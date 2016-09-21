Ужаленный. Как Этьенн Капу стал открытием первых туров в Англии

В наше время 11 июля – это плюс-минус один-два дня от даты проведения финалов Чемпионатов мира и Европы. Получается отменный символизм, учитывая, что Этьен Капу родился именно 11 июля в 1988-м году. Правда, на проходивший в те дни чемпионат Европы сборная Франции не отобралась, провалив группу, которую выиграл СССР.

Этьенн Капу родился в уютном европейском городе Ньор, где население никогда не превышало и 60 тысяч человек. С семи лет Этьен бегал в детско-юношеской школе местной одноименной команды. «Ньор» был под стать городу и особенно не претендовал на рекорды. Это был первый французский клуб в карьере Абеди Пеле, но в остальном здесь гордились менее крутыми парнями. Например, Джеймсом Обиорой или Пеги Люйиндюлой. Лишь раз команда играла в Лиге 1, а все более-менее талантливые ребята старались уйти в клубы покруче, едва засветившись.

Перед глазами у Этьенна Капу был пример – старший брат Орельен, который прошел подготовку в системе «Труа». В начале нулевых он начал профессиональную карьеру, но громких достижений в карьере так и не добился, хотя и отыграл семь сезонов за «Нант». У младшего из Капу дела пошли бодрее. Мальчик проявил себя в матче юношеской лиги против «Тулузы» и попал под наблюдение таких клубов, как «Бордо», «Лилль» и «Осер». Однако игрок выбрал «Тулузу», на тот момент действительно большую силу во Франции. Также для Этьенна был важен теплый климат, в котором ему предстояло играть и тренироваться.

Почему чемпионат Франции − это тоже круто

В 2007-м году 19-летний француз дебютировал на взрослом уровне в матче против «Лилля». Тренер Ален Казанова поверил в молодого полузащитника и решил его попробовать в основном составе, что не стало ошибкой: опорная зона «Тулузы» оказалась забетонирована тройкой Сиссоко-Дидо-Капу. Последний не затерялся среди своих более звездных и старших товарищей, чуть не выиграл премию «Лучший молодой футболист Лиги 1» и получил контракт до 2013-го года. Тогда к французу начал проявляться активный интерес из Европы: «Лацио», «ПСЖ», «Арсенал» и «Ливерпуль» посылали своих скаутов на матчи «Тулузы», но руководство клуба вовремя очнулось, и вскоре Капу переподписал контракт с «Тулузой» до 2014-го года с улучшенной зарплатой и отступными. Солидные клубы уже взяли француза на карандаш.

Капу попал в сборную, но вскоре из «Тулузы» ушел Мусса Сиссоко, и волшебная тройка развалилась. Этьенну предстояло стать лидером родного клуба, и он отнесся к новой роли всерьез: «Игра Муссы и его уход не сказывались на моем футболе. Я увидел, что после вызова в сборную люди уже по-другому на меня смотрят. То, что получалось, было само собой, а вот ошибки бросались в глаза. И я в тот момент не смог справиться с ними. Нет, у меня не кипел мозг от этого. Это было бы признаком провала, слабости. Я просто оглянулся, чтобы посмотреть, что было сделано не так. Я вернулся к главному – к работе. Рано или поздно она должна была окупиться».

И они окупилась летом 2013-го года. «Рома», «Атлетико» и «Монако» стояли в очереди, пока разбогатевший «Кардифф» договаривался о трансфере. Валлийцы заготовили 12 млн. евро, да и сам Капу грезил Англией, но сделка сорвалась. Казалось, что свой положенный год в контракте футболист отбегает, но в августе в офис «Тулузы» поступило предложение от «Тоттенхэма». Оно было немного скромнее, чем от валлийского клуба, но все же достаточным, чтобы Капу взял ближайший рейс до Лондона и подписал трудовой договор со «шпорами». Тогда голкипер команды Уго Льорис заявил, что переход Этьенна – большой шаг и для клуба, и для самого футболиста. Поддержка соотечественников была важна: «Я хочу, играя здесь, пробиться в Лигу Чемпионов, а также я уверен в тренере, к тому же франкоговорящие игроки положительно отзывались о «шпорах»». На Капу возлагались большие надежды, в частности, предполагалось, что он укрепит центр поля в амбициозном коллективе, планирующем ввязаться в медальную борьбу.

Сила, молодость, универсализм – три кита «Тоттенхэма»

Поиграв два сезона в «Тоттенхеме» и поборовшись за место в основном составе с Муссой Дембеле, Капу ушел из команды. И сложно сказать, провалил ли он испытание боем или нет. Он был самым обычным полузащитником, отыгравшим за два сезона рядовые 24 матча. В прошлом его переход одобрил Андре Виллаш-Боаш, но вскоре у португальского тренера оказалось слишком много проблем, чтобы заботиться еще и о тепличных условиях для Капу.

Летом 2015-го «шпоры» продали француза менее чем за 6 млн. евро в «Уотфорд». Капу мог уйти в «Наполи», но ему по-настоящему нравилось играть в Англии. «Тут я по-настоящему влюбился в футбол, – радовался француз. – Во Франции совсем не так. Тут люди, кажется, живут футболом, и это помогло мне почувствовать новый вкус любимой игры». «Уотфорд» был подходящим местом для Этьенна, чтобы начать все заново. Иногда приходится делать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед.

Когда тебе уже стукнуло 28, а кризис среднего возраста вот-вот прошепчет: «Оправдались ли твои ожида-а-ания?», возникает мысль: сейчас или никогда. Капу стал рулить игрой «Уотфорда» еще при Кике Санчесе Флоресе; испанский тренер прибрался в голове игрока и постарался убедить его, что «Тоттенхэм» остался в прошлом. Теперь Капу обзавелся понятными местом и ролью на поле. Сыграв 33 матча в прошлом сезоне, он стал мышцами, мускулатурой «Уотфорда». Но при этом он – это еще и голова, и ударная сила.

В этом сезоне Капу начал с места в карьер, забив на девятой минуте первого матча сезона, но останавливаться француз и не подумал. Слишком много ему позволяют соперники, чтобы этим не пользоваться. Капу принялся мучить их финтами и врываться в любые свободные зоны. Его футбол чрезвычайно энергозатратен, но пока что очень эффективен. Вальтер Маццарри сделал его mezzala incursore в схеме 3-5-2 – «бокс-ту-бокс» на итальянский манер. Капу здорово сочетается с Валоном Бехрами, и оба они очень полезны в контратакующем футболе.

Пока «Уотфорд» только учится быть итальянским, но Маццарри, кажется, всерьез настроен перестроить английский коллектив на игру в три защитника. В очень тренерской команде максимальную свободу получит именно Капу.