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  • Галицкого разозлили болельщики. Отступные Бэйла составят 500 миллионов. Дайджест событий дня

Галицкого разозлили болельщики. Отступные Бэйла составят 500 миллионов. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Спартак» взял верх над «Ростовом» и возглавил турнирную таблицу

В центральном матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле одержал минимальную победу над «Ростовом» – 1:0. Единственный гол на свой счет записал Денис Глушаков. Отметим, что данную встречу гости заканчивали вдевятером. В других матчах «Амкар» и «Локомотив», не порадовав зрителей забитыми мячами, сыграли вничью; «Рубин» дома крупно обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

Роналдиньо станет послом «Барселоны» в мире

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо может вновь войти в систему каталонского клуба. Бразилец провел встречу с руководством испанского гранда, в ходе которой обсуждалось привлечение Роналдиньо для продвижения проектов клуба по всему миру в виде посла команды. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год.

Месси установил рекорд Примеры по числу голов на домашнем стадионе

В матче восьмого тура Примеры «Барселона» отправила четыре безответных мяча в ворота «Депортиво». Автором последнего гола стал Лионель Месси, отличившийся спустя три минуты после выхода на замену. Этот мяч стал для него 180-м в 176 матчах на «Камп Ноу» – наибольшее в истории Примеры число голов, забитых одним игроком на домашнем стадионе. Прошлое достижение в 179 забитых дома мячей принадлежало Тельмо Сарре.

Муса претендует на звание лучшего игрока года в Африке

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», претендует на звание лучшего африканского игрока уходящего года. Отметим, что в полный список кандидатов входят 30 футболистов. Напомним, действующим победителем данной награды является форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг. Победитель будет назван в январе 2017 года.

«Мы будем бороться за 40 очков». Как «Лестер» умудрился проиграть уже четвертый матч в сезоне (ВИДЕО)

Сумма отступных Бэйла по новому контракту с «Реалом» будет составлять 500 миллионов

Руководство «Реала» намерено предложить новый контракт полузащитнику «сливочных» Гарету Бэйлу. По информации источника, трудовое соглашение будет рассчитано до 2022 года, а сумма отступных составит 500 миллионов евро. Отметим, что текущий контракт Бэйла с «Реалом» действует до 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Галицкий сорвался на болельщиков

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет недовольства болельщиков, которым не удалось приобрести билеты на домашнюю игру третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» через интернет. «Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей. Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол», – написал Галицкий на своей странице в Twitter.

5 фактов и 1 бык, которые делают новый стадион «Краснодара» лучшим в стране

Два отбитых Стекеленбургом пенальти в матче против «Манчестер Сити» – восьмой случай в истории АПЛ

Голкипер «Эвертона» Маартен Стекеленбург отразил два одиннадцатиметровых удара в матче 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1). Отметим, что данный случай, когда в одной игре чемпионата Англии вратарь отбил два пенальти, стал восьмым в истории. В нынешнем сезоне Стекеленбург провел за «Эвертон» в АПЛ восемь матчей, в которых пропустил пять голов и заработал две желтых карточки.

Источник: покупка игроков у «Анжи» – главная причина долгов «Динамо»

Главной причиной долгов «Динамо» является массовая покупка игроков у «Анжи» в 2013 году. Напомним, тогда бело-голубые приобрели голкипера Владимира Габулова, защитника Кристофера Самба, полузащитников Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Алексея Ионова, а также нападающего Александра Кокорина. «Основная проблема – покупка Борисом Ротенбергом игроков «Анжи» на сумму 68 миллионов долларов. Муравьев назвал эту сумму долга в 13 миллиардов рублей, у него надо спрашивать, почему», – заявил источник, близкий к ситуации.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Европа Спартак Барселона Лестер Реал Динамо Краснодар Стекеленбург Маартен Роналдиньо Месси Лионель Бэйл Гарет Муса Ахмед Галицкий Сергей
Комментарии (19)
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richi
1476560162
Галицкому респект.
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REDAT
1476563635
.｡.:* *.:｡.✿ *.:｡✿*ﾟﾟ･✿.｡.:* ♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪ Нашему •.¸¸.•´¯`•.♥.•´¯`•.¸¸.•. Галицкому респект и уважуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Георгий 07 01 93 рус
1476564460
А кент три с половиной часа стоял в кассе на шальке)))мы идем)))нехуй на интернет надеяться бараны!!!
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Chesn0k
1476564685
галицкий немного охерел
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sciline10
1476565870
и правильно, стадион построили- ой, а чё тут попкорна нету, билеты сделали дешёвыми- ой, а чё через интернет купить нельзя. Так и хочется сказать- ёб вашу мать, для вас все условия сделали, в футбол вкладывают, практически не надеясь эти деньги отбить, школы футбольные построили, билеты бросовые, современный стадион, который быть может переплюнет только недострой арена газпрома(если достроют конечно), и вы всё чем-то недовольны. Тут живёшь в Пензе, из футбольных клубов только горе Зенит с хреностеньким стадионом, и ничё, не жалуешься, ходишь смотреть игры. Зажрались одним словом!
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bolela_16
1476594560
За стадион спасибо, всем не угодишь....
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woyser
1476598681
Галицкий молодец!!! А, то реально зажрались, что-бы вы без него делали? Молитесь на него и ещё раз молитесь!!! А, ещё Месси и Стекеленбург красавчики!
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Тим2015
1476601813
пусть Галицкий еще цены поднимет
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uc83
1476604889
На счет стадиона - Галицкому +, да и по цене билетов, абонемент 2200 рублей, это даже для Краснодара дешево
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Касабланка
1476605211
Правильно Галицкий написал - лень оторвать свои жопы от дивана, сидите дома. Абонемент 2200 - это копейки, у нас в Перми 3500 без еврокубков.
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