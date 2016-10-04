Гинер может продать ЦСКА. «Кубань» уволила Петреску. Дайджест событий дня

Гинер раздумывает над продажей ЦСКА

Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер из-за финансовых проблем может прийти к решению о продаже клуба. «У Гинера есть мысли продать ЦСКА. В таком случае в ЦСКА начнутся проблемы – Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба, и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно», – рассказал близкий к руководству клуба источник.

Саввиди: «Клуб имени Курбана я точно спонсировать не буду»

Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди заявил, что не будет спонсировать «Ростов». «Футбольный клуб «Ростов» имени Курбана я финансировать не буду. Это точно», – сказал Саввиди. Ранее бизнесмен допускал сотрудничество «во имя чего-то большего» с Курбаном Бердыевым, который является вице-президентом «Ростова». Источник также сообщает, что новым спонсором ростовчан должна стать компания «Донэнерго», с которой уже идут переговоры.

РФС не сможет отстранить судью Иванова по требованию «Спартака»

Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников заявил, что отстранение судейской бригады матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» во главе с Сергеем Ивановым невозможно. «Это нереально.Чтобы отстранить судью до конца сезона, нужно, чтобы экспертно-техническая комиссия признала, что судейство было предвзятым. А мы уже получили заключение, где говорится, что судейство было одинаковым для обеих команд, предвзятости не было», – заявил Левников.

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Семшов может стать спортивным директором тульского «Арсенала», Балашов – генеральным

Состав руководства тульского «Арсенала» может претерпеть еще ряд изменений. Помимо возможного назначения президентом клуба Гурама Аджоева, а главным тренером Сергея Кирьякова, возможны еще две перестановки. Дмитрий Балашов может стать гендиректором тульского клуба, а Игорь Семшов – спортивным директором. Балашов в настоящий момент занимает пост начальника команды «Динамо», а Семшов после окончания карьеры выступал экспертом на «Матч ТВ».

Голкипер пражской «Спарты» будет тренироваться с женской командой

Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что голкипер команды Томаш Коубек проведет несколько тренировок с женской командой из-за проявления сексизма. Игрок произнес в адрес женщины-лайнцмена Луци Ратаевой оскорбительные выражения, за которые позже извинился. Голкипер сказал: «Женщинам место у плиты. Женщины не должны участвовать в мужском футболе». «Коубек проведет несколько тренировок с одной из наших женских команд, чтобы лично убедиться, что женщины могут быть полезны не только у плиты. Лично я люблю женский футбол и считаю, что его нужно поддерживать», – заявил Коталик.

«Кубань» объявила о расставании с Петреску

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску покидает клуб. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте краснодарцев.«Футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества. В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

Коман может вернуться в «Ювентус» по окончании сезона

Полузащитник «Ювентуса» Кингсли Коман, выступающий на правах аренды в «Баварии», может вернуться в стан итальянского клуба по окончании сезона. Французский вингер был арендован немцами на два года за 7 миллионов евро. Сумма выкупа прав на футболиста обозначена в размере 21 миллиона евро. Инициатором сделки был Хосеп Гвардиола, но после назначения на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти, 20-летний игрок не отмечался результативными действиями. Именно поэтому немцы планируют вернуть футболиста обратно в «Ювентус».

Товарищеский матч сборных России и Македонии одобрен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что одним из соперников по ближайшим товарищеским матчам станет команда Македонии. «Мы только вчера это обсуждали, спасибо руководителям – игра уже одобрена», – сказал Черчесов. Предположительно, встреча с македонцами состоится в период с 5 по 9 декабря, однако точная дата пока не утверждена.

Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России