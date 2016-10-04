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  • Гинер может продать ЦСКА. «Кубань» уволила Петреску. Дайджест событий дня

Гинер может продать ЦСКА. «Кубань» уволила Петреску. Дайджест событий дня

Гинер раздумывает над продажей ЦСКА

Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер из-за финансовых проблем может прийти к решению о продаже клуба. «У Гинера есть мысли продать ЦСКА. В таком случае в ЦСКА начнутся проблемы – Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба, и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно», – рассказал близкий к руководству клуба источник.

Саввиди: «Клуб имени Курбана я точно спонсировать не буду»

Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди заявил, что не будет спонсировать «Ростов». «Футбольный клуб «Ростов» имени Курбана я финансировать не буду. Это точно», – сказал Саввиди. Ранее бизнесмен допускал сотрудничество «во имя чего-то большего» с Курбаном Бердыевым, который является вице-президентом «Ростова». Источник также сообщает, что новым спонсором ростовчан должна стать компания «Донэнерго», с которой уже идут переговоры.

РФС не сможет отстранить судью Иванова по требованию «Спартака»

Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников заявил, что отстранение судейской бригады матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» во главе с Сергеем Ивановым невозможно. «Это нереально.Чтобы отстранить судью до конца сезона, нужно, чтобы экспертно-техническая комиссия признала, что судейство было предвзятым. А мы уже получили заключение, где говорится, что судейство было одинаковым для обеих команд, предвзятости не было», – заявил Левников.

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Семшов может стать спортивным директором тульского «Арсенала», Балашов – генеральным

Состав руководства тульского «Арсенала» может претерпеть еще ряд изменений. Помимо возможного назначения президентом клуба Гурама Аджоева, а главным тренером Сергея Кирьякова, возможны еще две перестановки. Дмитрий Балашов может стать гендиректором тульского клуба, а Игорь Семшов – спортивным директором. Балашов в настоящий момент занимает пост начальника команды «Динамо», а Семшов после окончания карьеры выступал экспертом на «Матч ТВ».

Голкипер пражской «Спарты» будет тренироваться с женской командой

Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что голкипер команды Томаш Коубек проведет несколько тренировок с женской командой из-за проявления сексизма. Игрок произнес в адрес женщины-лайнцмена Луци Ратаевой оскорбительные выражения, за которые позже извинился. Голкипер сказал: «Женщинам место у плиты. Женщины не должны участвовать в мужском футболе». «Коубек проведет несколько тренировок с одной из наших женских команд, чтобы лично убедиться, что женщины могут быть полезны не только у плиты. Лично я люблю женский футбол и считаю, что его нужно поддерживать», – заявил Коталик.

«Кубань» объявила о расставании с Петреску

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску покидает клуб. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте краснодарцев.«Футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества. В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

Коман может вернуться в «Ювентус» по окончании сезона

Полузащитник «Ювентуса» Кингсли Коман, выступающий на правах аренды в «Баварии», может вернуться в стан итальянского клуба по окончании сезона. Французский вингер был арендован немцами на два года за 7 миллионов евро. Сумма выкупа прав на футболиста обозначена в размере 21 миллиона евро. Инициатором сделки был Хосеп Гвардиола, но после назначения на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти, 20-летний игрок не отмечался результативными действиями. Именно поэтому немцы планируют вернуть футболиста обратно в «Ювентус».

Товарищеский матч сборных России и Македонии одобрен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что одним из соперников по ближайшим товарищеским матчам станет команда Македонии. «Мы только вчера это обсуждали, спасибо руководителям – игра уже одобрена», – сказал Черчесов. Предположительно, встреча с македонцами состоится в период с 5 по 9 декабря, однако точная дата пока не утверждена.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Европа ЦСКА Ростов Арсенал Кубань (ЛФЛ) Спарта Ювентус Россия Коубек Томаш Коман Кингсли Бердыев Курбан Петреску Дан Гинер Евгений
Комментарии (17)
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alexis02lion
1475644438
Вот повозмущались Спартаковцы и что? Не убрали судью, как и предполагалось. Плохая оценка и всё. Это не повод отстранять на сезон. Тут только в ФНЛ на практику можно отправить и всё.
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alexis02lion
1475644564
В Кубани и так денег нет, так ещё и Дана убрали. Зачем? Результата нет, но и задачи уже по выходу в РФПЛ за сезон по ходу нет, это почти не реально уже. Вылететь им будет тяжело. Да и новому тренеру надо будет платить. Кризис продолжается. А так не справедливо убрали Петреску с учётом того насколько обновился состав.
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alexis02lion
1475644736
Надо посмотреть что это за Луци Ратаева. А так прав директор. Надо отвечать за свои слова. Пусть смотрит на женский футбол и вынимает авоську мячей, может потом будет думать прежде чем что-то говорить.
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ТЕКСТИЛЬ
1475645922
КУБАНЬ БЕРИ ПАВЛОВА ПОКА ОСВОБОДИЛСЯ.СКОЛЬКО ОН УЖЕ КОМАНД ВЫВЕЛ
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and4ever86
1475650081
Теперь будут кричать: "Гинер все продал"?
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pik54
1475651580
Кубань, когда то была хорошей ком антой.
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каа
1475657855
Гинер может продать ЦСКА....А МОЖЕТ И НЕ ПРОДАТЬ...он вообще много что может..))) а если серьезно, будет странно наблюдать трансформацию ГВК Гинер все купил) в ГВП (Гинер все продал)...
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Strig
1475679913
Этот иванов с фамилией козлов должен быть наказан, была же петиция! Профнепригоден - судил непредвзято но непрофессионально, да у нас все такие и сынок левникова тоже с бородатой фамилией
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D'achkov
1475757220
продавай цска
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kiiriil19
1475950418
у ЦСКА беда всегда то один сломается то другой зато берёзы здоровые нах продавать лучше купите там нормальных игроков тока не негров
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