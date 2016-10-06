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    • НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института

    НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института


    3.6
    Голосов: 5
    06.10.2016 14:00
    Истерия вокруг игрока, выигравшего выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, набирает обороты. Теперь Виктор Сысоев смешит всех своей неграмотностью.

    Вы эту историю прекрасно знаете – 21-летний Виктор Сысоев поиграл 12 минут в позапрошлом сезоне за «Динамо СПб» и еще аж целую минуту – в прошлом. Желающие приобрести талантливого игрока могут взять его бесплатно – сейчас парень без контракта. Бонус – его депутатский статус, ведь он пошел на выборы от ЛДПР и неожиданно победил на 22-й территории во Фрунзенском районе, став самым молодым депутатом в истории ЗакСа.

    На огненном интервью парень решил не останавливаться и в своей биографии написал, что закончил «Нацианальный» университет Лесгафта.

    Тем временем, пресс-секретарь регионального отделения партии ЛДПР Станислав Потапов разгневан тем, что текст не удосужились проверить: «Это ошибка конкретно того человека, который готовит материалы для публикации. Все это говорит о том, что в ЗакСе Петербурга с грамотностью не у всех все хорошо. Виновному в этой ситуации я подарю словарь. Получилось, что один написал неправильно, а другой неуч не проверил, не прочитал. Теперь вся страна смеется».

    Впрочем, с коррекцией и у других не все гладко. Например, в «Единой России» есть член «фрапкции» и еще «руководлитель». Так ведь на всех и словарей не напасешься.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: baltika.fm
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии (16)
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    Бан
    1475775800
    Так у него ведь теперь служба такая, депутатская, заглядывать в анал Хозяину и предугадывать его желания, вот и оговорился по Фрейду.
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    sciline10
    1475787118
    да и так всем понятно- родственнички посадили в кресло, ибо в спорте полный нуль, пусть хоть бюджет учится пилить с молодости)
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    Альтер
    1475828138
    да они все вечно бухие или под коксом. сидят на собраниях высыпаются
    Ответить
    D'achkov
    1475855004
    ору
    Ответить
    zarsm
    1476196926
    Даун..
    Ответить
    Cant Stop
    1478701889
    ЗАБРАТЬ ДИПЛОМ
    Ответить
    афоня72
    1493990420
    А я про четырёх дочерей не понял..(в 21 год)???
    Ответить
    mihail200606
    1494781411
    чему удивляться..
    Ответить
    Dizzel79
    1502117451
    А у него и на фотке вид: "куда я попал, о чем говорят")))
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    Par Mezan
    1525163932
    Ерунда какая-то... Все футболисты в своём большинстве такие же неграмотные, как и их нефутбольные ровесники!
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