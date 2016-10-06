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  • НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института

НациАнальный. 21-летний депутат-футболист ошибся в названии Института

Вы эту историю прекрасно знаете – 21-летний Виктор Сысоев поиграл 12 минут в позапрошлом сезоне за «Динамо СПб» и еще аж целую минуту – в прошлом. Желающие приобрести талантливого игрока могут взять его бесплатно – сейчас парень без контракта. Бонус – его депутатский статус, ведь он пошел на выборы от ЛДПР и неожиданно победил на 22-й территории во Фрунзенском районе, став самым молодым депутатом в истории ЗакСа.

На огненном интервью парень решил не останавливаться и в своей биографии написал, что закончил «Нацианальный» университет Лесгафта.

Тем временем, пресс-секретарь регионального отделения партии ЛДПР Станислав Потапов разгневан тем, что текст не удосужились проверить: «Это ошибка конкретно того человека, который готовит материалы для публикации. Все это говорит о том, что в ЗакСе Петербурга с грамотностью не у всех все хорошо. Виновному в этой ситуации я подарю словарь. Получилось, что один написал неправильно, а другой неуч не проверил, не прочитал. Теперь вся страна смеется».

Впрочем, с коррекцией и у других не все гладко. Например, в «Единой России» есть член «фрапкции» и еще «руководлитель». Так ведь на всех и словарей не напасешься.

Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия
Комментарии (16)
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myelementisearth
1475754941
Два последующих вариант не в счет, там буквы рядом. А тут конкретно незнание как пишется слово "национальный".
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Kulimen
1475762020
Что с него взять, когда он анальный ВУЗ закончил.
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Альтер
1475828138
да они все вечно бухие или под коксом. сидят на собраниях высыпаются
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D'achkov
1475855004
ору
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zarsm
1476196926
Даун..
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Cant Stop
1478701889
ЗАБРАТЬ ДИПЛОМ
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афоня72
1493990420
А я про четырёх дочерей не понял..(в 21 год)???
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mihail200606
1494781411
чему удивляться..
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Dizzel79
1502117451
А у него и на фотке вид: "куда я попал, о чем говорят")))
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Par Mezan
1525163932
Ерунда какая-то... Все футболисты в своём большинстве такие же неграмотные, как и их нефутбольные ровесники!
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