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  • «В ЮАР могут в середине дня оставить без трусов». Интервью с первым русским игроком в Африке

«В ЮАР могут в середине дня оставить без трусов». Интервью с первым русским игроком в Африке

– Как вы начали заниматься футболом?

– Года три я одновременно занимался легкой атлетикой и футболом. Потом настал период, когда пришлось выбирать что-то одно, чтобы заниматься профессионально. Отец сказал, что нельзя во всех делах преуспевать. Я сказал, что мне по душе футбол и стал заниматься в школе владимирского «Торпедо».Футбол оказался ближе, но при этом и бег мне по душе. Для поддержания физической формы продолжаю заниматься. Скорость по генетике передалась от моего отца. В футболе это очень помогает.

– Вы закончили академию «Динамо», но вернулись во Владимир. Зачем?

– В 15 лет уехал в Москву, привыкал к самостоятельной жизни. Там я пробыл два года. Для дубля, видимо, был еще не готов, слишком сырой. Вернулся в «Торпедо», где провел зимний отрезок в молодежной команде. Потом получил профессиональный контракт. Шансов проявить себя в «Динамо» не было. Я ушел, потому что не видел перспектив. Самое важное для футболиста – получать игровую практику. Если он не будет играть, то ничего хорошего не получится.

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– Во многих клубах родители несут деньги, чтобы их дети играли в основе. В «Динамо» было также?

– Это очень большая проблема российского футбола. Плохо, когда деньги платят, а люди играют. Хотя в команде есть игроки, которые хотят играть, лучше себя проявляют, а их не ставят. Я за честный спорт. Думаю, в «Динамо» тоже было что-то подобное.

– Поэтому у «Динамо» сейчас все плохо?

– Пришел Кобелев, сменилось руководство, убрали легионеров. Из-за этого команда сразу посыпалась. Сразу поставили молодых игроков против команд высокого уровня, что и привело к такому резкому падению. В «Динамо» есть талантливые парни, способные стать качественными футболистами в будущем. Я тренировался вместе с Николаем Обольским, Антоном Тереховым, которые сейчас привлекаются в основную команду.

– Переход в «Торпедо» был единственным вариантом?

– Думаю, да. Я приехал во Владимир, и мы решили, что здесь я смогу начать профессиональную карьеру. Потому что в ПФЛ мужской футбол. Здесь я стал более мужественным, научился быстрее принимать решения. У «Торпедо» лучшее поле в зоне «Запад». Но вообще, чем хуже условия, тем лучше для спортсмена. Это же не просто так говорят.

– Вокруг владимирского «Торпедо» ходит много слухов. Договорные матчи, выплаты судьям. Действительно все это происходило?

– Со своей стороны могу сказать, что при мне ничего такого не происходило. Вообще, такие вопросы надо задавать не игрокам, а руководителям команды. Футболист должен заниматься своим делом. Его больше ничего не должно волновать.

– Вы уехали играть в первый дивизион ЮАР. Сравните уровень футбола с ПФЛ.

– Здесь уровень намного выше. По скоростям, возможно, даже не уступает Премьер-лиге. Я подписал контракт с командой «Аматакс», которая последние три-четыре года играла в высшем дивизионе. В прошлом сезоне клуб вылетел в первый дивизион через стыковые матчи. Задача на этот сезон – вернуться обратно.

В этой команде созданы все условия для профессионального развития. У «Аматакса» больше 15-ти натуральных полей. Все они в идеальном состоянии. Хорошая инфраструктура, любые реабилитационные программы. Любого игрока очень быстро поставят на ноги. Тут есть все. Я очень рад, что подписал контракт именно с «Аматаксом».

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– Почему не остались во Владимире?

– Контракт предлагали. Я очень долго думал над этим, но решил для себя, что в ЮАР смогу расти и развиваться как игрок. Это лучше для моего будущего. Я очень амбициозный человек и ставлю перед собой задачу попасть в сборную России.

– Выступление в ЮАР в этом поможет?

– Надо двигаться постепенно. В будущем хочу попробовать силы в европейский клубах. Моя мечта – играть за мадридский «Реал».

– При переходе в «Аматакс» возникли какие-то сложности?

– Нет. Все получилось быстро. У меня подписан профессиональный контракт с агентом, который и занимался моим трансфером. Он сказал, что в ЮАР уровень выше и здесь я смогу вырасти в профессиональном плане. Мое дело – играть и тренироваться. Буду хорошо играть, тренироваться, тогда посмотрим, куда дальше смогу попробоваться.

