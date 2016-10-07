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  • «Игры на iPad помогли мне улучшить концентрацию». Как Симеоне-младший покоряет Италию

«Игры на iPad помогли мне улучшить концентрацию». Как Симеоне-младший покоряет Италию

Великий Паоло Мальдини через все это уже проходил. Его отец был знаменит, самого Паоло звали не иначе как «это тот сынок Чезаре». «Соперники и даже родители моих одноклубников говорили: “Ты играешь тут, лишь потому что ты – Мальдини-младший”, – вспоминает Паоло. – Знаю, у Сандро Маццолы в свое время были те же проблемы». Со временем, конечно, все поменялось, люди, наконец, поняли, насколько парень талантлив и никакое кумовство тут ни при чем. Дошло до того, что папа сказал: «Теперь его уже не называют «сыном Чезаре». Теперь я для всех – «отец Паоло».

Легендарный Il Capitano – Паоло Мальдини

Джованни Симеоне остается лишь ждать, когда его папа признается в том же. «С его величием жить нелегко, – говорил недавно Джио. – Именно поэтому я должен стать круче него. У меня должен быть свой путь. Я обязан показать, что все мои заслуги – только мои и ничьи больше». Джованни не один такой в Италии – уже многие знают, как пытаются сделать себе имя Федерико Кьеза, Янис Хаджи, Федерико Ди Франческо, Лоренцо Ди Ливио и Симоне Ганц. Все это сыновья знаменитых в прошлом футболистов.

«Я горжусь своим отцом, – признавался Симеоне-младший. – Он мой наставник. Но хочу быть я именно Джованни Симеоне и никем больше». Насколько это будет трудно – показали уже первые его дни в Генуе. Джованни прибыл с проваленной Аргентиной Олимпиады в Рио, а его отец прилетел из Мадрида посмотреть, как сын обустраивается в первый для него европейский вояж. Они сели поужинать в одном из ресторанов, но через окно обоих было легко распознать, поэтому вскоре там собралась целая толпа фанатов «Дженоа», распевавших «Си-ме-о-не, але!» и «Форца, Чоло», а перед тем как сесть в такси Диего сделал кучу селфи. Но любовь болельщиков довольно быстро удалось завоевать и его сыну, причем это чувствуется и во время домашних матчей.

Симеоне-младшего купили из «Ривер Плейт» всего за €2,75 миллиона в качестве дублера для забивного Леонардо Паволетти, наколотившего 14 голов в Серии А в прошлом году. Шанс подвернулся уже в матче с «Наполи», когда «Павогол» покинул поле из-за травмы бедра, но реакция Рейны спасла неаполитанцев и не позволила состояться красивому дебюту – после отличного паса Ринкона Симеоне бил из удобной позиции, но угодил во вратаря. Не беда – в следующем матче с «Пескарой» (1:1) Джио пробил из-под защитника в ближний угол и открыл счет своим европейским голам, причем сделал это молниеносно. Италия 13 лет ждала гола Симеоне – последний раз здесь забивал его отец за «Лацио». 4942 дня назад.

Дальше – больше, в Болонье Джио принес «Дженоа» победу – решающим стал его единственный гол. Ничего особенного – просто откликнулся на прострел. Но лучше бы он попал в другом эпизоде, когда совершил сольный проход со своей половины к чужим воротам, и когда рядом кувыркался защитник. Чуть не повезло с ударом, мяч попал в штангу. Но и без того на гол Симеоне нужно 122 минуты – совсем неплохо для дебютанта.

С кем принялись сравнивать парня? Ну, конечно же, с Диего Милито, который забил тут 60 голов за три сезона. «На ходу с мячом он невероятен, – рассказывал бывший тренер «Дженоа» Клаудио Онофри. – Милито был в этом компоненте просто идеален». Впрочем, у Симеоне-младшего другой ориентир, он играет за прошлую команду его отца – «Интер», и его Диего Симеоне пытался подписать в «Атлетико». Речь о Мауро Икарди, о котором Джио очень тепло отзывается: «Как игрок он мне очень нравится, да и в целом он – отличный парень, я помню его по молодежке».

Теперь уже и неясно, уготована ли Симеоне роль запасного, когда от травмы восстановится Паволетти, но главному тренеру «Дженоа» Ивану Юричу проблема выбора наверняка приятна. «Тебе еще многому предстоит научиться, Джио, – говорил ему Юрич. – Но ты пойдешь далеко, потому что талантлив и скромен». Джованни не испытывает недостатка в страсти к игре, повторяя в этом своего отца: «У нас обоих это в крови, да и что касается жажды борьбы и упрямства, он до сих пор такой – вы же помните его во время игр против «Баварии». Он – живое воплощение слова «лидер».

Ясно, что Джио обречен был стать футболистом. Просто никак не могло бы быть иначе. «Мы с отцом говорим о футболе все время. Он живет этим каждый день. Даже когда мне было пять лет, мы за обеденным столом разговаривали о тактике. Сейчас моя цель – учиться у крутых одноклубников, таких как Паволетти и Бурдиссо. В Серии А непросто, тут жесткий футбол. Папа говорил, что тут упор на тактику и “физику”. Скорость очень важна».

Внимательно слушая советы отца, Симеоне-младший не забывает развиваться и умственно, не только физически: «Перед матчами я обычно играю в Luminosity на iPad – это логическая игра, позволяющая улучшить концентрацию и быстрее думать. Честно говоря, я заметно изменился с тех пор, как начал в нее играть. Она действительно здорово мне помогает».

Пять причин, почему «Атлетико» провалит сезон

Конечно, воспевать его имя и записывать в ряд великих пока еще слишком рано, но старт в виде двух голов – очень хорош, а главное, что Джио не намерен купаться в лучах славы своего отца и отчаянно хочет быть самим собой. С таким своенравным папой, как Диего, наверняка не забалуешь, поэтому у Симеоне-младшего все должно получиться, лишь бы не мешали травмы. Парню всего 21 год, а мировоззрение уже как у состоявшегося молодого человека. Сплошной позитив после очередной истории об отечественном 21-летнем футбольном депутате.

По материалам Whoscored

Италия. Серия А Италия Дженоа Симеоне Джованни Симеоне Диего
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