НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института

Вы эту историю прекрасно знаете – 21-летний Виктор Сысоев поиграл 12 минут в позапрошлом сезоне за «Динамо СПб» и еще аж целую минуту – в прошлом. Желающие приобрести талантливого игрока могут взять его бесплатно – сейчас парень без контракта. Бонус – его депутатский статус, ведь он пошел на выборы от ЛДПР и неожиданно победил на 22-й территории во Фрунзенском районе, став самым молодым депутатом в истории ЗакСа.

На огненном интервью парень решил не останавливаться и в своей биографии написал, что закончил «Нацианальный» университет Лесгафта.

Тем временем, пресс-секретарь регионального отделения партии ЛДПР Станислав Потапов разгневан тем, что текст не удосужились проверить: «Это ошибка конкретно того человека, который готовит материалы для публикации. Все это говорит о том, что в ЗакСе Петербурга с грамотностью не у всех все хорошо. Виновному в этой ситуации я подарю словарь. Получилось, что один написал неправильно, а другой неуч не проверил, не прочитал. Теперь вся страна смеется».

Впрочем, с коррекцией и у других не все гладко. Например, в «Единой России» есть член «фрапкции» и еще «руководлитель». Так ведь на всех и словарей не напасешься.