– За футболом в ЮАР раньше следили?

– Конечно. Для меня это не чужая страна. Когда я был маленький, то прожил здесь пять-шесть лет. Болельщики здесь сходят с ума от футбола. Я посещал матчи здешней Премьер-лиги. Там постоянно полные трибуны.

– Расскажите подробнее про «Аматакс». Взаимоотношения с партнерами наладили?

– У этой команды два названия: «Аматакс» и «Юниверсити оф Претория». Команда хорошая, перспективная. Здесь общаются на английском языке и африканосе. Африканос я естественно не знаю, а на английском общаюсь. В школе с первого класса учил, отвечаю, как могу. Но меня вроде все понимают. С жильем тоже проблем не возникло. Живу у старого друга отца.

– Тренировки от России тут сильно отличаются?

– В ЮАР делают ставку на интенсивный футбол. Поэтому даже когда сезон начался, здесь нет халявы. После здешнего тренажерного зала я просто умирал. Два дня все болело. Никогда в жизни такого не было. Это не Россия. У нас один агент с защитником Баштушем, который летом перешел в «Лацио». Он тоже недавно жаловался, что сильно устает на тренировках. Небо и земля, если сравнивать с Россией.

– Как оцените уровень жизни по сравнению с тем же Владимиром?

– Претория считается столицей ЮАР. Но и здесь есть места, где уровень преступности очень высок, опасно ходить после шести часов вечера. Лично не сталкивался, но очень много слышал историй. Например, едет человек на велосипеде, а на него в середине дня нападали с ножом или пистолетом. Раздевали до трусов и оставался он ни с чем. Зато в Претории много красивых мест, которые можно посетить, отзывчивые люди. Тут все отлично и мне очень нравится.

– На улицах Претории узнают?

– Те, кто следят за «Юниверсити оф Претория», меня уже знают. Пару раз подходили, здоровались. Агент сказал, что если заиграю нормально, то будет больше внимания. Тем более, что я первый российский игрок в чемпионате ЮАР.

– И каково это быть первым российским игроком в чемпионате ЮАР?

– С одной стороны, это очень приятно, но с другой – большая ответственность. Испытываю давление, но справлюсь. Все будет нормально. В некоторых местных газетах про меня уже написали.

– Как в ЮАР вообще относятся к футболу? Здесь можно встретить ситуации, когда, например, платят судьям?

– По поводу «чистоты» футбола пока ничего сказать не могу. Думаю, здесь слишком любят футбол, чтобы опускаться до такого. Но в нашем футболе проблема денег в футболе действительно стоит остро. Слышал, что недавно Слуцкий назвал Россию нефутбольной страной. Считаю, что футбол в России надо поднимать и развивать. У нас слишком халатно относятся к спорту.

– Что интересного есть в ЮАР?

– Главные интересные места я посмотрел еще в детстве. Но хотелось бы освежить память. Для меня ЮАР – самая красивая страна. Например, тут очень много животных. Сейчас в России осень, а здесь наступает весна. Все расцветает. Это называется жакаранда. Самое популярное здесь – сафари. Когда инструктор сажает тебя в машину, и ты ездишь по большой территории, смотришь на животных. Есть большой океанариум в Дурбане. Там даже есть китовая акула. В плане путешествий это очень интересная страна.

– Какие цели ставите перед собой на ближайшее время?

– Главная задача – закрепиться в основном составе и играть здесь. А дальше будем смотреть. Если буду прогрессировать, играть, это уже хорошо.

Россия. ПФЛ. Зона Запад Африка
Комментарии (6)
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lNeTl
1476285522
Молодец, правильно сделал, продолжай в том же духе и мы в будущем увидим тебя в каком-нибудь европейском топ-клубе и не обязательно Реал,конечно Реал это круто.
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МЯСО87
1476295034
Молодец! Удачи!
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Обер-КанцлерЪ
1476382144
Молодец, парень! Всё получится, главное не переставай работать над собой !
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cezar87
1478693780
молодец пацанчик. успехов тебе.
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drago922
1480534747
удачи , все бы так наши игроки стремились к футболу а не к бабкам
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ijgjr
1488107057
Да верно говорить у нас все построено на блате и деньгах а там трава не расти это не только футбол так по всей стране -видно парень действительно хочет играть -удачи ему -а сколько одаренных ребят так пропадают - вот пишут за рубежом играть а как начинающий туда поедет - нужный деньги хорошо если родители при деньгах - это в Бразилий наоборот родителям платят - у нас это и во сне не приснится
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