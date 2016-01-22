Легендарный Il Capitano – Паоло Мальдини

20 января 1985 года защитник Паоло Мальдини провел свой первый матч в составе «Милана». Представляем подборку крутых фотографий легендарного итальянского защитника.

20 января 1985 года защитник Паоло Мальдини провёл свой первый матч в составе «Милана». Представляем подборку крутых фотографий легендарного итальянского защитника.

Дебют футболиста пришёлся на гостевой поединок против «Удинезе» в Серии А сезона 1984/1985. 16-летний Паоло появился на поле в начале второго тайма, выйдя на замену вместо Сержио Баттистини. Долгих 25 лет Мальдини защищал цвета Rossoneri, посвятив клубу всю свою карьеру и пройдя путь от неопытного мальчишки до величайшего Il Capitano.

В составе «Милана» Мальдини по пять раз выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. Два раза поднимал над головой Межконтинентальный Кубок и один раз пришедший ему на смену кубок клубного чемпионата мира. Паоло 7 раз становился чемпионом Италии, пять раз побеждал в Суперкубке и один – в Кубке Италии.

В матче против «Интера». 1986 год.

Роберто Донадони, Рууд Гуллит, Паоло Мальдини и Анджело Коломбо празднуют победу в Кубке Европейских Чемпионов. «Милан» – «Стяуа» – 4:0. 1989 год.

Паоло пытается сдержать «ганского Пеле» Абеди Айю. Финал ЛЧ-1992/1993. «Марсель» – «Милан» – 1:0.

Мальдини в третий раз в карьере поднимает над головой «ушастый» Кубок. Финал ЛЧ-1993/1994. «Милан» – «Барселона» – 4:0.

В борьбе за позицию с «ювентини» Юргеном Колером. 1995 год.

В борьбе с югославом Владимиром Юговичем. «Ювентус» – «Милан». 1996 год.

У Роберто Манчини нет шансов добраться до мяча. «Милан» – «Лацио». 1998 год.

В компании ударной связки Андрей Шевченко – Оливер Бирхофф. 1999 год.

Победа в Серии А. Сезон 1998/1999.

Ривалдо («Барселона») vs. Паоло Мальдини («Милан»). 2000 год.

Паоло открыл счёт в матче с «Пармой», Хосе Антонио Шамот одобряет. 2001 год.

В борьбе с чешским гигантом Яном Коллером не грех воспользоваться помощью товарища. Массимо Амброзини страхует. «Боруссия Дортмунд» – «Милан» – 0:1. 2002 год.

Паоло Мальдини («Милан») vs. Дамиано Томмази («Рома»). 2003 год.

Ибру остановить всегда было сложно, но всё-таки можно. «Аякс» – «Милан». 2003 год.

Торжества и мероприятия по случаю победы в Лиге чемпионов. 2003 год.

От этого фото так и веет харизмой. В компании Рино Гаттузо. 2004 год.

В объятиях Диего Марадоны. 2005 год.

В знаменитом «стамбульском» финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Паоло открыл счёт уже на первой минуте матча, затем «Милан» вёл крупно (3:0), но итог всё равно оказался плачевным. Красные не только сравняли счёт, но и вырвали победу в серии пенальти... 2005 год.

Но, спустя два года, «Милан» взял реванш. 2007 год.

А в 2009 году Паоло Мальдини сыграл свой последний официальный матч в составе «Милана».

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Фото: www.gettyimages.com

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