. Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол», – написал Галицкий на своей странице в Twitter.

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Два отбитых Стекеленбургом пенальти в матче против «Манчестер Сити» – восьмой случай в истории АПЛ

Голкипер «Эвертона» Маартен Стекеленбург отразил два одиннадцатиметровых удара в матче 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1). Отметим, что данный случай, когда в одной игре чемпионата Англии вратарь отбил два пенальти, стал восьмым в истории. В нынешнем сезоне Стекеленбург провел за «Эвертон» в АПЛ восемь матчей, в которых пропустил пять голов и заработал две желтых карточки.

Источник: покупка игроков у «Анжи» – главная причина долгов «Динамо»

Главной причиной долгов «Динамо» является массовая покупка игроков у «Анжи» в 2013 году. Напомним, тогда бело-голубые приобрели голкипера Владимира Габулова, защитника Кристофера Самба, полузащитников Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Алексея Ионова, а также нападающего Александра Кокорина. «Основная проблема – покупка Борисом Ротенбергом игроков «Анжи» на сумму 68 миллионов долларов. Муравьев назвал эту сумму долга в 13 миллиардов рублей, у него надо спрашивать, почему», – заявил источник, близкий к ситуации.